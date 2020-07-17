Трагедия MH17: странности и метаморфозы судебного процесса

Чудовищная трагедия моментально стала делом политическим. По-другому и быть не могло: Донбасс находился в острой стадии конфликта с Украиной. Киев, а вслед за ним и Запад тут же обвинили в произошедшем Россию. Мол, это именно она предоставила ополчению установку "Бук", из которой был сбит самолет, а также инструкторов. Аргументы и информация Москвы о том, что ракета могла быть запущена с подконтрольной Киеву территории, в расчет не принимались и не принимаются. Параллельно официальному следствию работали так называемые независимые расследовательские группы, которые, по их утверждениям, доказали причастность России к ЧП, исследовав социальные сети и другие источники.

Обвинения уже предъявлены нескольким гражданам Украины и России. В том числе экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Следствие считает их вину доказанной. Однако все обвиняемые категорически отрицают наличие "Бука" у ополчения и свою причастность к трагедии, высказывая сомнения в легитимности суда Нидерландов. Впрочем, в том, что в их отношении будет вынесен обвинительный приговор, ни у кого сомнений уже нет. Недавно стало известно, что украинская СБУ задержала якобы одного из "кураторов ДНР", которого тоже связали со сбитым Boeing. Скорее всего, в деле появятся и новые фигуранты. Во всяком случае, список подозреваемых со стороны России и Донбасса постоянно растет. При этом предложения Москвы принять участие в процессе отвергаются. А вот иск против России подать в ЕСПЧ – уже дело решенное.

У многих возникают небезосновательные сомнения в беспристрастности и объективности суда в Гааге. Создается ощущение, что его результат заранее предрешен. В частности, на основании весьма хлипких технических аргументов утверждается, что Boeing был сбит именно российской, а не украинской версией "Бука". Установка в разных модификациях стоит на вооружении в обеих странах. Кроме того, до сих пор США по каким-то неведомым причинам не предоставили спутниковые снимки, которые могли бы пролить свет на катастрофу. Подобные запросы прокуратура Нидерландов адресовала Вашингтону неоднократно. А в ответ – лишь словесные описания того, что на них запечатлено. Их показали лишь однажды и только главному прокурору Нидерландов.

Казалось бы, если вина России "очевидна", почему не придать снимки широкой огласке? Но нет, этого не делается. Кстати, еще в 2015 году известный американский журналист Роберт Пэрри со ссылкой на свои источники в разведке сообщил: снимки со спутника доказывают, что самолет малайзийских авиалиний сбили украинские военные. Прошло пять лет, а воз и ныне там: снимков никто не видел. Выглядит, мягко говоря, подозрительно. И еще. Украина так и не предоставила Международной следственной группе первичные данные со своих радаров. Якобы они аккурат в момент катастрофы не работали. И это тоже выглядит странным. Такая информация была бы козырем против Москвы и ДНР. И почему его до сих пор держат в рукаве, можно только догадываться. Возможно, потому, что это "антикозырь".

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik