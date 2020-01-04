Трамп — на пороховой бочке под названием Иран. Как в мире среагировали на убийство генерала Сулеймани

Автор:

Курганов Дмитрий

«Оборонительный» удар

Американские вооружённые силы провели операцию в столице Ирака – Багдаде, в ходе которой нанесли ракетный удар рядом с аэропортом иракской столицы. В результате этой атаки, добро на которую дал лично президент США Дональд Трамп, был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным отрядом иранского спецназа «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Добро на атаку дал лично президент США Дональд Трамп. Фото: Richard Graulich / Globallookpress

В Пентагоне назвали эти действия «оборонительными», а целью операции – предотвращение якобы планировавшихся Сулеймани нападений на дипломатов и военнослужащих США, находящихся на территории Ближнего Востока. В вину иранскому генералу американцы ставят нападения на их базы в Ираке, а также атаку на посольство США в Багдаде, совершённую в конце декабря.

Что известно об операции

Удар США наносился при помощи нескольких вертолётов и беспилотников. Сообщается, что вместе с генералом Сулеймани погибли несколько шиитских ополченцев, а также двое его «гостей». Всего десять человек. Среди убитых выделяется замкомандира шиитов Абу Махди аль-Мухандис. Именно его госсекретарь США Майк Помпео ранее назвал организатором упомянутого нападения на американское посольство. Вашингтон объявил Мухандиса террористом ещё в 2009 году, а за два года до этого в Кувейте он был заочно приговорён к смертной казни за взрывы в посольстве Франции и США ещё в 1983 году.

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб при ударах по Багдаду. Фото: Ebrahim Noroozi / AP /TASS

По данным иракских военизированных группировок, американцы выпустили три ракеты по кортежу, находившемуся около терминала грузовых перевозок. В результате были уничтожены два автомобиля, в одном из которых находились Сулеймани и Мухандис. Во второй машине ехали телохранители генерала. По словам командующего местной милицией Абу Мунтара-аль-Хусейни, такой точный удар можно было нанести, только обладая подробной информацией о движении конвоя, что означает утечку данных от высокопоставленных представителей силовых структур.

После того как стало известно об успехе операции, Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором не было ни единого слова. Глава Белого дома разместил флаг США без какой-либо подписи и закрепил его в шапке своего аккаунта.

pic.twitter.com/VXeKiVzpTf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2020 г.

Месть неизбежна

На убийство Сулеймани в Тегеране отреагировали довольно жёстко, пообещав отомстить Вашингтону. Пока это только на словах, однако Пентагон уже привёл военных в состояние повышенной боевой готовности. Иранское телевидение начало показывать кадры с генералом, держащим в руках бинокль и всматривающимся куда-то вглубь пустыни. Также транслируется недавнее интервью с ним и молитвы «за упокой мученика». Духовный лидер страны аятолла Хаменеи объявил трёхдневный национальный траур.

Для Исламской республики Сулеймани стал настоящей легендой, популярнее многих статусных политиков. Поэтому вероятность того, что власти Ирана во всяком случае хотя бы попытаются контратаковать, близка к 100 процентам.

Глава иранского МИД Джавад Зариф охарактеризовал погибшего генерала как одного из самых успешных борцов с исламским терроризмом в регионе. Фото: Janerik Henriksson/Tt / Globallookpress

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани в столице Ирака «актом международного терроризма» с американской стороны, который станет причиной «глупой эскалации». Министр охарактеризовал погибшего генерала как одного из самых успешных борцов с исламским терроризмом в регионе. Поскольку интересы Вашингтона в Тегеране представляет посол Швейцарии, именно он был вызван в МИД Ирана.

Представитель ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар назвала убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса незаконными, а также нарушающими права человека. По её словам, практически невозможно представить, чтобы при отсутствии боевых действий такого рода убийство, осуществлённое при атаке с воздуха, было законным.

Интересно, что в Конгрессе утверждают, будто не были осведомлены о готовящейся операции. Глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел заявил, что удар наносился без каких-либо уведомлений или консультаций. В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также выразила недовольство этим фактом и потребовала от американской администрации немедленно проинформировать законодателей о шагах, которые будут предприняты в сложившейся ситуации.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Проведённые сегодня авиаудары могут спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия, – написала Пелоси в Twitter, – Америка и весь мир не могут позволить себе, чтобы ситуация обострилась до такой степени, что будет пройдена точка невозврата.

Убийство Сулеймани прокомментировали и в российском внешнеполитическом ведомстве. Там выразили соболезнования иранскому народу, назвав ракетный удар США «авантюрным шагом». В МИД России считают, что проведённая в Багдаде спецоперация приведёт к росту напряжённости на Ближнем Востоке.

Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана,

– цитирует дипведомство «РИА Новости».

Новая война?…

Так что же это было? Импульсивный поступок Трампа или на него надавили в силовом блоке, поторопив с решением? Как бы то ни было, оппоненты американского лидера перед грядущими президентскими выборами постараются выжать из ситуации максимум очков. Кандидат на пост номер один в США Берни Сандерс уже заявил, что Трамп ведёт страну к «ещё одной войне», хотя сам обещал с этими самыми войнами окончательно покончить. По словам противника действующего главы государства, всё это обернётся бесчисленными человеческими жертвами и потерей триллионов долларов.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что американский удар не предупредит возможные атаки Ирана, а наоборот, спровоцирует их. Фото: Bastiaan Slabbers / Globallookpress

В том же ключе высказался и главный оппонент Трампа, бывший вице-президент США Джозеф Байден, который считает, что американский удар не предупредит возможные атаки Ирана, а наоборот, спровоцирует их. Политик признал, что вряд ли хоть кто-то из американцев будет оплакивать убитого иранского генерала, однако Трамп, по его словам, «сунул динамит в бочку с порохом».

…Или просто обмен ударами

Правда, политики и эксперты не склонны считать, что убийство Сулеймани приведёт к войне в привычном её понимании. Так полагает, например, представитель комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Хосейн Накави Хосейни. По его словам, США действительно необходимо преподать урок, и это будет сделано, но такое возмездие само по себе не нуждается в региональной войне.

Американцам нельзя простить их преступление… Этот шаг, конечно, не останется без сокрушительного ответа, который заставит американцев пожалеть,

– сказал он. Хосейни отметил, что посвятившего свою жизнь постоянной борьбе с терроризмом Сулеймани «любили все мусульмане».

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков обратил внимание на то, что Касем Сулеймани был официальным лицом, а не просто каким-нибудь полевым командиром или террористом.

От него зависела ситуация и в Ираке, и в Ливане, и в Сирии,

– подчеркнул депутат на своей странице в Facebook. По его словам, убийство Сулеймани приведёт к ухудшению обстановки на Ближнем Востоке и её усложнению за пределами региона.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в комментарии НСН выразил уверенность, что Трампу самому невыгодны военные действия, поскольку в этом случае он рискует потерять значительную часть своего электората. По мнению эксперта, глава Белого дома будет искать какие-то другие методы, возможно, санкционного характера, но начинать войну он не станет.

Тем временем убийство генерала Касема Сулеймани ощутимо сказалось на нефтяных котировках. На фоне известий из Багдада цены на чёрное золото подскочили на 4 процента, однако вскоре несколько откатились назад, успев достигнуть максимума с сентября 2019 года. Так, фьючерсы марки Брент котируются свыше 68 долларов за баррель.

Иран ранее уже грозился перекрыть Ормузский пролив, что могло бы нанести существенный урон как поставщикам, так и покупателям одной пятой всей мировой нефти. Поэтому последствия американской спецоперации могут оказаться не только политическими, но и экономическими.