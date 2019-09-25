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Трамп был недоволен бывшим послом США на Украине

25 сентября 2019, 19:39  •  36 • Украина
Президент США Дональд Трамп был недоволен американским послом на Украине Мари Йованович. Об этом свидетельствует стенограмма его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
 
Reuters
 

«Бывший посол Соединённых Штатов, женщина, она была противная, как и люди, с которыми она работала на Украине, просто хочу, чтобы вы знали это», — отметил Трамп.

Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Она покинула пост одновременно с окончанием полномочий бывшего украинского президента Петра Порошенко.

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