Трагедия в Соликамске: в шахте в Пермском крае обнаружены тела восьми горняков

В Соликамске обнаружены тела восьми из девяти человек, заблокированных в шахте после задымления. Спасатели продолжают поиски девятого горняка. С рабочими не удавалось установить связь, и добраться до них получилось лишь с седьмого раза. Возгорание в шахте произошло 22 декабря, в забое находились 17 человек, восемь из которых вышли на поверхность. В компании «Уралкалий», которая владеет шахтой, считают, что причиной происшествия могли стать ремонтные работы. При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц».

Спасатели обнаружили тела восьми заблокированных в шахте в Соликамске рабочих. Об этом сообщил оперативный штаб спасательной операции. Тушение пожара продолжается.

Тела горняков готовятся поднять на поверхность. «Идёт подготовка к эвакуации», — заявили в штабе. Ранее сообщалось об обнаружении тела девятого погибшего шахтёра, но эта информация пока не подтверждена.

«По данным оперативного штаба, на месте ЧП по-прежнему найдено только восемь тел погибших», — цитирует РИА Новости пресс-службу губернатора и правительства региона.

В субботу, 22 декабря, в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло возгорание. Под землёй находились 17 человек, восемь из которых вывели на поверхность. Ещё девять горняков оставались в строящемся стволе шахты на глубине 364 м.

Два тела нашли на первом уровне шахты, тела ещё шестерых горняков — на втором и третьем уровнях.

Отмечается, что спасатели только с седьмого раза смогли добраться до рабочих. Из-за плотного дыма и высоких температур шесть предыдущих попыток оказались неудачными.

Среди горняков, выведенных из шахты, пострадавших нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Пермского края.

Заблокированные в шахте горняки относились к подрядному предприятию «УС-30», руководитель которого, Андрей Максимов, на начальном этапе операции полагал, что шансы на спасение рабочих ещё есть.

«Связь пока установить с заблокированными не удалось. В рамках контракта они выполняли работы по возведению бетонной плиты. Говоря о шансах — есть надежда, что люди спасутся. Туда пока нет доступа, задымление ещё сохраняется», — приводит его слова ТАСС.

Оперативный штаб. Фото губернатора Пермского края Максима Решетникова © reshetnikovmg / Instagram

© reshetnikovmg / Instagram

Он подчеркнул, что все горняки были полностью экипированы средствами защиты и застрахованы. В их задачи входили ремонтные работы в новом стволе шахты.

Чтобы устранить возгорание и снизить температуры, спасатели осуществляли проливку горящего ствола шахты при помощи гнетущих составов, сообщил журналистам командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Михаил Пестов. На этот процесс потребовалось 1,5 часа, после чего в течение ещё 1,5 часа снимались полученные показания.

На месте спасательных работ также находились бригада психологов МЧС России в составе трёх человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы, бригады скорой помощи, сообщили в МЧС.

Всего на месте происшествия были задействованы более 100 спасателей и 30 единиц спасательной техники. Также был организован оперативный штаб, в который приехал и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Глава региона в своём Instagram отметил, что для спасения девяти человек было сделано всё возможное.

«Было сделано всё возможное для вызволения девяти строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет», — сообщил глава Прикамья. Он также пообещал, что власти Пермского края окажут поддержку семьям погибших горняков.

«Люди забывают три главных условия»: Дед Мороз рассказал, как загадывать желания на Новый год Посмотреть эту публикацию в Instagram Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается. Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 22 Дек 2018 в 3:48 PST

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с Решетниковым заявил, что правительство обеспечит помощь пострадавшим и их семьям.

«В ходе разговора Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям, — сообщили в пресс-службе. — В ходе телефонного разговора Максим Решетников проинформировал главу правительства о мерах, которые принимают региональные власти и соответствующие службы в связи с ЧП».

В забое находились строители из трёх регионов — Пермского края, Башкирии и Кубани. Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что горнякам и их семьям со стороны региона также будет оказана помощь.

«В Соликамске — чрезвычайное происшествие. В горящей шахте оказались и трое парней из Башкирии... Ведутся спасательные работы. Мы на связи с губернатором Пермского края. В любом случае мы всё сделаем, чтобы помочь пострадавшим и их семьям», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Возбуждено уголовное дело

В компании «Уралкалий» отметили, что в 2017 году шахта была передана подрядчику для проведения работ по обеспечению безопасности.

«С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда», — говорится на сайте компании.

Возникновение возгорания связано, скорее всего, с проводимыми в шахте ремонтными работами, заявил начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров.

«Вероятнее всего, это возгорание связано — и задымление, которое, собственно, и создаёт самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Речь может идти о возгорании строительного мусора и, в частности, монтажной пены. Об этом сообщили журналистам в спасательном штабе.

«Задымление связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты (горит монтажная пена, строительный мусор)», — говорится в сообщении со ссылкой на представителей компании «Уралкалий».

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При этом Северо-Западное управление Ростехнадзора ещё не успело провести проверку нового ствола шахты, в котором в субботу произошло задымление, сообщил замруководителя управления ведомства Станислав Мацов.

«Первая проверка у нас должна была быть в октябре месяце, но в связи с тем, что подрядная организация не справлялась с объёмом работ по части объективных, части субъективных причин, по ходатайству «Уралкалия» данная проверка была перенесена на январь месяц — есть письма, и всё это согласовано. Поэтому, к сожалению, объект находился в таком состоянии и в рамках компетенции строительной организации», — сказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц». Как подчеркнули в ведомстве, у них были основания полагать, что оставшиеся в шахте девять горняков погибли.

«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ», — говорится в сообщении СК.