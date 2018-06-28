Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Эра» доминирования: новое оружие в новом технополисе (Руслан Осташко)
Соловьев VS Станкевич: Либералы развалили страну!
Большая игра среди айсбергов: новый уровень
Работать с этой женщиной? Увольте!
Главная / Аналитика

Трагедия Чечни, теракт в Будённовске: невыученные уроки

28 июня 2018, 06:39  •  98 • Аналитика
Эта статья рекомендована к прочтению профессионалам спецслужб и специалистам по борьбе с терроризмом. Людям с неустойчивой психикой и слабой нервной системой лучше ее пропустить.


Фото: warchechnya.ru


Причины и последствия


В июне все российские СМИ тихо, скромно и незаметно обошли стороной самый масштабный в истории человечества теракт в Буденновске, который полыхнул 23 года назад, в разгар первой чеченской в начале лета 1995 года.

А теракт этот достоин памяти, причем по нескольким причинам.

Причина первая. Любое зло нужно помнить, чтобы оно никогда не повторилось. И делать выводы. А соответствующим службам нужно работать над профилактикой подобных акций (о том, как – речь пойдет ниже).


Вторая. Мы живем в активно воюющем мире, где многие террористы будущего проходят энергичную обкатку в ближневосточных конфликтах – между прочим, не так далеко от наших границ. Там их – целая армия, десятки тысяч человек. В этих войнах самое активное участие принимает масса выходцев из стран СНГ и Северного Кавказа. Один из них не так давно вернулся в Питер и взорвал вагон метро. Так что терроризм исчезать никуда не собирается. Он может просто затаиться на время. Кстати, израильтяне это прекрасно понимают – война-то идет на границах их страны. Поэтому местные силовики и спецслужбы запускают все предохранительные механизмы, и довольно успешно.

Причина третья. Сейчас кавказские и среднеазиатские диаспоры в российских городах растут как на дрожжах. И вполне могут стать питательной средой и инфраструктурной базой для террористов будущего (как это произошло на Дубровке). Кстати, локальные теракты происходили и в наши дни. Пока спецслужбам удавалось каленым железом выжигать эти осиные гнезда. Но, как говорится, все течет, все меняется И далеко не всегда в лучшую сторону.

Четвертая. Российская власть в Буденновске проиграла схватку с террористами. Бандиты достигли своей цели и вышли победителями в противостоянии с властями. На исторической родине их встретили с ликованием – как национальных героев. Инициатива войск стала сходить на нет. Воспрянувшие духом бандиты захватили Грозный. Война была остановлена. Затем последовало позорное Хасавюртовское соглашение, и войска в конечном итоге вывели из Чечни. Война с терроризмом была проиграна, и проиграна бездарно. А в России проигранные войны чреваты самыми непредсказуемыми последствиям – вплоть до революций и государственных переворотов. Теракт в Буденновске стоил политической карьеры многим небожителям российской элиты. И заканчивать войну пришлось не тем, кто ее начал и проиграл.

Причина пятая. Этот теракт показал истинное лицо наших «заклятых друзей и закадычных врагов» из северокавказских республик. Он лишил нас последних иллюзий.

Ну, и так далее (список этих причин – очень длинный).

Неудачи, просчеты, поражения и капитуляции

Провал первый

Часть весомых причин, вызвавших этот длинный перечень поражений и капитуляций российской власти в той войне, подробно изложил в своей книге «Чеченское колесо» бывший руководитель пресс-службы ФСБ России Александр Михайлов. Вообще-то, изучать этот список неприятно. Русские в республике вырезались и изгонялись из Грозного целыми кварталами, в станицах вырезали атаманов и местных жителей, а российские военные безропотно отдавали боевикам целые арсеналы оружия (включая ствольную и реактивную артиллерию), которое потом две войны подряд стреляло по российским солдатам…

