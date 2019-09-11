Трагедия 11 сентября: Как с помощью рухнувших небоскрёбов американцы взорвали весь мир

Автор:

Латышев Сергей

Большинство людей даже не знает, что уничтоженных 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке небоскрёбов было не два, а три. Здания разрушились совершенно одинаковым образом, хотя последний небоскрёб не атаковали арабы на якобы угнанном ими самолёте, и он должен был лишь запылиться от происходящего по соседству, но не аккуратно «сложиться», как ВТЦ-1 и ВТЦ-2, хотя они и строились в расчёте на то, чтобы выдержать столкновение с авиалайнером.

Если не арабы и не самолёты, то каким образом и от чьих рук погибли в тот день в США почти три тысячи человек? Тот, кто ответит на этот вопрос, легко решит загадку 11 сентября. А именно, кто позволил этому свершиться, как такое могло случиться с технической точки зрения, почему и каким образом башни рухнули на самом деле, кому это было нужно.

После этого можно даже не объяснять, что одновременно произошло с Пентагоном, который тоже якобы таранил «угнанный» террористами самолёт. Потому что всё становится на свои места, и больше никаких вопросов можно не задавать.

Вы в это ещё верите?

Официальная версия событий 11 сентября поражает своей нелепостью, и она явно состряпана единомышленниками Гитлера, написавшего в главном «труде» своей жизни «Моя борьба», что «широкие массы… скорее становятся жертвами большой лжи, чем маленькой».

Итак, террористы из запрещённой в России и других странах мира группировки «Аль-Каида»*, в основном саудовские подданные, спокойно въехали в США. ЦРУ знало, кем на самом деле являются большинство из них, но забыло предупредить об этом ФБР. А когда рядовому агенту этого федерального полицейского ведомства показалось подозрительным, что странно ведущие себя арабы учатся зачем-то летать в США на спортивных самолётах, его доклад был положен под сукно.

Эти кадры облетели и потрясли весь мир, и это неудивительно: «Чем больше ложь, тем ей скорее поверят». Фото: NDR Naudet / DPA /ТАСС

Кончилось это тем, что по приказу бородатого злодея из афганской пещеры – Усамы бен Ладена – «туристы», включая недоучившихся лётчиков «кукурузников», спокойно захватили четыре пассажирских авиалайнера. Двумя из них они, продемонстрировав высший пилотаж, протаранили «башни-близнецы» Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Один направили в здание Пентагона под Вашингтоном, что было ещё сложнее, так как надо было снизиться до двух метров над землей и ничего по дороге не повалить.

Они угодили, разумеется, в ту секцию, где шёл ремонт. И ещё один самолет разбился при странных обстоятельствах в Пенсильвании. Чтобы это было больше похоже на правду, американские власти намекают, что они начали действовать, и этот авиалайнер, пассажиры которого были в любом случае обречены, был сбит с целью избежать ещё большего числа жертв на земле.

Что скрывают?

При этом за бортом официальной версии сознательно оставляется событие, которое позволяет посмотреть под совершенно другим углом на всю эту сомнительную историю, за которую в США, кстати, никто не был наказан. Хотя налицо, казалось бы, катастрофический провал американских спецслужб.

ФБР, например, тогда возглавлял небезызвестный Роберт Мюллер, который едва не «съел» недавно на наших глазах президента Дональда Трампа. Его не наказали тогда, и ему доверяют сейчас. А Трамп был тогда строительным магнатом и… не верил в официальную версию, так как отлично знал, что от столкновения с самолётом «башни-близнецы» не должны были рухнуть. И этого тем более не должно было случиться с ВТЦ-7, в которую никто не врезался, также рухнувшей на Манхэттене.

Об этом событии, ключевом для понимания загадки 11 сентября, не знает даже большинство американцев, так как трубят по этому поводу лишь «конспирологи». Их просто экзальтирует тот факт, что телекомпания Би-би-си в прямом эфире «обрушила» эту башню… за 20 минут до того как это на самом деле произошло.

