Трагедия в Баренцевом море: глубоководный аппарат мог загореться из-за включенного на всю катушку оборудования

Как сообщило Минобороны, пожар в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 подводников, возник в ходе проведения так называемых батиметрических измерений.

Что это такое и зачем они делаются? Специалист-подводник, капитан I ранга Владислав Морозов объяснил «КП»:

- Батиметрические исследования - это изучение рельефа подводной части морей и океанов. Тут собираются данные о глубинах, о течениях, об изменениях состояния дна. Это своего рода подводная топография. Данные, полученные в результате батиметрических исследований, используются в основном для обеспечения подводной навигации. Само собой разумеется, что эти данные крайне важны для подлодок и их безопасного прохождения по маршрутам мирового океана. Вот и «аппарат», на котором случилась катастрофа, предназначен для изучения придонного пространства и непосредственно дна океана в интересах ВМФ.

Но как же батиметрические исследования могли привести к пожару? Пока у спецов есть лишь предположения на сей счет: мог произойти перегрев «на всю катушку» включенной исследовательской аппаратуры или же короткое замыкание.

Что известно про аппарат, на котором произошло ЧПФото: Алексей СТЕФАНОВ

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