Спецслужба великой державы тоже в предельно сжатое время превратилась в «бумажного тигра». Но самый «провальный провал» рыцарей плаща и кинжала из Грозного – это уникальный захват чеченскими боевиками всего списка агентуры, работавшей с местными чекистами на территории всей республики. Таким образом бандиты лишили российских военных в Чечне невидимых глаз и ушей. Именно поэтому информация о готовящемся рейде за пределы республики (а готовился он не один месяц) не «протекла» нигде и ни разу. Впрочем, не протекла она и впоследствии – ни перед «Норд-Остом», ни перед взрывами на Рижской.
Собака лает, трубоукладчик идёт


Технически захват прошел безупречно. Террористы подъехали к зданию ФСБ, лежа на дне грузовика, который обычно доставлял чекистам оплаченные обеды. Те привычно открыли крепко запертые двери. Террористы, застрелив прапорщика, ворвались в здание. Архивы были изъяты.

Выводы

Первый. Вообще информацию о своих агентах по-хорошему надо держать в голове. Тогда ее точно никто не украдет. Такая практика принята на вооружение многими спецслужбами мира. Россия в этом плане составляет исключение.

Второй. В ситуации изоляции спецслужбам необходимо максимально ограничить контакты с внешним миром. Пару дней до операции «Изъятие» можно было бы прожить и без еды.

Третий. Начальству «на земле» в критических ситуациях необходимо брать на себя ответственность за вверенные документы и архивы. Особенно тогда, когда руководство в Москве пребывает то ли в коме, то ли в дреме, то ли в анабиозе. Иначе получится эффект Матиаса Руста. Вроде никто не виноват (на земле офицеры ПВО ждали приказа сверху, наверху пребывали в коме-дреме), а летчик тем временем пролетел пол-России и благополучно приземлился на Красной площади. Итог – импотенция политической воли и позорище на весь мир.

Четвертый. В критических ситуациях должна быть предусмотрена система самоликвидации архивов.

Провал второй

По словам генерала Трошева, первые дни чеченской войны проходили под знаком непрерывного хаоса. Полномочный президент России в Чечне Николай Егоров, пребывая в каком-то параллельном мире, утверждал на всех уровнях, что чеченцы ждут ввода российских войск и «посыпят дорогу мукой российским солдатам». В это же время в Ингушетии местные жители под предводительством местных же милиционеров сжигали и переворачивали бэтээры российских войск.
Большая игра среди айсбергов: новый уровень


Вывод. Воюя «на земле», не верь высоколобым околокремлевским аналитикам. Они пребывают в параллельной реальности, где желаемое как бы становится действительным. Забудь дурацкую фразу про то, что «это не моего ума дело, а наверху виднее». Это заблуждение может стать для тебя роковым. Живи своим умом и действуй по обстоятельствам.

Провал третий

«Стало ясно, что походным маршем в Чечню нам не войти, – вспоминает генерал. – Несколько сот консультантов Генштаба не несли никакой ответственности за свои консультации. Головотяпство понаехавшей откуда-то целой оравы московских генералов и полковников зашкаливало…»

Вывод. При политическом хаосе не верь головотяпам из Генштаба. И по возможности избегай с ними контактов вообще.

«…А тем временем армия «независимой Ичкерии» увеличивалась с каждым часом и насчитывала к тому времени 5 или 6 тысяч бойцов (с учетом оперативного доукомплектования – 17–20 тысяч). Еще были местные отряды самообороны – до 30 тысяч человек. Итого – 50 тысяч вооруженных и хорошо мотивированных мужчин. У боевиков была ствольная и реактивная артиллерия…»

Вывод (для офицеров ротного и батальонного уровней и чекистов «на земле»). В условиях хаоса вокруг тебя не надейся на приказ сверху. Он всегда опоздает (если вообще будет). Твое ожидание может обернуться твоей смертью и гибелью вверенного тебе личного состава. Кроме того, тебя могу элементарно предать (такое тоже было в той войне кругом и рядом). Так что действуй по обстановке. Доверься своему опыту, уму и интуиции. Максимально быстро и жестко. Иногда – жестоко. Это Восток. Это сицилийские мафиозо считают, что «месть – это блюдо, которое подают холодным». Кавказ – не Италия. Он любит скорый суд. Пусть неправедный, но скорый. Здесь уважают силу и власть, любят интриги и деньги, а наивных и слабых духом в смутное время быстро закатывают в асфальт.
Незваные гости у границ России и Беларуси


