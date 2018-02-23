Трагедия рухнувшего дома в районе для бедных в Египте: Под завалами могут быть еще люди

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Под завалами рухнувшего жилого дома в Каире могут находиться еще семь человек.

Стало известно о том, что спасатели, которые работали всю ночь на месте ЧП, сообщили, что, по предварительным данным, под завалами рухнувшего дома могут находиться еще люди.

Напомним, четырехэтажный жилой дом рухнул накануне. Трагедия произошла в египетской столице Каир. Сообщается, что все произошло в районе для бедных. Под завалами погибли 11 человек. Спасателям удалось вытащить 16 пострадавших, сейчас они все находятся в больнице.

Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. По словам родственников, в числе людей, которые могут сейчас находиться под завалами, двое малолетних детей и пожилая женщина.