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Трагедия на отдыхе: суд арестовал водителя, насмерть сбившего жену игрока КВН в Туапсе
03 июля 2018, 00:09 • 91 • В России
Суд арестовал бизнесмена Сергея Лебедева, который насмерть сбил на пешеходном переходе в Туапсе жену игрока команды КВН «Иркутск 350». Муж погибшей в ДТП Егор Кирильчик рассказал RT, что бизнесмен не просил прощения у его семьи и заявил о своей невиновности. Ранее МВД возбудило против Лебедева уголовное дело. В ведомстве уточнили, что экспертиза не выявила у него следов алкоголя в крови.
vk.com © ДТП 38RUS Иркутск
В Туапсинском городском суде Краснодарского края состоялось судебное заседание по делу о ДТП, в котором погибла жена игрока команды КВН «Иркутск 350» Мария Кирильчик. Этот инцидент получил широкое освещение в прессе.
Женщину, которая шла по пешеходному переходу к пляжу вместе с супругом и маленькой дочкой, сбил внедорожник. Автомобиль «впечатал» Кирильчик в дерево. От полученных травм она скончалась на месте.
На суде избиралась мера пресечения для бизнесмена Сергея Лебедева, который был в тот день за рулём внедорожника. Близкие погибшей женщины, и в частности вдовец Егор Кирильчик, также пришли на суд.
«Он даже не извинился перед нами, — сообщил RT Егор Кирильчик. — Он вообще не считает себя виноватым. Он так и говорил на суде: «Я невиновен».
Сергей Лебедев был признан экспертизой трезвым на момент аварии. Суд принял решение поместить бизнесмена под арест в следственный изолятор.
Маленькая дочка Кирильчика, оставшаяся без мамы, сейчас находится под присмотром своей прабабушки. Та в беседе с RT сказала, что произошедшее стало самым страшным горем за всю историю семьи.
История трагедии
Трагедия произошла утром 25 июня. Игрок команды КВН «Иркутск 350» Егор Кирильчик вместе с женой Марией, приехавшие на отдых в Туапсе, шли по улице в сторону пляжа «Приморский». Мария Кирильчик везла перед собой пустую коляску, а папа шёл позади с маленькой дочкой на руках.
По словам очевидцев, которых цитируют местные СМИ, когда семья подошла к пешеходному переходу на Т-образном перекрёстке на улице Фрунзе, их начали пропускать машины. Но в этот момент из переулка вылетел чёрный внедорожник Mitsubishi Outlander.
Водитель на полном ходу сбил Марию, а затем врезался в дерево, «припечатав» к нему женщину. От тяжелейших травм она скончалась на месте.
Сразу после аварии в сети появилось видео, на котором видно, как Егор Кирильчик бросается с кулаками на Сергея Лебедева, вышедшего из машины, но тот успевает убежать.
Водитель был трезв
Вскоре после инцидента СМИ со ссылкой на анонимных свидетелей сообщили, что водитель якобы был нетрезв: от него, по словам очевидцев, исходил специфический запах перегара. Однако полиция провела экспертизу и заявила, что в крови Сергея Лебедева алкоголя не обнаружено.
Там также заявили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
45-летний Сергей Лебедев оказался известным в Туапсе предпринимателем. Он является совладельцем местного рекламного агентства «Лик». При этом его бизнес-партнёром выступает Евгений Крамник — бывший депутат горсовета Туапсе и брат всемирно известного шахматиста Владимира Крамника.
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