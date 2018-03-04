|
Трамп: американские СМИ - посмешище во всем мире и вообще сумасшедшие
04 марта 2018, 04:54 • 134 • Политика
Президент США в очередной раз обрушился с критикой на ведущие американские СМИ, назвав их посмешищами.
В своем официальном "Твиттере" президент США Дональд Трамп уже в который раз раскритиковал работу американских медиа.
На сей раз он заявил, что ведущие СМИ Америки стали посмешищами во всем мире. Более того - сошли с ума.
Этот пост президент опубликовал как ответ на твит своего младшего сына об оказываемом на семью Трампа давлении со стороны медиа сообщества США.
Подпишитесь на нас
134
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 февраля 2018, 07:54
|
25 февраля 2018, 20:09
|
03 марта 2018, 01:28
|
01 марта 2018, 03:24
|
03 марта 2018, 02:54
|
02 марта 2018, 02:52
|
28 февраля 2018, 06:39