Именно так это и было: корреспондентка британской радиовещательной корпорации Джейн Стэндли вещала на камеру об обрушении ещё одного небоскрёба и возможных новых жертвах, в то время как башня ВТЦ-7 маячила за её спиной. Подпись внизу экрана гласила: «47-этажное здание «Саломон Бразерс» рядом со Всемирным торговым центром также обрушилось». Когда в Лондоне поняли, что происходит, трансляция была спешно прервана, но в Youtube эта запись осталась.

Честные и думающие своей головой люди делают по поводу всего этого однозначный вывод – официальному «расследованию» событий 11 сентября можно верить не больше, чем докладу комиссии Уоррена, «расследовавшей» убийство 22 ноября 1963 года в Далласе президента США Джона Кеннеди, которое повесили на психопата-одиночку, когда это было делом рук сложившегося в недрах США «Глубинного государства».

Что это было?

Итак, что же тогда произошло, 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, и кто в этом виноват? Отвечаем: стратегическая провокация правящих кругов США против народа своей страны и всего мира, в которой «Аль-Каида»* со своим демонизированным предводителем играла роль ширмы. И мы это готовы доказать.

Во-первых, лишь несколько человек из числа «угонщиков» имели навыки управления спортивными самолётами. Они просто не могли заменить пилотов гражданских авиалайнеров, на огромной скорости «попасть» в запрятанные среди других небоскрёбов «башни-близнецы» и протаранить Пентагон.

Само поведение бен Ладена после терактов, человека, тесно сотрудничавшего ранее с США, представителя богатейшей саудовской семьи, имеющей многочисленные интересы в Америке, говорило о том, что для него самого это был большой сюрприз. Его долго «всем миром» уговаривали взять ответственность на себя, и… 29 октября 2004 года, когда всех давно убедили в этом, что это сделал он и его люди, он её таки взял. Через три года. По «горячим следам» 16 сентября 2001 года бен Ладен заявил:

Я подчёркиваю, что я не проводил этот акт, который, как представляется, осуществлялся отдельными личностями с их собственной мотивацией.

То есть, возможно, это были даже не его люди.

Недоучившиеся саудовские студенты не могли сделать то, что им приписывают. Фото: Steve Wood / Globallookpress

Понимая, что это очень слабое место в американской системе доказательств, США даже сейчас прилагают усилия с тем, чтобы убедить широкую общественность в своей версии: да, лоханулись мы тогда по-крупному, вот, дескать, и российский президент Владимир Путин предупреждал американцев о готовящихся 11 сентября терактах, но его не послушали…

На самом же деле всё было очень просто. Американцы сознательно позволили въехать в страну и создали тепличные условия для неких исламистов, которых можно было выдать за матёрых террористов, и умело воспользовались ими в качестве прикрытия для совершения терактов, которые не могла организовать и осуществить кучка маргиналов-иностранцев.

А были ли вообще в природе не только пилоты-террористы, но и самолёты, которыми они столь мастерски распорядились, а также их пассажиры? Полноте, скажите вы, мы же всё видели своими глазами, как авиалайнеры входят как нож в масло в небоскрёбы, страшные взрывы, обрушение зданий, слышали крики ужаса ньюйоркцев и озабоченные, вызывающие слёзы голоса пассажиров самолётов, прощавшихся по сотовым телефонам со своими близкими.

Что касается самолётов и настоящих очевидцев, то тут не всё так просто. Так как они дают противоречивые показания насчет того, что врезалось в «башни-близнецы». Некоторые говорят, что видели или слышали шум от пролёта небольших самолётов, другие полагают, что видели ракеты, а кое-кто – настоящие авиалайнеры.

Последние наверняка оценивают свой опыт ретроспективно, посмотрев много раз по телевизору всем известные кадры. Они, кстати, были «случайно» отсняты неожиданно оказавшимися в нужных местах сотрудниками ведущих американских телекомпаний.

