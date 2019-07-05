Трамп – о землетрясении в Калифорнии: "Все под контролем". Сеть отозвалась: "Продолжай свою вечеринку"

Эпицентр землетрясения, которое произошло накануне, находится в 195 километрах от Лос-Анджелеса. По словам сейсмологов, зарегистрировано более 80-ти афтершоках, и они будут продолжаться и дальше.

Пока нет никакой информации о возможных жертвах. Сообщается о не очень значительных повреждениях ряда строений и асфальта на дорогах.

На ситуацию отреагировал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Полностью проинформирован по землетрясению в южной Калифорнии. Кажется, все под полным контролем", - написал американский лидер. "Переводим: Земля перестала трястись, можно продолжать свою вечеринку. У меня есть танки! Дорогие танки!", - прокомментировал слова Трампа Byron Ricketts.