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Трамп: американские СМИ - посмешище во всем мире и вообще сумасшедшие

04 марта 2018, 04:54  •  134 • Политика
Президент США в очередной раз обрушился с критикой на ведущие американские СМИ, назвав их посмешищами.
В своем официальном "Твиттере" президент США Дональд Трамп уже в который раз раскритиковал работу американских медиа.
На сей раз он заявил, что ведущие СМИ Америки стали посмешищами во всем мире. Более того - сошли с ума.
Этот пост президент опубликовал как ответ на твит своего младшего сына об оказываемом на семью Трампа давлении со стороны медиа сообщества США.
«Ведущие американские СМИ стали посмешищем во всем мире. Они просто сошли с ума!» - написал американский лидер.
Mainstream Media in U.S. is being mocked all over the world. They’ve gone CRAZY! https://t.co/4UGYuJpUA7
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

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