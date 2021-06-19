Трамп блеснул в тесте на слабоумие. Какие задачки дадут решать Байдену?

Бывший врач Белого дома, а ныне республиканец, член палаты представителей Ронни Джексон считает, что у 78-летнего Джо Байдена необходимо проанализировать когнитивные способности. В своё время его предшественник Дональд Трамп блеснул в этом тесте на слабоумие. Царьград выяснил, какие задачки дадут решать Байдену.

Джексон направил администрации Байдена письмо, под которым стоит его подпись и подписи ещё 13 республиканцев из Палаты представителей. Они требуют прохождения нынешним президентом США теста на когнитивные способности.

Ронни Джексон считает, что американцы заслуживают президента, который может выполнять свои обязанности. По мнению республиканца, народ должен быть уверен в полной прозрачности психического здоровья своего лидера.

Когда Джексон ещё был врачом в Белом доме, его главный пациент Дональд Трамп проходил этот тест. В начале 2018 года политик набрал в нём 30 баллов из 30 и уложился в отведённое время.

Использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций. Для оценки зрительно-конструктивных/исполнительных навыков в первом задании необходимо соединить стрелками первые пять букв алфавита и числа от 1 до 5. Здоровый человек сообразит, что последовательность логична и проста: 1-А-2-Б и так далее.

Второе задание – перерисовать куб, третье – нарисовать циферблат, указав стрелками десять минут двенадцатого. Потом испытуемому предлагается три изображения животных. Человеку требуется просто их назвать.

Следующее задание на запоминание. Психолог перечисляет пять слов, просит тестируемого произнести, а потом повторить через пять минут. Задания на внимание посложнее. В одном достаточно просто голосом произнести написанные на бумаге цифры, а в другом – хлопать в ладоши при назывании букв из списка, когда очередь доходит до буквы "а".

Есть задания на речь, на абстрактное мышление и отсроченное воспроизведение. С каждым справится и первоклассник, но не человек с диагностированной болезнью Альцгеймера или первыми её проявлениями. На всё тестирование даётся 10-15 минут.