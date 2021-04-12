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Траектория пилота: как кабмин реализует поддержку молодых ученых
12 апреля 2021, 18:50 • 49 • Политика
На создание 900 передовых научных лабораторий в 219 вузах государство выделит около 36 млрд рублей. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече со студентами и аспирантами в День космонавтики. По его мнению, появление таких инженерных центров поможет России к 2030 году войти в число 10 ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок. В Госдуме полагают, что для успешного развития авиакосмической отрасли государству необходимо увеличить поддержку молодых ученых — полностью уходить в науку им мешают прежде всего низкие зарплаты, что провоцирует «утечку мозгов» из России. Помочь удержать специалистов в стране призвано и закрепление статуса молодого ученого. Это, по словам премьера, даст определенные преференции — грантовую поддержку, жилищные сертификаты и льготные проценты по ипотеке.
Космические планы
В честь 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос Михаил Мишустин посетил Московский авиационный институт (МАИ), который выпустил 23 летчика-космонавта. На встрече со студентами и аспирантами российских авиакосмических вузов он поздравил всех с годовщиной знаменательного события.
— Мы сейчас посмотрели музей МАИ. Отличная экспозиция. Здесь бережно хранят память о великих ученых, инженерах, космонавтах и их открытиях. Гордостью нашей страны всегда называли космос. И могу сказать точно, что наша космическая отрасль по-прежнему остается на передовых позициях. Мы и сегодня гордимся нашими успехами в этой сфере, — заявил премьер во время беседы с молодыми учеными.
Михаил Мишустин во время встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в рамках посещения Московского авиационного института
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Чтобы закрепить успехи в отрасли, премьер-министр поручил Минобрнауки и Роскосмосу проработать специальную программу подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. Сейчас аналогичная программа уже существует на другой базе — Байконур, где учатся около 300 студентов. Кроме того, государство профинансирует обновление рабочих мест специалистов. По словам Михаила Мишустина, в течение трех лет на создание 900 передовых научных лабораторий выделят около 36 млрд рублей. Такие инженерные центры появятся в 219 вузах. Это, по мнению главы кабмина, поможет России к 2030 году войти в число 10 ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок.
Во время посещения института студенты могли задать вопросы премьеру. Так, один из них — ученик Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Ярослав Соколов — рассказал, что после магистратуры он планировал поступить в аспирантуру, чтобы продолжить исследования, однако понимает, что наука — очень низкооплачиваемое занятие. В связи с этим он спросил Михаила Мишустина, что может сделать правительство для поддержки молодых специалистов.
Власти, по словам премьера, в целом переосмыслят положение юных ученых. В России появится официальное определение этого статуса, который может получить любой россиянин в возрасте до 35 лет. Эту идею уже поддержал президент. Такое нововведение, по словам премьера, даст определенные преференции — например, грантовую поддержку, жилищные сертификаты и льготные проценты по ипотеке.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подтвердил разработку программы.
— Наряду со стипендиями, которые получают аспиранты, мы дополнительно вводим грантовую поддержку для молодых ученых, для наиболее талантливых. В этом году более 2,5 млрд рублей будет направлено. Так что, когда вы поступите, вы вполне сможете этим воспользоваться, — поделился глава ведомства.
Бюджетная наука
Желание полностью посвятить себя науке у молодых специалистов есть, однако многие не могут это сделать из-за низких зарплат, согласился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В феврале старший сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирска Анастасия Проскурина во время президентского совета по науке и образованию пожаловалась Владимиру Путину на маленький заработок: девушка получает чуть больше 30 тыс. рублей. Президент напомнил губернатору Андрею Травникову, что доход ученых должен составлять около 80 тыс. рублей, и поручил разобраться с ситуацией.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
— Молодежь очень плохо идет в науку, когда это работа без дохода. По данным РАН, в 2013 году в другие страны уехали 20 тыс. ученых, а в 2016-м — уже 44 тыс. Это произошло не только из-за того, что там выше уровень жизни. Одна из причин — другой уровень обеспеченности лабораторий, — сказал «Известиям» депутат.
Помимо этого, молодые специалисты в России сильно нуждаются в жилье, потому что зачастую из-за низких доходов не могут приобрести его сами. По мнению Олега Смолина, с решением этого вопроса должны помогать учебные заведения — например, давать перспективному ученому квартиру с возможностью дальнейшей приватизации. Корень многих проблем — недостаток финансирования, причем уровень государственных вливаний продолжает сокращаться. Так, в этом году на научные исследования и разработки гражданского назначения выделено 486,1 млрд рублей, что на 6,3% (32,8 млрд рублей) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета.
Однако не всё так пессимистично, считают в нижней палате. Уже сейчас есть достаточно много госпрограмм, нацеленных на поддержку молодых ученых, напомнил «Известиям» член комитета ГД по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев. Промедление с решением актуальных вопросов в науке отчасти связано с недавними изменениями в госструктуре — разделение Минобрнауки на два ведомства длилось с 2018 по 2019 год. По словам политика, в ближайшее время проекты помощи ученым будут реализованы в полной мере, потому что власти понимают их важность.
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Нехватки молодых специалистов в авиационной отрасли нет, рассказал «Известиям» космонавт Павел Виноградов, совершивший семь выходов в открытый космос. Вопрос зарплат и жилья существовал всегда, и некоторые предприятия помогают специалистам в приобретении недвижимости, однако это происходит не повсеместно.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков уже признавал проблему «утечки мозгов». По его словам, вопрос не получится решить одним повышением заработной платы специалистов. Для улучшения ситуации потребуется работать комплексно — как над обновлением лабораторий, так и над правильной постановкой целей. Особенно пристальное внимание потребуется уделить регионам.
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