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Трамп – о землетрясении в Калифорнии: "Все под контролем". Сеть отозвалась: "Продолжай свою вечеринку"

05 июля 2019, 05:24  •  81 • В мире
В южной части Калифорнии произошло самое сильное за последние 20 лет землетрясение магнитудой в 6,4. "Все под контролем", - отчитался в Twitter Трамп. "Продолжай свою вечеринку", - прокомментировали пользователи в Сети.
Эпицентр землетрясения, которое произошло накануне, находится в 195 километрах от Лос-Анджелеса. По словам сейсмологов, зарегистрировано более 80-ти афтершоках, и они будут продолжаться и дальше.
Пока нет никакой информации о возможных жертвах. Сообщается о не очень значительных повреждениях ряда строений и асфальта на дорогах.
На ситуацию отреагировал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.
"Полностью проинформирован по землетрясению в южной Калифорнии. Кажется, все под полным контролем", - написал американский лидер.
"Переводим: Земля перестала трястись, можно продолжать свою вечеринку. У меня есть танки! Дорогие танки!", - прокомментировал слова Трампа Byron Ricketts.
Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2019 г.

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