Провал четвертый

По словам Трошева, «дудаевцы молниеносно приспособились к нашим шаблонным приемам. Младший личный состав офицеров не был психологически готов к управлению в нестандартной обстановке, пасовал перед сложными обстоятельствами».

Вывод. Не зацикливайся на шаблонах. Боевики знакомы с ними не хуже тебя. Ни на одной войне не воюют по уставу. Не пасуй перед сложностями. Быстро принятое ошибочное решение лучше, чем правильное, но принятое с опозданием. «В январе 95-го мы взяли Грозный, не имея преимущества в живой силе и технике, – пишет Геннадий Николаевич. – А это значит – наши головы были яснее, а сердца тверже, чем у наших врагов. Нетрадиционный характер боевых действий потребовал от нас нестандартного подхода к решению тактических задач. И мы их решили».

Вот вам и ответ.

Провал пятый

Трошев признается: «Не было связи между войсками и ФСБ…»

Вывод. Ее, скорее всего, и не будет. Несогласованность военных, милиции и спецов – наше родовое пятно на всех войнах. Так что рассчитывай и надейся только на себя.

Предательство генералов

Совершенно неожиданным и для Кремля, и для высшего военного командования стал массовый отказ целого ряда генералов руководить вводом войск в Чечню. Один за другим, мотивируя самыми разными обстоятельствами, они «включали заднюю». Среди них – ответственный за боевую подготовку в вооруженных силах Эдуард Воробьев, который потом раздавал интервью направо и налево, объясняя свой поступок. «В мирное время все – хорошие, умные, смелые, а как только начинаются реальные боевые действия – сразу в кусты. Такое бывает у генералов», – пишет Трошев.

Вывод. «Такого» у российских генералов быть не должно. Никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. С таких генералов в будущем надо срывать золотые погоны и отдавать их под трибунал. И вышвыривать из армии с волчьим билетом без какого-либо пособия.
Позвольте пару слов без протокола


Потому что это не игнорирование приказа. Это чистой воды предательство. В 1941 году за такое расстреливали без суда и следствия. А сейчас эти люди жируют на своих сочных генеральских пенсиях. Разве это логично?

…Боевого генерала Трошева, прошедшего Чечню вдоль и поперек, смогли же отправить в отставку в тот же день, когда он в силу каких-то причин отказался выполнять приказ Путина по переезду в Забайкальский округ. Так почему со всеми остальными «новыми Власовыми» до сих пор так не разобрались?..

Работа с прессой

«Грачев на той войне не горел – травля прессы его добила, – пишет Трошев. – А то, что он назвал Ющенко и Ковалева гаденышами, – так их вся армия так называла. Но с прессой надо общаться осторожней…»

Вывод. Воюешь – воюй. И не обращай на прессу внимания. Журналистика — вторая древнейшая профессия, и на войне она чаще всего деструктивна. А судиться с отдельными изданиями и личностями будешь потом, после победы. Если вообще захочешь.

«У чеченцев все было продумано до мелочей: кому из журналистов – виски, кому – баксы, кому – краденую машину, кому – эксклюзив с Дудаевым. Всем – внимание, всем – информация, всем – вечная дружба».

Вывод. Надо заводить своих умельцев в работе с прессой. А то у них – гении дезинформации и местные «геббельсы» Мовлади Удуговы, у нас же – одни Конашенковы, известные своими «косяками», разборками с личным составом и скандалами с журналистами. И вы после этого хотите выиграть информационную войну?

