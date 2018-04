Трамп — Путину: купи воздух! • 183 • Аналитика







«Я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отметив, что после этого разговора произошел «очередной сбой в российско-американских отношениях»: высылка дипломатов, закрытие генерального консульства и зеркальный ответ Москвы. После этого вопрос об организации встречи лидеров двух стран не поднимался, подчеркнул помощник президента.





Впрочем, зная повадки американского президента, американский дипломатический демарш едва ли можно считать «сбоем». Скорее, это подготовка к встрече. Причем плановая.



Нынешние отношения Запада и России опустились до рекордно низкого уровня со времен Карибского кризиса, что является заслугой Трампа и его команды. Так же, как и то, что американская администрация является наряду с британскими коллегами организатором глобальной провокации, получившей название «дело Скрипалей».



Как известно, одним из важных пунктов предвыборной программы Трампа было обещание нормализовать отношения с Россией. Однако все его шаги на посту главы США только увеличивали напряженность в отношениях между нашими странами, превращая их в жесткое противостояние, которое все чаще называют «предвоенным». Что не мешает Трампу время от времени говорить о том, что он намерен «поладить с Путиным». Что воспринимается как довольно циничное глумление.



Но самое смешное, что американский лидер и вправду намерен «поладить» с нами — в том, разумеется, варианте, как он это себе представляет. И действия его в этом направлении вполне логичны.



Напомним, что практически с самого начала своего президентства Дональд Трамп говорил о том, что представляет возможный диалог с Москвой как некую сделку.



Так, еще в январе 2017 года он заявил в интервью британской газете The Times, что готов предложить президенту России Владимиру Путину сделку: отмену санкций против РФ в обмен на сокращение ядерного потенциала. Едва ли, конечно, он предполагал, что на такую примитивную разводку Кремль клюнет, но «проверка на лоха» в мире чистогана, ярким представителем которого Трамп и является, это всё равно что обмен визитными карточками. В Москве отреагировали как положено, дав Трампу однозначно понять, что «покупкой воздуха» не интересуются, что отмену санкций можно рассматривать лишь как проявление вежливости (вроде как вытереть ноги, прежде чем зайти в помещение), а вовсе не как некий актив для сделок. Отмените, мы оценим, и договариваться вам с нами, возможно, будет легче. Не отмените, дело ваше, но платить за это, мы, разумеется, не будем.



За прошедший год с лишним глава США неоднократно сообщал о своей готовности к торгу и даже предлагал российскому партнеру с каждым разом все больше «воздуха».



Дело в том, что американскому лидеру попросту нечего предложить в этой сделке. До недавнего времени предполагалось, что площадкой для компромисса или даже для сотрудничества между нашими странами, может стать борьба с терроризмом. Однако война в Сирии окончательно похоронила эту иллюзию. Каждый раз, когда наши ВКС на Ближнем Востоке наносят удар по террористам, они рискуют попасть по американским, британским, израильским или французским инструкторам, советникам или спецназовцам.



Интересы наших стран прямо противоположны, и потому любое движение Вашингтона в нашу сторону будет обозначать движение назад, разворот генерального курса США, сдачу позиций и потерю лица.



Ни одна реальная уступка Вашингтона Москве невозможна, поскольку означает фактическое признание Америкой утрату своего глобального доминирования. Которое, собственно, и является основой американской стратегией и необходимым условием существованием этой страны в сегодняшнем виде. «Опричники» как альтернатива «ручному управлению»



И Трампу, если бы он даже захотел честно поторговаться с Россией, никто бы не позволил это сделать.



Поскольку «продавить» Россию, очевидно, не получится, остается только одно – попытаться обмануть. В данном случае – предъявить некие жесткие требования, а потом связать их отмену с уступками со стороны партнера по переговорам. Словом, обычная комбинация, часто используемая не слишком добросовестными бизнесменами.



Вот и идет такая игра. Вашингтон «повышает» ставки, устраивая одну провокацию за другой. И смотрит, насколько Москва «дозрела» для того, чтобы «купить воздух». То есть пойти на односторонние уступки, подрывающие обороноспособность России или ведущие к потере геополитических преимуществ в обмен на ничего не значащие обещания и похлопывания по плечу в духе эпохи «друга» Билла и «друга» Бориса.



Ведь именно это, с точки зрения американцев, и является «улучшением отношений» и «взаимовыгодной сделкой». Они совершенно искренне убеждены, что, чем скорее русские откажутся от своих интересов и подчинятся американскому диктату, тем лучше для них.



Исходя из этого, «дело Скрипалей», высылка дипломатов, угроза бойкотом ЧМ-2018 и ударом по Дамаску есть не что иное, как подготовка Трампа к встрече с Путиным и к «нормализации отношений (в американском представлении) с Россией».



Если бы все это Россия безропотно приняла, и Путин просил бы Трампа об аудиенции, то можно было бы считать, что площадка для сделки готова. Однако вместо этого Москва «поддержала» американскую игру на «повышение ставок» и зеркально ответила.



Они совершенно искренне убеждены, что, чем скорее русские откажутся от своих интересов и подчинятся американскому диктату, тем лучше для них.Исходя из этого, «дело Скрипалей», высылка дипломатов, угроза бойкотом ЧМ-2018 и ударом по Дамаску есть не что иное, как подготовка Трампа к встрече с Путиным и к «нормализации отношений (в американском представлении) с Россией».Если бы все это Россия безропотно приняла, и Путин просил бы Трампа об аудиенции, то можно было бы считать, что площадка для сделки готова. Однако вместо этого Москва «поддержала» американскую игру на «повышение ставок» и зеркально ответила.И теперь в Вашингтоне вновь думают, что бы еще предложить нашей стране для «сделки». Автор: Борис Джерелиевский

Загрузка... Ты приготовился к походу на Пентагон? Косово против Сербии: провокация спланирована Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна Новости партнеров