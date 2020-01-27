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Традиция незыблема: Путин оставил на память фото со спецназом Израиля
27 января 2020, 07:39 • 345 • Политика
Путин оставил на память фото со спецназом Израиля. Речь идет о традиции, которая незыблемо соблюдается.
В рамках визита президента России Владимира Путина в Иерусалим его кортеж сопровождал израильский спецназ. Фотографию главы государства и четырех военных опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Традиционное фото: Путин сфотографировался с израильским спецназом, охранявшим его кортеж во время визита в Иерусалим", - написал он в Twitter.
Как отмечает Смирнов, это далеко не первый раз, когда Путин фотографируется со спецнзаом. Так, в конце 2019 года он позировал со спецназом Бразилии.
Напомним, визит российского президента ограничен одним днём из-за формирования нового кабмина. Поэтому программа выдалась плотной.
Путин стал главным гостем мероприятия, поэтому именно он выступал из иностранных гостей первым. Своё выступление он посвятил вкладу Советской армии в победу над фашизмом и борьбе с фальсификацией истории.
Путин также провёл отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и встретился с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.
Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter
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