Жестокость и сверхжестокость

«Запад долго не мог понять: почему так азартно соревнуются в сверхжестокости чеченские полевые командиры? – резюмирует Трошев. Главный и самый изощренный садист той войны Арби Бараев признавался: «Палач – это не профессия, это – призвание».

Вывод. Воюя на Востоке, надо быть готовым к патологической жестокости врага. И отвечать на нее сверхжестокостью. Одно время у боевиков было модным отрезать на камеру головы пленным русским солдатам. Но как только федералы ответили боевикам «тем же самым и по тому же месту», весь этот кошмар сразу прекратился. Под Урус-Мартаном боевики договорились с федералами об обмене пленных русских солдат на пленных же боевиков. Обмен состоялся. Только пленных русских солдат боевики привезли на обмен… мертвыми. Типа «этот момент в договоре отражен не был». Шокированный полковник со стороны федералов смалодушничал и согласился на сделку (а иначе, мол, солдатские матери даже тел своих сыновей не получат, уламывали его боевики). А надо было просто тут же расстрелять еще живых пленных боевиков. И менять уже мертвых на мертвых. Вот тогда обмен был бы справедливым. И в таком формате никогда бы уже не повторился.

Фактор личности

Героя Буденновска Шамиля Басаева российские спецслужбы могли ликвидировать много раз еще до рейда в Ставрополье. И в Абхазии (где он был под плотным контролем ГРУ), и в Турции (где Шамиль посадил захваченный в Минводах самолет), и в самой Чечне. Почему не сделали этого? Причина первая. Как всегда, недооценили фактор личности. Вторая. Положились на формулу: «Это сукин сын, но это наш сукин сын».
Бензин и Минфин: кто кого?


Выводы

Первый. Никогда нельзя недооценивать врага. Сейчас это, кстати, происходит и по отношению к украинской армии. Хотя ВСУ на Донбассе уже много раз доказали свою эффективность. Слабых врагов не бывает, бывают слабые аналитики. У Басаева за восемь дней до атаки на Буденновск под бомбами российской авиации погибло двое детей. Неужели аналитики из ФСБ всерьез полагали, что он не захочет отомстить — отомстить кроваво? И с чего решили, что война в Чечне никогда не выплеснется за пределы республики – учитывая дерзость, непредсказуемость и нешаблонность действий Басаева?

Второй. Никогда не надо заигрываться со своими «сукиными сынами» – будь то талибы, игиловцы (ИГИЛ запрещено в РФ), дудаевцы или кто-то еще. Генерал Романов тоже долго договаривался о перемирии с полковником Масхадовым. Они много раз даже обнимались на камеру. А в результате российский генерал в самый разгар переговоров был взорван под мостом в Грозном.

«Свои сукины сыны» на Востоке (и на Кавказе в частности) – это расходный материал. Рано или поздно (причем скорее рано, чем поздно) они обязательно предадут. Нельзя дарить им такой волшебный для них и гибельный для тебя шанс. «Сукиного сына» необходимо нейтрализовать сразу после оказания им нужной тебе услуги. Ибо второй «услугой» может стать кинжал в спину. Убрали бы Басаева после Абхазии или захвата им самолета в Минводах – глядишь, и не было бы Буденновска, штурма Назрани, взрывов в Москве и Моздоке, крушения двух вылетевших из Домодедово самолетов и кошмара Беслана…

Голос крови

Неожиданным для центра стало предательство президента Ингушетии, Героя Советского Союза генерала Руслана Аушева. «Видя, как федералы громят боевиков, он не смог сдержать крика вайнахского сердца: «Наших бьют!» – метко замечает окопный российский генерал. – Но, прислушиваясь только к голосу крови, можно вообще утонуть в крови…»
Европейские чудовища хотят конкурировать с русской красавицей "Арматой"


Российские генералы с национальных окраин (а воинственные уроженцы Кавказа в этой когорте вообще стоят особняком) – особая больная тема. Слишком легко многие офицеры-горцы, услышав спящий ранее голос крови, предали интересы великой страны, которой до этого служили верой и правдой. Руслан Аушев в одном из своих интервью как-то сказал: «Нас, националов, при поступлении в военное училище «через лупу рассматривали».

