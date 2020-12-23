Тракторный майдан в Молдове обещает перепахать центр Кишинёва

Санду пытается устроить государственный переворот и взять власть в свои руки

Молдавские фермеры после непродолжительного перерыва снова вышли на протесты.

Напомним, ещё 17 декабря аграрии, прибывшие в столицу на тракторах, поставили правительству ультиматум – или государство выплачивает компенсацию за кукурузу и подсолнечник (за зерновые компенсации уже выплачены) или… протесты будут нарастать. Установленный срок ультиматума истёк 18 декабря, однако к фермерам никто даже не вышел и ничего не пообещал, после чего один из лидеров аграриев Серджиу Стефанко сделал вывод: «Депутаты водят за нос фермеров». Было решено сделать перерыв в протестах до 22 декабря, пообещав, что «тракторов будет в сто раз больше, меры будут серьёзнее, вплоть до блокирования парламента и аэропорта».

И действительно, во вторник колонны тракторов вновь въехали в центр столицы. Накануне, в понедельник, фермеры встретились с министром сельского хозяйства Ионом Пержу. Диалог длился недолго, аграрии потребовали выплаты компенсаций до 10 февраля, объясняя своё требование тем, что принят закон «о миллиарде» и теперь в бюджете появятся «лишние» деньги, которые фермеры предлагают отдать им.

«Аграрии хотят получить гарантии того, что до 10 февраля – времени весеннего сева – на их счета поступят суммы компенсаций»,

– заявил президент Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко, при этом он вынужден был признать – среди протестующих «трактористов» есть лица, не имеющие никакого отношения к весеннему севу.

Ион Пержу обвинил фермеров в том, что они выдвигают политические требования, и напомнил, что правительство учло требование аграриев и отказалось от намерения повысить ставку НДС на сельхозпродукцию с 8 до 12%, ставка осталась прежней. Кроме того, на компенсации фермерам выделено 600 млн леев – всё, что может позволить бюджет в сложное время пандемии.

После того как начались крики и скандалы, министр покинул зал переговоров.

«Давайте называть вещи своими именами. Все эти «акции» трактористов, комбатантов не являются протестами, так как все требования этих господ были удовлетворены. На самом деле, это попытка госпереворота. Цели видны за версту: 1. Отставка премьер-министра Иона Кику; 2. Паралич и блокада парламента, чтобы не допустить принятия стратегических законов; 3. Роспуск парламента; 4. Концентрация всей власти в руках Майи Санду и «соросят». Вот почему Санду, победив на выборах путём массовых фальсификаций в диаспоре, пошла на силовой штурм и осаду органов власти. Перекрытие улиц, блокада таможни, использование тракторов против полиции (четверо полицейских попали в больницу) – это технологии Майдана и силовых госпереворотов. Если удастся отправить правительство в отставку, вся власть сконцентрируется в руках Майи Григорьевны»,

– уверен молдавский политолог, депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

Фермеры же тем временем попытались вспахать газон у здания правительства. Трактор остановили, однако протестующие пообещали перепахать весь центр столицы, если их требования не будут выполнены.

Напомним, на прошлой неделе в ходе протестов фермеров пострадало четверо полицейских – их давили тракторами.