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Традиция убивать учёных: США готовятся к бомбёжке Ирана

02 декабря 2020, 15:10  •  94 • В мире
27 ноября Царьград писал, приводя многочисленные конкретные примеры, о созревании ещё одного кризиса у границ России, поскольку "всё сложилось для того, чтобы президент США Дональд Трамп, прежде всего, по внутриполитическим соображениям и ради Израиля нанёс сильный удар по Ирану" и "помогать ему в этом, похоже, станут не только израильтяне".
Автор:
Сергей Латышев
За истекшие несколько дней этому появились новые подтверждения. 28 ноября газета USA Today со ссылкой на заявление Пентагона сообщила, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная авианосная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива для обеспечения "оборонительных возможностей" в ходе вывода значительной части американских войск из Ирака и Афганистана. Источники CNN утверждают, что "Нимиц" останется в Персидском заливе до января.

Нет "никакой конкретной угрозы"?

Пресс-секретарь 5-го оперативного флота ВМС США (основной пункт базирования – Бахрейн) Ребекка Ребарич уверяет, что нет "никакой конкретной угрозы", объясняющей, почему "Нимиц" со своим антуражем возвращается в Персидский залив.
Однако вряд ли является совпадением, что практически одновременно с поступившим на "Нимиц" приказом на возвращение группа израильских агентов в ходе дерзкой операции внутри Ирана убила "отца иранской атомной бомбы", "иранского Оппенгеймера" Мохсена Фахризаде. Это дань давней израильской традиции – убивать учёных, деятельность которых признаётся опасной для Израиля. И это – в не меньшей степени – попытка спровоцировать Иран на ответные действия в удобное для его врагов время.
В Тегеране констатируют "израильский след" в очередном успешном покушении на своих атомщиков и обещают жёстко ответить, когда сочтут нужным. Один американский чиновник и ещё два сотрудника разведки США подтвердили The New York Times, что за ликвидацией стоит Израиль.
Резонанс в связи с израильской спецоперацией и сопутствующий ей рост эскалации напряжённости между Ираном и его врагами на Ближнем Востоке вполне сопоставим с тем, что наблюдалось в начале этого года, когда в международном аэропорту Багдада в результате удара с воздуха американцы убили прибывшего в Ирак для переговоров командующего силами спецназначения "Кодс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Он был одним из влиятельнейших иранских руководителей.

Подводим промежуточные итоги

Таким образом, налицо резкое нарастание военной напряжённости вокруг Ирана. Она вызвана, прежде всего, намерением Вашингтона нанести военный удар с целью отбросить максимально назад иранскую ядерную программу, не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Ибо республиканская администрация Дональда Трампа не верит в способность демократической администрации Джо Байдена, если ей придётся передать власть (этот вопрос прояснится в середине декабря), совладать с ядерными амбициями Тегерана. Согласно американскому изданию Axios, президент Трамп собирается отдать приказ ударить по Ирану перед возможной инаугурацией Джо Байдена. В связи с этим, по данным источников портала, за последние две недели министр обороны Израиля дважды обсуждал Иран с и. о. главы Пентагона Кристофером Миллером.

Израиль – участвует

Готовящаяся "набеговая" операция чревата, однако, серьёзным региональным конфликтом, поскольку у Ирана есть чем ответить американцам и их местным союзникам – суннитским монархиям и Израилю. Не случайно, что израильские Вооружённые силы, как сообщалось, получили приказ быть готовыми к резкому скачку в конфронтации с Ираном в предстоящие два месяца.
Между тем, появилась новая информация о том, что Израиль, как ожидалось, не будет вести себя пассивно в предстоящем конфликте. Согласно ресурсу avia.pro, "Саудовская Аравия открыла своё воздушное пространство для самолётов ВВС Израиля", что облегчает задачу еврейскому государству наносить удары по Ирану.
Что это, как не плод состоявшейся на днях в Саудовской Аравии секретной встречи тайно прибывшего туда вместе с главой разведки "Моссад" израильского премьера Биньямина Нетаньяху с саудовским руководством во главе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и госсекретарём США Майком Помпео?

Иранские парламентарии настроены решительно

Мотивация для Израиля принять самое активное участие в американских ударах по ядерным объектам Ирана подстёгивается принятым иранским парламентом законопроектом, предусматривающим возможность увеличить уровень обогащения урана на ядерных объектах. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim. Законопроект, поддержанный 218 законодателями, представлен президиуму парламента, итоговое голосование в меджлисе может быть проведено в среду.
В случае его принятия, которое, по сути, гарантировано, закон обяжет правительство производить в год не менее 120 килограммов урана, обогащённого до 20%, приступить к немедленной реконструкции реактора на тяжёлой воде в Араке, в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.
Как видим, помимо конкретной мести, которую обещал президент Исламской республики Хасан Рухани ("Это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время»), Иран становится в условиях превращения в фикцию СВПД на путь открытого обретения ядерного оружия.

Что делать России?

Власти России понимают мотивы этого желания, но считают, что эмоции – не лучший помощник. Как видим, угроза региональной войны, в которую вот-вот может быть втянуто соседнее дружественное государство, союзник в борьбе с терроризмом в Сирии, клиент российского ВПК, нарастает. От него могут пострадать русские специалисты, занятые на иранских предприятиях, экономические интересы России в Иране в целом, престиж её вооружений, использующихся иранскими Вооружёнными силами.
Не сомневаемся, что Москва уже предпринимает все необходимые меры с тем, чтобы помочь Ирану отбиться от его врагов, к полноценной войне не готовых, а также, возможно, и удержать от того, чтобы преисполненные праведного гнева иранцы не натворили глупостей.

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