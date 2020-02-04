Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ

В Сирии погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов. Эту информацию подтвердили «Коммерсанту» в ведомстве, отметив, что он был уроженцем Тамбовской области. Пока данных о прощании с бойцом в его родном регионе нет, добавили в местном управлении ФСБ.

Ранее Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщили, что 1 февраля в районе сирийского Алеппо погибли четыре сотрудника ЦСН ФСБ. В свою очередь, Telegram-каналы Reverse Side of the Medal и «Канал специального назначения» обнародовали памятные листы о погибших сотрудниках ведомства. В бумагах говорится, что они якобы погибли «при выполнении специальных задач» в Сирии.

В частности, указывалось, что офицеры пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов, а также сотрудники Управления «К» ФСБ майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов погибли из-за того, что их схватили боевики и расстреляли. Произошло это после того, как машина, в которой они ехали, подорвалась на фугасе. Вся эта информация пока не получила официального подтверждения.

Примерно в это же время из-за обстрела со стороны боевиков пострадали операторы двух иранских телеканалов, передает сирийское госагентство SANA, отмечая, что инцидент произошел в окрестностях Алеппо.

«Оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали из-за атаки террористов против них в ходе освещения ими продвижения армии на юго-западе Алеппо», — говорится в сообщении агентства.

В мае 2017 года Россия, Иран и Турция договорились, что создадут четыре зоны деэскалации в Сирии. В следующем году три из них стали контролироваться Дамаском. Четвертая, что расположена в провинции Идлиб и соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками. Большая ее часть контролируется боевиками из запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры».

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились, что создадут демилитаризованную зону в Идлибе, где находится более десятка разных формирований, состоящие из порядка 30 тыс. боевиков.

В конце января этого года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо из-за того, что террористы ежедневно обстреливали дома мирных жителей, в результате чего погибли десятки гражданских. Спустя три дня правительственные войска освободили от боевиков город Маарет-Нууман.

На фоне эскалации в Идлибе Турция и некоторые ее союзники считают, что Сирия и Россия наносят удары по гуманитарным объектам и турецким военным. Дамаск и Москва, в свою очередь, считают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Ранее в турецком оборонном ведомстве сообщили, что из-за столкновений с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли шесть турецких граждан, в том числе военные.

«Один наш военный и один сотрудник гражданского персонала, получившие ранения в результате интенсивного артиллерийского обстрела наших подразделений, направленных в Идлиб с целью предотвращения столкновений, несмотря на усилия врачей, скончались. Таким образом, число погибших составило шесть человек», — сообщили в минобороны. Ранее указывалось, что жертвами столкновений стали четыре человека и еще несколько ранены.

Вслед за сообщениями о гибели военных Турции лидер этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит действия сирийской армии без ответа.

«Как и раньше, мы ответили и будем отвечать всегда. Сейчас наши удары продолжаются. Мы решительно настроены продолжать свою борьбу», — предупредил Эрдоган.

Он отметил, что попросил российскую сторону не вмешиваться. «С российскими коллегами наши главы МИД, минобороны, разведки находятся в контакте. Но еще важнее то, что если мы не получим результата, то я сам скажу своему коллеге о серьезности ситуации, с которой мы столкнулись. До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», — добавил турецкий лидер.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Эрдогана, турецкие войска наносят удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб.

«После атаки на наших военных мы ответили многократно. <...> На данный момент по 46 объектам [армии САР] нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, задействованы истребители F-16, операция продолжается. Те, кто испытывает на прочность турецкую решимость, поймут свою ошибку. Мы намерены продолжать наши операции», — заявил он в разговоре с журналистами.