Ну, видно плохо рассматривали, раз Герой Советского Союза Руслан Аушев, кавалер ордена Красной Звезды Джохар Дудаев, полковник российской армии Аслан Масхадов без тени сомнения и зазрения совести переметнулись на сторону сепаратистов. Хотя справедливости ради надо признать, что и среди чеченцев, и среди ингушей на той войне были герои, которые беззаветно служили России: нынешний президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров, Руслан Лабазанов, Сулим Ямадаев, Саид-Магомед Какиев, Рамзан Кадыров и многие другие.

Вывод. Некоторых товарищей особым отделам надо рассматривать не через лупу, а чрез микроскоп, чтобы отделить Евкуровых от Дудаевых, Масхадовых от Какиевых. И надо бы вводить механизмы, стопорящие и блокирующие предательство такого рода, вплоть до суда военного времени. И вообще, лучше присматриваться к людям. На Кавказе фактор личности играет огромную роль. Зачастую просто абсолютную.

Стоило ли договариваться в Буденновске с террористами?

С одной стороны, это противоречит международной практике. Уважающая себя власть с бандитами переговоров не ведет. Она их либо изолирует от общества, либо уничтожает. С другой – слишком уж масштабным и беспрецедентным был тот теракт. Слишком много людей оказалось в заложниках.

Я считаю, договариваться надо было – ради спасения людей. А вот отпускать террористов безнаказанными – ни в коем случае. Восток любит суд скорый. Пусть неправый, но скорый. Бандиты не должны были уйти. Их надо было штурмовать вторично – в чистом поле. Как это сделать чисто технически – вертолетной ли атакой, «еврейскими броневиками», массовым обстрелом снайперами (которые прекрасно зарекомендовали себя в Буденновске) и т.д. – тема отдельного разговора. В чистом поле число жертв во время второго штурма можно было свести к минимуму. Но возмездие должно было состояться.
ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели


Но российская власть на тот момент окончательно потеряла волю, мужество и разум. Егоров был деморализован, Черномырдин в разговоре с Басаевым блеял в телефон что-то нечленораздельное. Стало ясно, что такая власть обречена. Потому что приватизировать по цене трамвайного билета государствообразующие активы – это одно, а противостоять жестокому и опасному врагу государства – нечто другое. И всех этих капитулянтов вполне логично попросили покинуть кремлевские кабинеты. И главный кремлевский переговорщик вошел в историю как автор сотен дурацких афоризмов, а не как выдающийся государев муж.

Стоило ли сдерживать данное террористам слово о их неприкосновенности?

Конечно же, нет. Со зверями если и договариваются, то ради достижения сиюминутных целей. Это общемировая практика. Российские же спецслужбы до сих пор предпочитают играть чисто даже с террористами и держат данное им слово. Это их фирменный стиль. Я считаю, стиль ошибочный.

Стоило ли пускать к террористам журналистов?

Пускать стоило. Это был как минимум выигрыш во времени. Тем более что под видом журналистов туда могли зайти сотрудники спецслужб (как, с какой целью и с каким результатом – тема отдельного разговора). А вот давать пресс-конференцию в прямом эфире – навряд ли.

Друзья навек или ситуативные партнеры?

