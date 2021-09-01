Трагедии и потери: Путин в эфире "Знания" рассказал о последствиях американской миссии в Афганистане

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Российский лидер считает, что извне ничего невозможно навязать

Соединенные Штаты потратили двадцать лет на попытки внедрить и привить американский стандарт Афганистану. Однако миссия оказалась разрушительной и привела лишь к массовым жертвам в стране. Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин, выступая перед учениками школы всероссийского центра "Океан" во Владивостоке в эфире II Просветительского марафона "Новое Знание".

Глава РФ отметил, что американский контингент присутствовал на афганской земле с целью внедрения и последующего формирования своих норм и жизненных стандартов, а также свойственной себе политической организации.

Однако результат абсолютно не сопоставим с успехом: последствия проявились в виде массовых жертв и трагедий – как для населения республики, так и для Соединенных Штатов.

"Результат нулевой. Если не сказать, что все пошло в минус", – высказался российский лидер.



Также Путин выразил уверенность, что подобное стороннее навязывание не приведет к положительному результату – вместо этого необходимо оказывать помощь и ожидать созревания ситуации, если кто-то желает ускоренного развития событий.

"Это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша", – приводят "Известия" слова президента России.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, ссылаясь на собственных инсайдеров, что еще на встрече с Женеве Путин предостерег Джо Байдена от размещения военного контингента Соединенных Штатов на границе с Афганистаном, не позволив развернуть базы в Средней Азии.

Известно, что второй день марафона "Знание" откроет глава правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для учащихся.