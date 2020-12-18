Трагические обстоятельства: Пашинян не сможет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян не примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца.

Отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова скончался в Ереване на 81-м году жизни. Об этом местные СМИ сообщали ещё 16 декабря со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердили в правительстве Армении.

По предварительным данным, смерть Пашиняна-старшего наступила из-за онкологического заболевания. Он больше недели находился в больнице.