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Трагедия Казахстана в одной реальной истории: молодых убедили в русской оккупации

11 января 2022, 00:55  •  32 • В мире
Жительница Алма-Аты рассказала о том, что происходит в городе, где на днях были погромы мятежников. По ее словам, прибытие миротворцев ОДКБ в ее окружении приняли неоднозначно.
В Казахстане, где в первые дни января произошли протестные акции, переросшие в беспорядки, местная жительница Гулшара Б. (имя изменено) рассказала об отношении к миротворцам ОДКБ. По ее словам, отношение к контингенту у взрослого и молодого поколение различное.
Старшие – приветствуют ввод миротворческих сил, а молодые высказывают недовольство.
"Мои [родственники] конкретно рады российским миротворцам. Говорят, что так лучше и безопаснее", - объяснила она, добавив, что такое отношение обусловлено уважением к президенту России Владимиру Путину.
А вот молодежь пребывает в другом настроение. Есть те, кто "боится и верит в [последующую] оккупацию", пояснила жительница Алма-Аты.
При этом сейчас ситуация в городе спокойная. Хотя по-прежнему по ночам слышны звуки выстрелов.
"Мой дядя работает врачом и предупредил всех не выходить после комендантского часа, с 23:00 до 07:00. В ночное время стреляют без разбора по тем, кто находится в городе: „Много привозят в отделения людей, которые раньше времени на работу выходят“», — процитировала девушка своего дядю. На улице перед началом комендантского часа звучит сирена, "будто война", передает Znak.com.

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