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Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
28 августа 2019, 22:09 • 17 • В мире
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, госпитализированная после происшествия в одном из отелей: её руку засосало в трубу бассейна. Изначально ребёнка планировали перевезти на лечение в Россию, однако от этой идеи отказались из-за тяжёлого состояния девочки. На инцидент обратили внимание в МИД РФ и генконсульстве. Дипломаты призвали турецкую сторону установить виновных в трагедии.
© Reuters / Фото из личного архива
В Турции в больнице умерла Алиса, 12-летняя девочка из России, которая пострадала в бассейне одного из отелей. Об этом сообщил её отец в своём профиле в социальных сетях.
«В начале четвёртого Алиска умерла. Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — сообщил он. Позднее он опубликовал ещё одну запись.
«Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В российском посольстве в Анкаре уточнили, что у девочки остановилось сердце, несмотря на попытки турецких медиков провести реанимацию. Как сообщает РИА Новости, дипломаты выразили соболезнования родителям, родным и близким.
Алису доставили в больницу Бодрума на скорой помощи, позднее её перевели в реанимационное отделение государственной клиники города Денизли. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли российские врачи.
Как сообщают СМИ, у родителей девочки истёк срок путёвки, однако туроператор оплатил пребывание россиян в Турции ещё на неделю и предоставил им жильё неподалёку от больницы.
В российском МИД призвали турецкие власти оказать максимальную помощь пострадавшему ребёнку. Об этом сказала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
«Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают все возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям. На связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России (Олег Салагай). Завтра должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все», — написала Захарова в своём Facebook-профиле.
Предполагалось, что в случае отсутствия осложнений девочку перевезут в Россию силами МЧС, однако позднее от этой идеи пришлось отказаться из-за ухудшения её состояния.
Как уточнили врачи через три дня после инцидента, ребёнок к тому моменту несколько раз пережил клиническую смерть. По словам медиков, девочку нельзя было даже перевозить в пределах больницы.
«Клиническая смерть действительно была, четыре раза точно», — рассказал РИА Новости главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов. Он отметил, что состояние ребенка остается «крайне тяжелым и нестабильным», добавив, что речь шла о «глубокой, можно даже сказать, запредельной коме».
Россия будет следить за расследованием
Российское консульство заявило о готовности оказать всю необходимую помощь по возвращению тела ребёнка на родину. Об этом заявила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова. Она также добавила, что дипломаты продолжат следить за расследованием инцидента.
Как сообщало агентство, сотрудники отеля, где произошёл инцидент, были задержаны и помещены под подписку о невыезде. Вместе с тем мама девочки заявила агентству, что бассейн, в котором произошёл несчастный случай, продолжил работу для оставшихся отдыхающих. Однако она уточнила, что было принято решение не продавать новые путёвки в этот отель.
Отмечается, что девочка была застрахована по стандартному полису выезжающих за рубеж с лимитом в €30 тыс.
«Согласие» полностью оплатит все проведенное лечение и репатриацию на Родину, а также возвращение в Россию родителей девочки. Репатриация будет осуществлена в ближайшие несколько дней, после оформления всех документов, которым займутся сотрудники сервисной компании при участии представителей российского посольства в Турции», — приводит РИА Новости сообщение компании.
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