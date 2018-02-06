Трамп боится слияния южнокорейского хайтека с военной мощью КНДР

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Сеул и Пхеньян делают новые шаги по нормализации отношений

В Южную Корею отправляется номинальный глава КНДР Ким Ён Нам, становясь самым высокопоставленным северокорейским чиновником, побывавшим ниже 38-й параллели. Сближение двух Корей купирует геополитическую гегемонию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане стала еще одним стимулом для эрозии начерченной Корейской войной 38-й параллели. Напомним, 20 января участники четырехсторонней встречи в Лозанне подписали документ о выступлении олимпийцев из КНДР в одной команде с Южной Кореей.

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Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Нам прибудет в Пхёнчхан во главе северокорейской делегации. Запланирована встреча с президентом Южной Кореи Кореи Мун Чжэ Ином.

Хотя 90-летний Ким Ён Нам исполняет лишь представительские функции, ограниченные выражением соболезнований или поздравлений другим государствам, все же визит в Южную Корею имеет символическое значение.

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Нам. Фото: www.globallookpress.com

Ведь еще совсем недавно две Кореи стояли на грани открытого противостояния. Отношения начали эскалировать год назад, после вступления в должность президента США Дональда Трампа, пообещавшего принудить КНДР к отказу от ядерного оружия. В ответ на очередные испытания баллистических ракет Трамп пригрозил, что Вашингтон будет реагировать «огнем и яростью». Сентябрьский пуск северокорейской ракеты, пролетевший над Японией, заставил всерьез понервничать Токио, Сеул и Вашингтон, составляющих единую военную платформу против Пхеньяна. Еще в июле 2016 года США и Южная Корея договорились об установке американских систем противоракетной обороны. Размещенные на полуострове шесть комплексов THAAD призваны перехватить баллистические ракеты Пхеньяна.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отмечает, что отправляющийся в Пхёнчхан Ким Ён Нам по конституции КНДР - «юридически глава государства»:

«Это реальная сильная политическая фигура, второй человек в государстве. И то, что он приедет на Юг, это говорит о многом. О том внимании, которое Пхеньян придает тому процессу восстановления, который начался в январе».

Эксперт напоминает, что по взаимной договоренности две Кореи уже вывели отношения из разряда «иностранно-государственных» на «внутрикорейские». А Ким Чен Ын считает успешное проведение Олимпиады-2018 «общенациональной задачей» всей Кореи.

С приближением Игр напряженность между Кореями пошла на спад. Кроме договора о выступлении корейских спортсменов под одним флагом, было сделано еще одно важное заявление. 9 января представители Южной Кореи и КНДР встретились в местечке Пханмунджом, южнокорейской части демилитаризованной зоны. Именно здесь в 1953 году было достигнуто перемирие, положившее конец боевым действиям Сеула и Пхеньяна. В принятой декларации подтверждается необходимость снижения военной напряженности и продолжения диалога.

«Частичная цензура»: почему YouTube начал особым образом маркировать видео RT «Мы уточнили нашу позицию о том, что Север и Юг сотрудничают на основе взаимного уважения и прекращают действия, усиливающие напряженность с обеих сторон»,

- заявил тогда заместитель министра по делам объединения Республики Корея Чхун Хэ Сун.

Напомним, что в Южной Корее имеется министерство по объединению двух Корей, что говорит о приверженности Сеула идее единого корейского государства.

Фото: www.globallookpress.com

В дополнение к культурно-дипломатическим мерам по улучшению отношений предприняты и военные. Так, Южная Корея отложила на время Олимпиады военные учения с Соединенными Штатами.

Используя ядерную программу Северной Кореи, США получают карт-бланш для продления своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но любая нормализация лишает Вашингтон не только оправдания «наращивания мускулов», но и ослабляет его влияние в регионе, полагает эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин:

«Если говорить о некоем воссоединении двух Корей, то в результате будет мощная держава, самого высокого уровня. Высокотехнологичный хайтек южнокорейский будет слит с военной мощью Северной Кореи. Конечно, сейчас пока рано об этом говорить. Но если это произойдет, то будет нанесен удар по американской гегемонии в АТР».

Политолог заметил, что Трамп пытается повторить путь бывшего президента США Рональда Рейгана, строившего свой курс по принципу «мир через силу». При этом своими действиями хозяин Белого дома провоцирует переговорный процесс Сеула и Пхеньяна, что наносит урон американской геополитике. Памятуя об Олимпиаде-2008, когда предположительно Джордж Буш дал добро на военную авантюру Михаила Саакашвили, Блохин предупредил о возможных повторных провокациях.

Гасанов Камран