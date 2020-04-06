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Трагедия заставила нас осознать и исправить ошибки: Норвежские военные - о "тревожном звонке" "Курска"

06 апреля 2020, 22:35  •  94 • В мире
Норвежское издание опубликовало подробный анализ трагедии российской подлодки "Курск" в 2000 году. Норвежские военные признались, что эта катастрофа заставила западные страны осознать ошибки и исправить их, в результате чего была создана эффективная международная система спасения.
Сейчас при чрезвычайных ситуациях на подводном флоте большинство стран НАТО сотрудничает в рамках очень эффективной международной системы спасения. Но так было не всегда: норвежские военные рассказали, что "тревожным звонком" для всех западных стран стала трагедия "Курска" и гибель экипажа.
Напомним, субмарина "Курск" в августе 2000 года потерпела крушение в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. По количеству погибших это одна из крупнейших катастроф в послевоенной истории отечественного подводного флота.
Как заявил авторам Forsvarets forum офицер-спасатель Пер Фрекхауг, именно после трагедии с "Курском" международному сотрудничеству при спасении подводных лодок страны Запада стали уделять гораздо больше внимания.
Военные проанализировали ошибки, допущенные при проведении спасательной операции, и сделали важные выводы. Например, каждая подводная лодка теперь отправляется на задание только с хорошо опробованной системой эвакуации.
Кроме того, НАТО регулярно проводит масштабные учения - за последние несколько лет их было 27, и Норвегия принимает в операциях активное участие. В рамках смоделированной катастрофы к "затонувшей" лодке в течение максимум трёх суток прибывает спасательная подлодка, которая для начала обеспечивает экипаж всем необходимым. Морякам остаётся только дождаться спасательного судна.
Кроме того, были разработаны рекомендации для экипажа - что делать, если лодка легла на дно. Оказывается, оптимальным решением является сон - во время сна тратится минимум кислорода.
Авторы статьи не могли не задать специалистам вопрос: можно ли было спасти хоть кого-то из экипажа "Курска", но военные не дали однозначного ответа. Один из них, Юн Аре Вальбюе, сам участвовал в спасательной операции и считает, что она была недостаточно хорошо организована. Но он не уверен, что лучшая организация помогла бы спасти кого-то, - большая часть экипажа погибла сразу после взрыва.

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