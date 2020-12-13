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Трамп бежит в Россию? Сосновский дал немцам профессиональный совет "по Фрейду"

13 декабря 2020, 20:40  •  28 • Политика
Серьёзное немецкое издание опубликовало статью, в котором "рассекретило" планы России предоставить Дональду Трампу политическое убежище. Александр Сосновский высмеял не понявших юмора немцев и дал им профессиональный совет "по Фрейду".
Несколько дней назад гостем телепередачи "60 минут" на канале "Россия 1" стал военный эксперт Игорь Коротченко. Он, говоря о ситуации с выборами в США, пошутил о том, что после сдачи президентских полномочий у Дональда Трампа наверняка начнутся проблемы - мол, по судам затаскают, будут пытаться "шить ему дела".
Эксперт также в шутку заявил, что Трампу лучше всего бежать в Россию, тем более что он давно, ещё до избрания президентом, планировал построить в Москве небоскрёб. На что ведущая Ольга Скабеева в тон гостю ответила, что "это всё очень серьёзно".

В студии посмеялись, а вот авторы авторитетной немецкой газеты Frankfurter Rundschau приняли откровенный стёб за чистую монету и написали, что в России на государственном уровне вполне "серьёзно" обсуждается возможность предоставления политического убежища Дональду Трампу.
Мол, не случайно же русские уже обсуждают вариант бегства почти экс-президента США в Россию, логически размышляют журналисты. Они на голубом глазу пишут, что государственные российские СМИ предлагают предоставить американскому президенту убежище.
На вопрос о том, почему Владимир Путин до сих пор не пригласил "друга Дональда" к себе, газета отвечает так: очевидно, российские власти до сих пор надеются, что Дональд Трамп выиграет выборы. Этим якобы объясняется задержка с поздравлениями Джо Байдену.
Политолог из Германии Александр Сосновский язвительно высмеял немцев, не сумевших отличить шутки от реальности. "Если это сарказм, то по Фрейду - замешанный на подсознательном страхе. Пора русский учить, коллеги", - написал он в своём Телеграм-канале "Доктор Сосновский".
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