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Традиция раз в столетие: Для русских мутация COVID стала поводом сочинить новый анекдот

21 декабря 2020, 18:25  •  96 • Политика
Информации о мутировавшем коронавирусе, быстрыми темпами поражающем британцев, практически нет. Однако в Европе уже закрывают границы. В Кремле отметили, что "тема специфичная", однако в России решения о закрытии границ принимает только правительство. Русские, тем временем, восприняли новости о мутации как повод сочинить новый анекдот. Мол, у нас с друзьями есть традиция - раз в столетие мы объявляем Англии континентальную блокаду, но….
В России следят за новостями о британской мутации коронавируса, анализируя происходящее. Однако пока решения о закрытии авиасообщения с Великобританией не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что подобные меры - прерогатива правительства страны.
Ранее целый ряд европейских стран приняли решение закрыть сообщение с Великобританией, по крайней мере на ближайшие дни. Кроме того, некоторые решили отгородиться от ряда африканских и европейских стран. Словом, в Европе начали закрывать границы. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал предположение о том, что мутировавший коронавирус более заразен, но менее смертоносен.
Дмитрий Песков, комментируя тревожные новости, сказал, что "тема очень специфичная":
"Это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию".
На экспертном уровне пока не считают, что России следует закрываться. Например, подобное мнение в утреннем эфире Первого канала высказала телеведущая, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева. Она предположила, что на Европу нам ориентироваться не следует, поскольку пока там принимались лишь панические решения, не приносившие пользы.
Жители России, между тем, "лечат" себя ироничными замечаниями. Так, авторы канала Fantastic Plastic Machine пишут:
"Понимаете, у нас с друзьями традиция: раз в столетие мы устраиваем Англии континентальную блокаду. И Россия к ней не присоединяется".
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