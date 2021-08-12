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Трагичная сводка из Турции: Число жертв наводнения растёт непрерывно

12 августа 2021, 19:00  •  196 • В мире
Число жертв наводнения в Турции непрерывно растёт - в обед 12 августа сообщалось о девяти погибших, а к вечеру стало известно уже об 11 жертвах.
Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) опубликовало новую сводку по наводнению в провинции Кастамону и в Синопе. По последним данным, погибли 11 человек, ещё один пропал без вести в Бартыне.
Ещё в обед сегодня сообщалось о девяти погибших и 13 пострадавших.
Наводнение вызвано проливными дождями. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуированы более 600 человек. Около 300 населённых пунктов осталось без электричества.

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