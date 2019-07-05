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Трамп – о землетрясении в Калифорнии: "Все под контролем". Сеть отозвалась: "Продолжай свою вечеринку"
05 июля 2019, 05:24 • 81 • В мире
В южной части Калифорнии произошло самое сильное за последние 20 лет землетрясение магнитудой в 6,4. "Все под контролем", - отчитался в Twitter Трамп. "Продолжай свою вечеринку", - прокомментировали пользователи в Сети.
Эпицентр землетрясения, которое произошло накануне, находится в 195 километрах от Лос-Анджелеса. По словам сейсмологов, зарегистрировано более 80-ти афтершоках, и они будут продолжаться и дальше.
Пока нет никакой информации о возможных жертвах. Сообщается о не очень значительных повреждениях ряда строений и асфальта на дорогах.
На ситуацию отреагировал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.
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