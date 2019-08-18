Трагедия под Ульяновском: СК возбудил дело по факту убийства семьи с малолетними детьми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми в Ульяновской области. По версии следствия, подросток убил своих родственников — двух пенсионеров, 42-летнюю женщину и двух малолетних детей — после чего покончил с собой. Как сообщили местные власти, подозреваемый в совершении преступления юноша «был отличником» и в школе «характеризовался положительно».

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего») после того, как в Ульяновской области были обнаружены тела пятерых человек: 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин и двух детей в возрасте четырёх лет.

Трагедия произошла в селе Патрикеево Базарносызганского района. По предварительной версии, подросток, также являвшийся членом семьи, убил своих родных, после чего покончил жизнь самоубийством.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте СК.

«Из очень благополучной семьи»

В прокуратуре Ульяновской области предполагают, что подросток, убивший своих родных, страдал шизофренией, сообщает РИА Новости. Собеседник агентства из ведомства также рассказал, что юноша оставил предсмертную записку.

«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — сказал источник в прокуратуре.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что подросток накануне произошедшего записал два голосовых сообщения своему другу — в них он жаловался на своих родных. Так, по словам юноши, мать его унижала, а брат и сестра его не любили. Также телеканал сообщает, что подросток решил убить бабушку и дедушку, чтобы они не расстраивались из-за смерти дочери и внуков.

Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков рассказал, что подросток имел хорошую характеристику от школы, где учился, и увлекался компьютерами. Образовательное учреждение, которое посещал школьник, находилось в соседнем с Патрикеевкой селе.

«Он был отличником… Со стороны школы характеризовался положительно», — приводит его слова ТАСС.

© СК РФ

Драка в Туве

Ранее, 7 августа, суд Тувы признал двух сестёр 27 и 22 лет виновными в убийстве четырёх человек — супружеской пары и двух детей. Старшая направлена в колонию общего режима на 6 лет, а младшая — на 14 лет с прохождением принудительного лечения у врача-психиатра.

Убийство произошло в марте 2017 года. Жительница Ак-Довурака с дочерьми 6 и 4 лет вернулась домой, где увидела, что её супруг и две незнакомые ей девушки выпивали. После этого в квартире произошла потасовка.

«В ходе драки, возникшей между хозяйкой дома и 27-летней гостьей, последняя нанесла множественные удары ножом по телу потерпевшей. После этого преступные действия продолжила её младшая сестра, которая ножом в присутствии малолетней дочери потерпевшей нанесла множественные удары по телу женщины», — говорится на сайте СК.

Именно младшая сестра затем убила и мужа хозяйки, а затем, чтобы скрыть факт преступления, убила девочек и попыталась поджечь квартиру.

«Эта же осуждённая с целью сокрытия совершенного убийства четырех лиц подожгла вещи в квартире для имитации пожара. В результате умышленных действий обвиняемой причинён имущественный вред», — сообщили в СК.

Убийца трёх человек из Хабаровского края

Факты другого резонансного дела стали известны 2 августа. Тогда Следственный комитет предъявил обвинения в убийстве и надругательстве над телами трёх людей 80-летней женщине. Так, в конце января в посёлке Берёзовка Хабаровского края были обнаружены части тела мужчины. По данным следствия, они принадлежали 52-летнему постояльцу, снимавшему комнату у пенсионерки.

«Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведённым оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками управления МВД России по Хабаровскому краю в течение суток установлена личность погибшего. Им оказался 52-летний мужчина, который снимал комнату у 80-летней женщины», — говорится на сайте СК.

Следователи обнаружили кровь мужчины дома у женщины, после чего из-за совокупности прочих доказательств она призналась в убийстве. Она также созналась и в двух других аналогичных преступлениях, которые долгое время не были раскрыты — в 2005 году она убила 8-летнюю девочку-соседку, а в 2013 году — 77-летнюю женщину, проживавшую с ней в квартире. Каждый раз пенсионерка расчленяла и выбрасывала тела.