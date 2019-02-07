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Трамп - русский шпион. Путин руководит правительством: В США впали в истерику от послания Трампа к Конгрессу

07 февраля 2019, 23:39  •  100 • Политика
Послание президента США Дональда Трампа к Конгрессу свело с ума либералов. Соцсети заполнили однотипные истерические сообщения большими буквами с обилием хэш-тегов. Их характер заставляет заподозрить работу троллей и ботов. "Трамп - русский шпион. Путин руководит правительством", - гласит большинство сообщений.
Оглушительный успех послания президента США Дональда Трампа к Конгрессу окончательно свел американских либералов с ума. Социальная сеть Twitter заполнена истерическими сообщениями большими буквами, состоящими на 90% из одних хэш-тегов.
"ПУТИН РУКОВОДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ", "РУССКИЙ ШПИОН", "ПРЕДАТЕЛЬ", "ФАШИЗМ", "РАСИСТ", "ИМПИЧМЕНТ", "НА ПОМОЩЬ", "ЭТО КОНЕЦ", "(Вице-президент США) МАЙК ПЕНС ТАКОЙ ЖЕ ЗЛОДЕЙ, КАК ТРАМП", - примерно так сейчас выглядит большая часть сообщений в Twitter.
Обилие, однотипный характер и скорость появления этих сообщений наводят на мысль, что их публикуют и распространяют, в основном, не люди, а боты, причем явно не кремлевские. Довольно иронично, что американские либералы практически в открытую используют методы, в которых обвиняют своих противников.
Напомним, что три четверти американцев, или 76% США, с одобрением восприняли послание президента США к Конгрессу. Трамп нарушил традицию и похвалил за работу не только конгрессменов-республиканцев, но и своих противников демократов, чем застал их врасплох.
Даже радикальные феминистки, нарядившиеся на выступление Трампа во всё белое, чтобы показать ему свое отвращение, несколько раз вставали со своих мест, хлопали в ладоши и скандировали "США!".
#PUTIN'S #GOP WANTED #TRAITORTRUMP #FACISM RUNNING #AMERICA. #TRUMP'S #LITERALLY A #RUSSIANSPY. #THANKS 2 #COLLUSION WE GOT #RIGHTWING #TERRORISM & #GOVERNMENTSHUTDOWN #FEELTHEBERN #RESIST #HELP #END #CORPORATERULE OF #EARTH! #ITMFA #IMPEACH #MIKEPENCE IS JUST AS #EVIL AS #TRUMP https://t.co/HoCdIyLHiQ
— PJP (@pj6969pj) 7 февраля 2019 г.

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