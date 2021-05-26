Трагедию используют: Японцы сделали русских "крайними" в столкновении в Охотском море

Один из выживших японских рыбаков сообщил о том, что при столкновении с русским судном в Охотском море именно наши моряки якобы пошли на таран, а японское в момент удара "не могло двигаться". Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Мазурик в разговоре с Царьградом заявил, что трагедию просто пытаются использовать некоторые политики и СМИ для обострения отношений Токио и Москвы.

Некоторыми подробностями столкновения японского и русского судов в Охотском море поделился выживший японский рыбак. Его слова приводит агентство Kyodo. Судя по словам японца, именно русские пошли на таран.

"В момент столкновения судно находилось в работе, - утверждает выживший японский рыбак. - И не могло двигаться. С нами столкнулось русское судно".

В результате японское рыболовецкое судно перевернулось. Жертвами столкновения стали три японца. Ещё троих рыбаков удалось спасти. Сейчас инцидентом занимается японская сторона, однако в порт Момбецу для разбирательства направлено и наше судно.

По информации служб морского поиска и спасения, среди русского экипажа судна "Амур" никто не пострадал. Эти данные передал капитан судна.

В разговоре с Царьградом доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Мазурик назвал случившиеся трагедией, которые иногда происходят в море, и не только в нём.

"Да, непогода, какие-то особые чрезвычайные условия. Это трагедия, которая происходит не только в море - это происходит в быту, в современных городах, на улице всякое может произойти. Конечно, страшно жалко погибших людей. Светлая им память. И очень неприятны попытки любое лыко вставить в строку, любой повод использовать для того, чтобы обострить отношения между странами, - это на совести тех сил и тех партий, которые на этом делают какую-то карьеру, какую-то политику делают", - заявил Мазурик.

Он признался, что ему как японоведу крайне обидно читать такие "фантастические" обвинения в адрес русских. Если речь о таране, то возникает вопрос: зачем, какой смысл был в этом таране, какой мотив?

"Для здравомыслящих людей совершенно очевидно, что это трагическая случайность, трагическое происшествие", - резюмировал эксперт.