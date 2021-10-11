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Трагедия на Левобережной: что известно о гибели женщины с детьми на севере Москвы

11 октября 2021, 18:10  •  54 • В России
Тела женщины и двух детей 2018 и 2021 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты, были обнаружены 11 октября рядом с жилым домом на улице Левобережная в Москве. По предварительным данным, причиной трагедии стал суицид. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры Москвы. В обстоятельствах случившегося также разбирается детский омбудсмен столицы.
 
РИА Новости © Валерий Мельников
 

В понедельник, 11 октября, на севере Москвы были обнаружены тела женщины и двух детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). В столичном управлении Следственного комитета России заявили, что тела с травмами, которые характерны для падения с высоты, нашли вблизи жилого дома на улице Левобережная.

Прибывшие на место происшествия специалисты опрашивают соседей, проводят другие следственные действия. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по предварительным данным, причиной трагедии стал суицид.

По информации столичной прокуратуры, погибли женщина 1987 года рождения и дети 2018 и 2021 годов рождения. На место ЧП прибыли прокурор Северного административного округа Михаил Попков и исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

«Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, а также проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Надзорный орган поставил на контроль ход и результаты расследования.

  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

К изучению обстоятельств трагедии также приступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. «Мы работаем с правоохранительными органами, выясняем все обстоятельства случившегося, чтобы разобраться в ситуации», — цитирует её РИА Новости.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что женщина оставила предсмертную записку: «В ней говорилось, что она никого не винит». По предварительной информации, погибшая была психически нездорова.

В свою очередь, источник ТАСС добавил, что у женщины в последнее время было депрессивное состояние. По его словам, в рамках расследования уголовного дела будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По некоторым данным, семья въехала в дом на Левобережной улице в начале 2021 года. Вскоре после трагедии на место ЧП прибыл муж погибшей. Сообщается, что он военнослужащий. Как пишет «Московский комсомолец», на место трагедии была вызвана машина скорой помощи: мужчине потребовалась психологическая помощь — у него острая реакция на стресс.

Местные жители рассказали РИА Новости, что в этом микрорайоне преимущественно проживают военные со своими семьями. По словам одного из собеседников агентства, дома были построены по заказу Минобороны в 2011-м.

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