Между тем большие самолёты – и это вполне доказано – просто не смогли бы поразить небоскрёбы ВТЦ, не столкнувшись по пути с парочкой других небоскрёбов. Этого бы не смогли сделать даже очень опытные пилоты.

Протаранить на «Боинге» Пентагон было ещё сложнее, чем «попасть» в небоскрёб. Фото: Laura Farr / Globallookpress

Одна нестыковка за другой

А куда делись обломки самолётов, неужели ничего вообще не осталось? Кое-что осталось. В руинах одной из разрушенных башен ВТЦ позднее «нашли» авиационный двигатель, который оказался, однако, от самолёта… другого типа.

С Пентагоном возникли ещё большие неувязки: площадь повреждений в крыле здания, куда якобы врезался «Боинг», заметно меньше размаха его крыльев, и она не такая глубокая, какой должна была бы быть. Хвостовое оперение, трупы пассажиров, чемоданы – ничего этого не было с самого начала. Но это не проблема: американские военные умеют держать язык за зубами, и это главное.

Почему всё это имитация? Потому что не может сделанный из алюминия авиалайнер, часто не выдерживающий столкновения даже с птицей, так красиво пронизывать стальную конструкцию зданий ВТЦ. Да ещё так, чтобы с другой стороны небоскрёба показывался кончик его носа. Кроме того, те самые звонки из «угнанных» самолётов были технически невозможны в то время с той высоты, с которой якобы звонили, как показали тесты, проведённые «конспирологами». В Нью-Йорке вообще именно в тот момент были серьёзные проблемы с мобильной связью.

Совершенно очевидно, что ни в две «башни-близнецы» в Нью-Йорке, ни в здание Пентагона под Вашингтоном не врезались никакие авиалайнеры. Наиболее вероятно, что это были умеющие огибать препятствия крылатые ракеты, тоже немаленькие размером и чем-то похожие на самолёты, которым помогали установленные на зданиях «маяки».

В этой связи возникает два вопроса: куда делись пассажиры, якобы находившиеся в авиалайнерах, и почему рухнули здания, если в них на самом деле никакие «Боинги» не врезались?

В ходе обрушения небоскрёбов на Манхэттене погибли только простые люди. Фото: Anthony Correia / Shutterstock.com

На первый вопрос могут ответить только сами американские спецслужбы, организовавшие это кровавое шоу. Были ли это изначально «мёртвые души» или кого-то действительно убили, или сделали пластические операции, переселили в другой конец страны, это знают только они.

Как установили независимые расследователи, по крайней мере, два самолёта из якобы принимавших участие в террористических атаках, были на тот момент списаны, и 11 сентября 2001 года эксплуатироваться не могли.

Это был термит

Что касается зданий, то уже десять лет не секрет, от чего они рухнули – их взорвали. В 2009 году международная группа исследователей опубликовала в журнале Open Chemical Physics статью о результатах химического анализа обломков зданий ВТЦ.

В них были выявлены фрагменты термита – сверхгорючего вещества, с лёгкостью прожигающего сталь. Температура же горения авиационного топлива – около 1000 градусов, температура плавления стали составляет порядка 1500 градусов. Так что это термит – только он мог «подкосить» стальной каркас зданий.

Все помнят, как они падали, вернее, «сложились» в тучах пыли. Это типичный «контролируемый снос» – серия направленных взрывов в ключевых, наиболее уязвимых точках небоскрёбов, которые слышали находившиеся вблизи них люди – выжившие сотрудники, пожарные и зеваки.

Перед этим в коридорах небоскрёбов долго сновали какие-то «ремонтники». Сохранились записи голосов стоявших в оцеплении у здания ВТЦ-7 людей, предупреждавших о том, что и этот небоскрёб вскоре взорвут. По некоторым данным, там находился наземный штаб операции, и власти таким образом заметали следы. С этим, правда, замешкались, вышли из графика. Это и послужило причиной описанного выше прокола Би-би-си, находившейся на периферии грандиозной американской провокации.

