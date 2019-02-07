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Трамп - русский шпион. Путин руководит правительством: В США впали в истерику от послания Трампа к Конгрессу
07 февраля 2019, 23:39 • 100 • Политика
Послание президента США Дональда Трампа к Конгрессу свело с ума либералов. Соцсети заполнили однотипные истерические сообщения большими буквами с обилием хэш-тегов. Их характер заставляет заподозрить работу троллей и ботов. "Трамп - русский шпион. Путин руководит правительством", - гласит большинство сообщений.
Оглушительный успех послания президента США Дональда Трампа к Конгрессу окончательно свел американских либералов с ума. Социальная сеть Twitter заполнена истерическими сообщениями большими буквами, состоящими на 90% из одних хэш-тегов.
Обилие, однотипный характер и скорость появления этих сообщений наводят на мысль, что их публикуют и распространяют, в основном, не люди, а боты, причем явно не кремлевские. Довольно иронично, что американские либералы практически в открытую используют методы, в которых обвиняют своих противников.
Напомним, что три четверти американцев, или 76% США, с одобрением восприняли послание президента США к Конгрессу. Трамп нарушил традицию и похвалил за работу не только конгрессменов-республиканцев, но и своих противников демократов, чем застал их врасплох.
Даже радикальные феминистки, нарядившиеся на выступление Трампа во всё белое, чтобы показать ему свое отвращение, несколько раз вставали со своих мест, хлопали в ладоши и скандировали "США!".
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