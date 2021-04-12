Траектория пилота: как кабмин реализует поддержку молодых ученых

На создание 900 передовых научных лабораторий в 219 вузах государство выделит около 36 млрд рублей . Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече со студентами и аспирантами в День космонавтики. По его мнению, появление таких инженерных центров поможет России к 2030 году войти в число 10 ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок. В Госдуме полагают, что для успешного развития авиакосмической отрасли государству необходимо увеличить поддержку молодых ученых — полностью уходить в науку им мешают прежде всего низкие зарплаты, что провоцирует «утечку мозгов» из России. Помочь удержать специалистов в стране призвано и закрепление статуса молодого ученого . Это, по словам премьера, даст определенные преференции — грантовую поддержку, жилищные сертификаты и льготные проценты по ипотеке.

Космические планы

В честь 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос Михаил Мишустин посетил Московский авиационный институт (МАИ), который выпустил 23 летчика-космонавта . На встрече со студентами и аспирантами российских авиакосмических вузов он поздравил всех с годовщиной знаменательного события.

— Мы сейчас посмотрели музей МАИ. Отличная экспозиция. Здесь бережно хранят память о великих ученых, инженерах, космонавтах и их открытиях. Гордостью нашей страны всегда называли космос. И могу сказать точно, что наша космическая отрасль по-прежнему остается на передовых позициях. Мы и сегодня гордимся нашими успехами в этой сфере , — заявил премьер во время беседы с молодыми учеными.

Михаил Мишустин во время встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в рамках посещения Московского авиационного института Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Чтобы закрепить успехи в отрасли, премьер-министр поручил Минобрнауки и Роскосмосу проработать специальную программу подготовки студентов для работы на космодроме Восточный . Сейчас аналогичная программа уже существует на другой базе — Байконур, где учатся около 300 студентов. Кроме того, государство профинансирует обновление рабочих мест специалистов. По словам Михаила Мишустина, в течение трех лет на создание 900 передовых научных лабораторий выделят около 36 млрд рублей . Такие инженерные центры появятся в 219 вузах. Это, по мнению главы кабмина, поможет России к 2030 году войти в число 10 ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок.

Во время посещения института студенты могли задать вопросы премьеру. Так, один из них — ученик Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Ярослав Соколов — рассказал, что после магистратуры он планировал поступить в аспирантуру, чтобы продолжить исследования, однако понимает, что наука — очень низкооплачиваемое занятие . В связи с этим он спросил Михаила Мишустина, что может сделать правительство для поддержки молодых специалистов.

Власти, по словам премьера, в целом переосмыслят положение юных ученых. В России появится официальное определение этого статуса , который может получить любой россиянин в возрасте до 35 лет. Эту идею уже поддержал президент. Такое нововведение, по словам премьера, даст определенные преференции — например, грантовую поддержку, жилищные сертификаты и льготные проценты по ипотеке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подтвердил разработку программы.

— Наряду со стипендиями, которые получают аспиранты, мы дополнительно вводим грантовую поддержку для молодых ученых, для наиболее талантливых . В этом году более 2,5 млрд рублей будет направлено. Так что, когда вы поступите, вы вполне сможете этим воспользоваться, — поделился глава ведомства.

Бюджетная наука

Желание полностью посвятить себя науке у молодых специалистов есть, однако многие не могут это сделать из-за низких зарплат, согласился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин . В феврале старший сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирска Анастасия Проскурина во время президентского совета по науке и образованию пожаловалась Владимиру Путину на маленький заработок: девушка получает чуть больше 30 тыс. рублей. Президент напомнил губернатору Андрею Травникову, что доход ученых должен составлять около 80 тыс. рублей, и поручил разобраться с ситуацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Молодежь очень плохо идет в науку, когда это работа без дохода. По данным РАН, в 2013 году в другие страны уехали 20 тыс. ученых, а в 2016-м — уже 44 тыс. Это произошло не только из-за того, что там выше уровень жизни. Одна из причин — другой уровень обеспеченности лабораторий , — сказал «Известиям» депутат.

Помимо этого, молодые специалисты в России сильно нуждаются в жилье, потому что зачастую из-за низких доходов не могут приобрести его сами . По мнению Олега Смолина, с решением этого вопроса должны помогать учебные заведения — например, давать перспективному ученому квартиру с возможностью дальнейшей приватизации. Корень многих проблем — недостаток финансирования, причем уровень государственных вливаний продолжает сокращаться. Так, в этом году на научные исследования и разработки гражданского назначения выделено 486,1 млрд рублей, что на 6,3% (32,8 млрд рублей) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета.

Однако не всё так пессимистично, считают в нижней палате. Уже сейчас есть достаточно много госпрограмм, нацеленных на поддержку молодых ученых, напомнил «Известиям» член комитета ГД по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев . Промедление с решением актуальных вопросов в науке отчасти связано с недавними изменениями в госструктуре — разделение Минобрнауки на два ведомства длилось с 2018 по 2019 год. По словам политика, в ближайшее время проекты помощи ученым будут реализованы в полной мере, потому что власти понимают их важность.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Нехватки молодых специалистов в авиационной отрасли нет, рассказал «Известиям» космонавт Павел Виноградов, совершивший семь выходов в открытый космос. Вопрос зарплат и жилья существовал всегда , и некоторые предприятия помогают специалистам в приобретении недвижимости, однако это происходит не повсеместно.