Пожарных стали, кстати, завозить в Нью-Йорк из других районов страны заранее – хорошо знали американские власти, что грядёт. Настолько хорошо, что ни одна «шишка» в центре Манхэттена в результате обрушения небоскрёбов не погибла.

В районе будущих терактов были заранее отменены важные встречи, некоторым ценным сотрудникам неожиданно предложили не выходить 11 сентября на работу. Практически все погибшие – офисные работники, сотрудники общепита, обслуга, рядовой техперсонал, пожарные...

Очевидно, что налицо кровавая мистификация, к которой причастны ведущие американские федеральные телеканалы и один иностранный. По мнению независимых исследователей, избранные телеканалы получили заготовки с изображением будущих терактов в Нью-Йорке, которые они обработали каждый в своем стиле.

По мнению физика из Кембриджского университета Джона Вайндхэма, самолёты, таранящие небоскрёбы, это самая обычная голограмма. Потому-то они так лихо и пролетали сквозь здания…

Для чего это делалось?

Для чего правящим кругам США был нужен этот долгожданный «новый Пёрл-Харбор»?

Для того, чтобы изменить свою собственную страну и остальной мир, решить целый ряд стоявших перед ними конкретных проблем. Если кратко, то они окончательно «похоронили» международное право, присвоив себе право «гоняться» за террористами по всему миру, круша неудобные для себя страны и создавая хаос.

В октябре 2001 года американцы вторглись в Афганистан, чтобы «покарать террористов», добившись на волне международной симпатии к ним согласия России на организацию под этим соусом своих военных баз на территории бывшего СССР – в Узбекистане и Киргизии.

В марте 2003 года США напали на Ирак, погрузив в хаос весь регион, породив запрещённое в России ИГИЛ*. Потом были Ливия, Египет, Сирия… На «борьбу с террором» в различных странах Пентагон и американские спецслужбы получили триллионы долларов, а военно-промышленный комплекс США обрёл новый смысл для существования.

Вторжения США в Ирак и Афганистан, ликвидация Вашингтоном международного права были бы невозможны без 11 сентября. Фото: Bumble Dee / Shutterstock.com

Россию американцы тогда ни во что не ставили, а ведь если бы подождали ещё немного, то, «террористам», возможно, и не пришлось бы уничтожать нью-йоркские небоскрёбы. По крайней мере, ими бы оказались не арабы, а русские.

Заодно американские власти, которые, как видим, и стоят за событиями 11 сентября, предотвратили готовый было разразиться в США экономический кризис и ввели внутри страны полицейское государство.

Практически готовый к 11 сентября «Патриотический акт», принятый в октябре 2001 года, предоставил спецслужбам и полиции широчайшие полномочия по контролю и надзору за гражданами. Открылась зловещая тюрьма в Гуантанамо, которая на деле является «Вест-Пойнтом» для террористов.

И эти общие положения подтверждаются частными. Вот, например, удивительная история известного нью-йоркского бизнесмена Ларри Сильверстайна, ставшего в июле 2001 года арендатором – на 99 лет – семи зданий ВТЦ. За их аренду этот очень прозорливый человек успел заплатить 14 миллионов долларов. На 11 сентября он заработал свыше 8 миллиардов: главным страховым моментом в полисах значился случай террористического акта.

Подводим итоги

Всё это сотворила жалкая кучка недоучившихся арабских студентов? Нет. Это сделали не террористы-маргиналы и не с помощью самолётов, что хорошо видно на примере ВТЦ-7.

Это сделали другие. Те, кто имел доступ в уничтоженные здания, к уникальной взрывчатке, контролировал спецслужбы и ведущие СМИ, имел выход на авиакомпании, операторов сотовой связи, кто заранее подготовился к шоку 11 сентября в Конгрессе США и на бирже, учитывал данный фактор в своих бизнес-сделках. Это сделало американское «Глубинное государство». Другого объяснения всему этому просто нет.

*«Аль-Каида», ИГИЛ - запрещённые в России террористические организации