Вообще-то, штурм боевиков на выезде планировался. Есть информация, что их хотели прищучить на территории Осетии. И тут вдруг ножом в спину российских властей ударил тогдашний президент Республики Осетия Ахсарбек Галазов. Он явно испугался осложнения отношений с мятежной Чечней и вывел осетин на митинг, чтобы они перекрыли автобусам дорогу с плакатами «Не пропустим террористов!» Хитрая, чисто кавказская уловка. С одной стороны, осетинские власти вроде бы против терроризма. С другой – явный посыл российским властям: мол, штурмуйте где угодно, но не на нашей земле. Чума на оба ваших дома. Этого не ожидал никто. И это было чистой воды предательством со стороны осетинской элиты, которую единогласно поддержали жители республики. В очередной раз на Кавказе местечковые ущельно-аульные интересы как национальной элиты, так и простого народа, вошли в клинч с общегосударственными интересами. Голос крови (на этот раз – осетинской) оказался важнее государственных интересов. Мне в тот момент вспомнилась фраза, которую Сталин в разгар Сталинградской битвы сказал Черчиллю, не желавшему открывать второй фронт: «Нельзя же так сильно бояться немцев!» «Нельзя же так сильно бояться чеченских боевиков!» – вот что в тот момент хотелось мне сказать осетинам.
Носари Российской империи


Ошалев от предательства своих вроде бы как верных союзников, власть «включила заднюю» в очередной раз. А боевики успешно въехали в Чечню с территории Дагестана.

А Ахсарбек Галазов остался на своем посту. Никто его после этой подставы не снес. И правил республикой еще 4 года. Был похоронен во Владикавказе на Аллее Героев.

Вывод. На Кавказе (и вообще на Востоке) никогда нельзя доверять тем партнерам, которые обязаны тебе самим фактом своего существования, даже если и регулярно клянутся тебе в вечной любви, дружбе и преданности. Их благодарность не может быть вечной и не является неотъемлемой чертой национального характера. Руководствуясь голосом крови и местечковыми интересами, они предадут и отвернутся от тебя в самый ответственный момент. Грузины и армяне тоже обязаны России самим фактом своего существования. В итоге армяне «благодарно» выступили в роли инициаторов развала Советского Союза (в битве за свой Карабах), грузины вообще вступили в войну с российскими миротворцами в Осетии. Осетины же, испугавшись за свои села, помешали России в критически важный для нее момент войны разделаться с басаевскими подонками.
Как вызвать у народа ненависть: правильный подход


А Галазова в той ситуации надо было сносить. Это был чисто политический просчет. Автобусы с митингующими осетинами – гнать обратно во Владикавказ. Место встречи с бандитами в той ситуации изменять было нельзя. Растерянная, плохо соображающая власть совершила очередную роковую ошибку…

Что характерно, возмездие чеченских боевиков все равно пало на головы осетин – уже в Беслане. И снова российские защитники, забыв прошлые обиды и претензии, в лице бойцов «Альфы и «Вымпела» пришли на помощь осетинам, спасая их детей. И спасли кого сумели, потеряв часть своих людей. История опять повторилась. Но выводов из нее, боюсь, так никто и не сделал.

…Это только мизерная часть того скрупулезного анализа, который должна была сделать российская власть после катастроф и капитуляций первой чеченской войны. О других причинах происшедшего, результатах и последствиях мы поговорим позже.
Автор: Сергей Касауров

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
98
Источник
Похожие новости
27 июня 2018, 07:55
Европейские чудовища хотят конкурировать с русской красавицей "Арматой"
28 июня 2018, 06:39
SSJ-100: пляски с бубном или шаг вперёд?
27 июня 2018, 07:55
ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели

27 июня 2018, 07:54
Как вызвать у народа ненависть: правильный подход
27 июня 2018, 07:54
Бензин и Минфин: кто кого?
28 июня 2018, 06:40
Большая игра среди айсбергов: новый уровень
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 июня 2018, 05:54
Лукашенко просит Путина принять Беларусь в состав РФ? (Руслан Осташко)
22 июня 2018, 07:39
Американский охотник нетрадиционной ориентации и классический русский медведь
23 июня 2018, 22:24
На Украине произошёл взрыв ёмкостей почти с 500 тоннами биоэтанола
25 июня 2018, 07:10
Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем
26 июня 2018, 22:09
Израиль снова бомбит Сирию, целясь по российским позициям
26 июня 2018, 09:09
«Месть Сталина» спасёт Россию
26 июня 2018, 01:12
Кто пoдстaвил выдaющeгocя юриcтa Лyцeнкo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.