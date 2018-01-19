Трамп бежит от Эрдогана в Сирии: Слабость или хитрость?

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В ближайшие часы может начаться военная операция турецких войск на севере Сирии. Агентство Anadolu сообщило, что российские военные покинули сирийский город Африн перед началом наступления Турции на позиции сирийских курдов. В российском министерстве обороны информацию пока не подтвердили. “Царьград” предлагает подробнее разобраться в ситуации вокруг Африна

Закипающий Африн: Турция столкнется с США?

Новый виток обострения начался после того, как США заявили о создании так называемых "сил безопасности" на сирийско-турецкой границе. По факту, Вашингтона заявил о создании новых прокси-сил, которые должны заменить ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) в деле дестабилизации региона.

"Коалиция под руководством США работает со своими союзниками из числа сирийских повстанцев с тем, чтобы создать новый пограничный контингент численностью в 30 000 человек, что усилило раздражение турецкой стороны, недовольной поддержкой курдских формирований в Сирии"…

Вооруженное формирование, первая часть которого в данный момент проходит обучение, будет развернуто на границах района, контролируемого Сирийскими демократическими силами (SDF) - альянсом повстанцев в северной и восточной Сирии, сформированным в основном из курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

На это решение Анкара отреагировала крайне болезненно. По сути, США заявили о планах создать многотысячный контингент из недружественных для Турции курдов на ее южных рубежах. Нетрудно догадаться, что это реакция на недавние демарши Анкары против Вашингтона и сближение с Москвой и Тегераном.

Турция заявила, что США “нанесли ей удар в спину”, создав союз с курдами на сирийской границе

Помимо раздражения и обиды, Турция не скрывала и своей воинственности. В частности, Анкара пообещала крайне жестко отреагировать на такого рода демарш, вплоть до применения силы. По сути Эрдоган в открытую бросил вызов США. Вашингтон тоже в долгу не остался и предостерег турецкую сторону от агрессии против курдов. Ставки повышались, заголовки в мировой прессе становились все более воинственными, и вдруг - внезапно- отступление…

Курдская карта: борьба за государство курируется внешними силами

"Администрация Трампа отказалась от формулировки о планируемых силах безопасности в северо-восточной Сирии на фоне эскалации и угроз со стороны Турции, готовой начать нападение на курдскую группировку"… Данное вооруженное формирование "было неправильно описано", заявил Госсекретарь Рекс Тиллерсон после встречи с Чавушоглу в Ванкувере. "Очень жаль, что вся ситуация была неправильно представлена и описана, некоторые люди дали неправильные интерпретации," – сказал он. "Мы не создаем силы безопасности на границе".

США по сути отказались от первоначального плана после пикировки с Турцией. Что это: окончательный крах гегемонии Вашингтона или дипломатическая хитрость? Если первое, то можно констатировать, что американцев не боятся уже не только крупные державы вроде России и Китая, но и игроки поменьше, например, Турция, и в наглую проводят собственную политику. Если же это все-таки дипломатическая хитрость и ловушка для Эрдогана, то развязка еще впереди. Ясно одно: действовать в лоб и диктовать свои условия в одностороннем порядке Вашингтон перестал. И это красноречивее тысячи деклараций.

Афанасьев Андрей