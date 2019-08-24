Трамп - помощник "Северного потока - 2". В обидах США на Данию нашли выгоду для России

Немецкий ежедневник Welt обнаружил, что в ссоре между США и Данией из-за отказа королевства продать Гренландию есть определённые выгоды для России. А Дональд Трамп в итоге превратился в помощника проекта "Северный поток - 2" - пусть даже невольного.

Немецкая пресса отмечает, что 73-летний американский президент повёл себя как ребёнок после получения отказа от премьер-министра Дании и забыл, что для Вашингтона "на кону стоит многое".

Так, например, американские дипломаты тщательно поощряли датское правительство за решение изучить проект "Северного потока - 2" с точки зрения внешней политики и интерес к его экономическим последствиям для Украины.

Теперь же, полагает Welt, Копенгаген может ответить на "инфантильную политику" стремительным согласованием российского проекта в датских территориальных водах.

Напомним, Дональд Трамп, недовольный полученным отказом, уже обрушился с критикой на власти Дании. Лидер США поспешил обвинить Данию в недостаточно больших взносах от Дании в НАТО.

"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону), - написал Трамп в своем Twitter. - Она богатая страна, и расходы должны быть на уровне 2%".

Европа против империи

Конечно же, лидер США поспешил напомнить, что Америка "защищает Европу". И только восемь стран из 28, входящих в Альянс, платят по 2%. И среди них, как стало известно благодаря последнему посту Трампа, нет Дании.

Это стало поводом для нового витка недовольства Европы имперским стилем власти, полагает политолог-американист Константин Блохин.

"Выглядело так, как если бы европеец пришёл в костюме за стол переговоров, а затем придёт какой-нибудь ковбой и положит ноги на стол", - пояснил в комментарии РИА ФАН.

Идём на Европу, левее Борнхольма

В июне 2019 года компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод будет построен в обход Дании, поскольку Копенгаген отказался согласовывать строительство в своих территориальных водах.

Согласование, отмечали в компании, продолжалось два года, за которые правительство Дании так и не продемонстрировало заинтересованность. Предполагалось, что газопровод должен быть построен южнее датского острова Борнхольм.

В настоящее время рассматриваются два альтернативных маршрута, которые должны пройти в международных водах северо-западнее или юго-восточнее острова.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что строительство "Северного потока - 2" при любом из вариантов будет завершено к концу 2019 года.