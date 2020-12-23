Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Главная / Украина

Тракторный майдан в Молдове обещает перепахать центр Кишинёва

23 декабря 2020, 00:40  •  111 • Украина
Санду пытается устроить государственный переворот и взять власть в свои руки
Молдавские фермеры после непродолжительного перерыва снова вышли на протесты.
Напомним, ещё 17 декабря аграрии, прибывшие в столицу на тракторах, поставили правительству ультиматум – или государство выплачивает компенсацию за кукурузу и подсолнечник (за зерновые компенсации уже выплачены) или… протесты будут нарастать. Установленный срок ультиматума истёк 18 декабря, однако к фермерам никто даже не вышел и ничего не пообещал, после чего один из лидеров аграриев Серджиу Стефанко сделал вывод: «Депутаты водят за нос фермеров». Было решено сделать перерыв в протестах до 22 декабря, пообещав, что «тракторов будет в сто раз больше, меры будут серьёзнее, вплоть до блокирования парламента и аэропорта».
И действительно, во вторник колонны тракторов вновь въехали в центр столицы. Накануне, в понедельник, фермеры встретились с министром сельского хозяйства Ионом Пержу. Диалог длился недолго, аграрии потребовали выплаты компенсаций до 10 февраля, объясняя своё требование тем, что принят закон «о миллиарде» и теперь в бюджете появятся «лишние» деньги, которые фермеры предлагают отдать им.
«Аграрии хотят получить гарантии того, что до 10 февраля – времени весеннего сева – на их счета поступят суммы компенсаций»,
– заявил президент Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко, при этом он вынужден был признать – среди протестующих «трактористов» есть лица, не имеющие никакого отношения к весеннему севу.
Ион Пержу обвинил фермеров в том, что они выдвигают политические требования, и напомнил, что правительство учло требование аграриев и отказалось от намерения повысить ставку НДС на сельхозпродукцию с 8 до 12%, ставка осталась прежней. Кроме того, на компенсации фермерам выделено 600 млн леев – всё, что может позволить бюджет в сложное время пандемии.
После того как начались крики и скандалы, министр покинул зал переговоров.
«Давайте называть вещи своими именами. Все эти «акции» трактористов, комбатантов не являются протестами, так как все требования этих господ были удовлетворены.
На самом деле, это попытка госпереворота. Цели видны за версту:
1. Отставка премьер-министра Иона Кику;
2. Паралич и блокада парламента, чтобы не допустить принятия стратегических законов;
3. Роспуск парламента;
4. Концентрация всей власти в руках Майи Санду и «соросят».
Вот почему Санду, победив на выборах путём массовых фальсификаций в диаспоре, пошла на силовой штурм и осаду органов власти. Перекрытие улиц, блокада таможни, использование тракторов против полиции (четверо полицейских попали в больницу) – это технологии Майдана и силовых госпереворотов. Если удастся отправить правительство в отставку, вся власть сконцентрируется в руках Майи Григорьевны»,
– уверен молдавский политолог, депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.
Фермеры же тем временем попытались вспахать газон у здания правительства. Трактор остановили, однако протестующие пообещали перепахать весь центр столицы, если их требования не будут выполнены.
Напомним, на прошлой неделе в ходе протестов фермеров пострадало четверо полицейских – их давили тракторами.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 20:05
Эксперт рассказал, как РФ может ответить на попытку Киева арестовать российские суда
22 декабря 2020, 15:30
Замсекретаря СНБО Кривонос раскрыл планы РФ на Харьков
22 декабря 2020, 15:30
Зеленский хочет переписать на себя железную дорогу и нефтегазовую отрасль
22 декабря 2020, 21:55
Полный провал...
22 декабря 2020, 21:55
Щенячий визг и полные шаровары радости…
22 декабря 2020, 15:30
Добкин будет добиваться перевыборов мэра Харькова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
20 декабря 2020, 21:20
Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.