Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политический кризис в Германии охватывает не только СДПГ
Переяслав-1654. Чем он не был. Что затмил. И что знаменовал
Хроники Сопротивления. Новогодняя антибандеровщина и социальные протесты
США хотят вернуть Донбасс в состав Украины руками рабочих
Главная / В мире

Трамп бежит от Эрдогана в Сирии: Слабость или хитрость?

19 января 2018, 23:39  •  113 • В мире
В ближайшие часы может начаться военная операция турецких войск на севере Сирии. Агентство Anadolu сообщило, что российские военные покинули сирийский город Африн перед началом наступления Турции на позиции сирийских курдов. В российском министерстве обороны информацию пока не подтвердили. “Царьград” предлагает подробнее разобраться в ситуации вокруг Африна
Закипающий Африн: Турция столкнется с США?
Новый виток обострения начался после того, как США заявили о создании так называемых "сил безопасности" на сирийско-турецкой границе. По факту, Вашингтона заявил о создании новых прокси-сил, которые должны заменить ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) в деле дестабилизации региона.
"Коалиция под руководством США работает со своими союзниками из числа сирийских повстанцев с тем, чтобы создать новый пограничный контингент численностью в 30 000 человек, что усилило раздражение турецкой стороны, недовольной поддержкой курдских формирований в Сирии"…
Вооруженное формирование, первая часть которого в данный момент проходит обучение, будет развернуто на границах района, контролируемого Сирийскими демократическими силами (SDF) - альянсом повстанцев в северной и восточной Сирии, сформированным в основном из курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
На это решение Анкара отреагировала крайне болезненно. По сути, США заявили о планах создать многотысячный контингент из недружественных для Турции курдов на ее южных рубежах. Нетрудно догадаться, что это реакция на недавние демарши Анкары против Вашингтона и сближение с Москвой и Тегераном.
Турция заявила, что США “нанесли ей удар в спину”, создав союз с курдами на сирийской границе
Помимо раздражения и обиды, Турция не скрывала и своей воинственности. В частности, Анкара пообещала крайне жестко отреагировать на такого рода демарш, вплоть до применения силы. По сути Эрдоган в открытую бросил вызов США. Вашингтон тоже в долгу не остался и предостерег турецкую сторону от агрессии против курдов. Ставки повышались, заголовки в мировой прессе становились все более воинственными, и вдруг - внезапно- отступление…
Курдская карта: борьба за государство курируется внешними силами
"Администрация Трампа отказалась от формулировки о планируемых силах безопасности в северо-восточной Сирии на фоне эскалации и угроз со стороны Турции, готовой начать нападение на курдскую группировку"… Данное вооруженное формирование "было неправильно описано", заявил Госсекретарь Рекс Тиллерсон после встречи с Чавушоглу в Ванкувере. "Очень жаль, что вся ситуация была неправильно представлена и описана, некоторые люди дали неправильные интерпретации," – сказал он. "Мы не создаем силы безопасности на границе".
США по сути отказались от первоначального плана после пикировки с Турцией. Что это: окончательный крах гегемонии Вашингтона или дипломатическая хитрость? Если первое, то можно констатировать, что американцев не боятся уже не только крупные державы вроде России и Китая, но и игроки поменьше, например, Турция, и в наглую проводят собственную политику. Если же это все-таки дипломатическая хитрость и ловушка для Эрдогана, то развязка еще впереди. Ясно одно: действовать в лоб и диктовать свои условия в одностороннем порядке Вашингтон перестал. И это красноречивее тысячи деклараций.
Афанасьев Андрей

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
19 января 2018, 23:24
«Соперничество великих держав»: чем продиктована новая оборонная стратегия Пентагона
20 января 2018, 02:54
"Нафтогаз" расписался в бессилии: Европа вместо Украины выбрала "Северный поток - 2"
19 января 2018, 20:24
Пентагон решил отделаться от ИГ дешевой авиацией

20 января 2018, 02:54
США хотят вернуть Донбасс в состав Украины руками рабочих
20 января 2018, 02:54
Microsoft создала искусственный интеллект с талантом художника
19 января 2018, 13:39
«По тонкому льду»: как Вашингтон пытается сохранить отношения одновременно с Турцией и курдами
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 января 2018, 10:24
Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое
16 января 2018, 11:09
Запад готовится к свержению Порошенко
15 января 2018, 20:40
Соловьёв жёстко Трюхану: Попробуйте только дёрнуться! Воскресный вечер от 14.01.18
13 января 2018, 23:24
ГАРРИ БЕР-КУТ. УКРАИНЦЫ – ОДИЧАЛЫЕ ЕВРЕИ. 13.01.2018 [РАССВЕТ]
16 января 2018, 14:24
Существование "подводной ядерной торпеды" у России признано официально
14 января 2018, 21:56
Письмо Порошенко и учеба его сына
14 января 2018, 15:09
Как «Лолита» - Порошенко в ФСБ жаловался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.