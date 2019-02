Трамп - русский шпион. Путин руководит правительством: В США впали в истерику от послания Трампа к Конгрессу

Оглушительный успех послания президента США Дональда Трампа к Конгрессу окончательно свел американских либералов с ума. Социальная сеть Twitter заполнена истерическими сообщениями большими буквами, состоящими на 90% из одних хэш-тегов.

Обилие, однотипный характер и скорость появления этих сообщений наводят на мысль, что их публикуют и распространяют, в основном, не люди, а боты, причем явно не кремлевские. Довольно иронично, что американские либералы практически в открытую используют методы, в которых обвиняют своих противников.

Напомним, что три четверти американцев, или 76% США, с одобрением восприняли послание президента США к Конгрессу. Трамп нарушил традицию и похвалил за работу не только конгрессменов-республиканцев, но и своих противников демократов, чем застал их врасплох.

Даже радикальные феминистки, нарядившиеся на выступление Трампа во всё белое, чтобы показать ему свое отвращение, несколько раз вставали со своих мест, хлопали в ладоши и скандировали "США!".

#PUTIN'S #GOP WANTED #TRAITORTRUMP #FACISM RUNNING #AMERICA. #TRUMP'S #LITERALLY A #RUSSIANSPY. #THANKS 2 #COLLUSION WE GOT #RIGHTWING #TERRORISM & #GOVERNMENTSHUTDOWN #FEELTHEBERN #RESIST #HELP #END #CORPORATERULE OF #EARTH! #ITMFA #IMPEACH #MIKEPENCE IS JUST AS #EVIL AS #TRUMP https://t.co/HoCdIyLHiQ