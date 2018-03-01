Трагический водевиль украинской независимости

Часть I

Неожиданное расширение вылупившейся из продуктов разложения Российской империи «Украины» закончилось внезапно – как только 4 ноября 1918 года в Германии грянула революция и кайзер Вильгельм II отрёкся от престола. 14 декабря «гетман всея Украины» П. Скоропадский скоропостижно с Украины бежал, сама же «украинская» территория скукожилась, как проколотый воздушный шарик. Примерно в те же дни, 11 ноября 1918 года, было подписано Компьенское перемирие между Антантой и Германией, включавшее пункт отказа Германии от условий Брест-Литовского мира; два дня спустя, 13 ноября, Брестский договор был аннулирован ВЦИК РСФСР. «Украину» в компьенский вагон никто и не подумал звать: «международное признание» её, якобы имевшее место под германским протекторатом, не воспринимала ни одна из стран-победителей Антанты.

Однако место управляющего бесхозным пространством Украины пустым не осталось: его мгновенно занял выскочивший, как чёрт из табакерки, Симон Петлюра, в ночь бегства Скоропадского захвативший Киев и объявивший о создании «Директории УНР». 16 января 1919 года вожди Директории объявили войну Советской России, в которой тут же потерпели поражение: уже в феврале Красная армия взяла Киев. Основные вооружённые силы Директории были разгромлены советскими войсками Украинского фронта и махновцами. Территория Директории, поначалу распространившаяся на восток до Полтавы, на юг до Екатеринослава и чуть выше Киева на север, через два месяца объявленной «войны с Россией» сжалась до размеров нынешних Житомирской и Винницкой областей.

Фантазия «Карта Украины» для европейского употребления

Ложный импульс к восстановлению контроля над территориями химерической «Директории УНР» дала «Злука» (объединение) со столь же химерической ЗУНР. Эйфория, ощущавшаяся Петлюрой, подвигла его на новый поход на Киев, который он таки снова «взял», но уже через сутки был выброшен оттуда Добровольческой армией. Белые отказались вести какие бы то ни было переговоры с Петлюрой, за которым уже закрепилась репутация погромщика и мародёра, но не побрезговали договориться с армией ЗУНР (Зятковские, позже Одесские соглашения), в результате чего половина «украинского государства» оказалась на стороне Деникина.

После этого «территория Директории» стала равна тени от штабного вагона Петлюры на железнодорожном полотне, когда солнце стоит в зените, что и закрепилось в народной поговорке: «В вагоне – Директория, под вагоном – территория». В итоге «выдающийся украинский политический деятель», как именуют ныне Петлюру на Украине, сбежал в Варшаву, с которой загодя вёл переговоры об интервенции.

Начальник государства Польского Юзеф Пилсудский заломил за интервенцию огромную цену: за то, чтобы поляки опять натоптали своими башмаками новую украинскую самостийность, Польша забирала себе населённые преимущественно «украинцами» Галицию, Западную Волынь, Лемковщину, Надсанье и Холмщину и получала право пограбить везде и всюду, куда только получится поставить подошву польского жолнера. С помощью для восстановления «независимого украинского государства» поляки не затянули: договор был подписан 21 апреля 1920 года, 7 мая поляки заняли Киев, затем – плацдармы на левом берегу Днепра. Однако ненадолго: в результате Киевской операции РККА 26 мая – 16 июня поляки и Петлюра были выброшены из Киева, а после Новоград-Волынской и Ровенской операций отброшены далеко на запад.

И опять территория «незалежной» сжалась подобно шагреневой коже: сначала до размеров отступающих колонн и теней эшелонов, увозящих награбленное барахло в Польшу, затем – до силуэта броневика, этого предмета гордости гайдамаков, который Петлюра сторговал за билет на место в товарном вагоне с хламом, увозимым в Варшаву (об этой сделке рассказал адъютант Петлюры Александр Доценко в книге воспоминаний «Летопись украинской революции», Львов, 1923 г).

Стояло лето 1920 года. «Украинской независимости» под германским и польским протекторатом пришёл конец – конец всего того, что «было мелко, нелепо и напоминало плохой, безалаберный, но временами трагический водевиль» (Константин Паустовский, очевидец событий).

* * *

Два дня спустя после объявления Петлюрой «войны с Россией», 18 января 1919 года, в Версале начались заседания Парижской мирной конференции, в которой участвовали 27 государств со стороны стран-победительниц. Россию к конференции не допустили ни в каком качестве: ни делегацией Временного правительства, ни представителями большевиков: первым указали на потерю рычагов правления, вторых «наказали» за Брестский мир.

Однако на конференции в Версале обреталась (в кулуарах) никем не званая украинская делегация. Её члены пытались протащить идею «независимой Украины» в виде огромного (нарисованного ещё немцами) «санитарного кордона» между Европой и Россией. Немецкую карту перевели на французский язык и пытались положить на столы участников заседаний. Помешали предприимчивым украинцам, как пишут нынешние украинские исследователи, «влиятельные российские круги в лице отдельных министров бывшего Временного правительства», сторону которых приняли хозяева конференции во главе с Жоржем Клемансо, занявшие «непримиримую позицию по определению украинской государственности».

Ещё одна фантазия «Карта Украины», представленная украинской делегацией на Парижской мирной конференции 1919 г. «Требования» украинцев включают русские Брест и Кубань, бывшие австрийские Львов и Черновцы

* * *

В следующий раз слово «Украина» снова поставил на карте фюрер Германии Адольф Гитлер 20 августа 1941 года. Эта «Украина» была «административно-территориальной единицей в составе нацистской Германии (Третьего рейха) под немецкой администрацией на оккупированной немецкими войсками территории Украинской ССР». Возглавлял её, понятно, не Степан Бандера, не Андрей Мельник, а немец Эрих Кох. Фюрер Германии не пожелал видеть Украину единой: он оторвал от неё кусок под «Дистрикт Галицию», Транснистрию (Заднепровье) отрезал румынам, Таврию и Крым «зарезервировал» под будущую немецкую колонизацию. А компенсировал Гитлер нарисованную им Украину за счёт включения в её состав центральных и южных земель РСФСР аж до заволжских степей (Курск, Орёл, Тамбов, Воронеж, Саратов, Сталинград).

Карта-фантазия Гитлера: «Рейхскомиссариат Украина» до Сталинграда включительно

Однако после разгрома гитлеровских полчищ под Сталинградом территория изображённой фюрером новой Украины стала вновь стремительно сжиматься, пока не сократилась до размеров подошв фашистских прихвостней – украинских националистов, уносивших ноги вслед за своими хозяевами сначала в Рейх, а затем в Англию, Канаду и США.

Теперь грязь «новой» государственности снова натаскивают на Украину на подошвах солдат НАТО, марширующих по Крещатику; польских, канадских и литовских «военных инструкторов». И под аккомпанемент этого топота вновь, как во времена Центральной рады, идёт торг территориями.