Традиция незыблема: Путин оставил на память фото со спецназом Израиля

В рамках визита президента России Владимира Путина в Иерусалим его кортеж сопровождал израильский спецназ. Фотографию главы государства и четырех военных опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Традиционное фото: Путин сфотографировался с израильским спецназом, охранявшим его кортеж во время визита в Иерусалим", - написал он в Twitter.

Как отмечает Смирнов, это далеко не первый раз, когда Путин фотографируется со спецнзаом. Так, в конце 2019 года он позировал со спецназом Бразилии.

Напомним, визит российского президента ограничен одним днём из-за формирования нового кабмина. Поэтому программа выдалась плотной.

Путин стал главным гостем мероприятия, поэтому именно он выступал из иностранных гостей первым. Своё выступление он посвятил вкладу Советской армии в победу над фашизмом и борьбе с фальсификацией истории.

Путин также провёл отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и встретился с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter