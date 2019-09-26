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Традиционный протекционизм: ЕС начнёт проверку антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония

26 сентября 2019, 11:54  •  98 • Украина
Евросоюз инициировал проверку в связи с истечением срока действия антидемпинговых мер в отношении импорта российского нитрата аммония. Об этом говорится в уведомлении Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Согласно документу, снятие ограничений может привести к продолжению демпинга со стороны России и повторного возникновения «ущерба» для европейских производителей. Кроме того, указывается, что после окончания действия мер уровень экспорта такой продукции из России в Евросоюз, «вероятно, возрастёт». Между тем опрошенные RT эксперты отметили, что ЕС как был, так и остаётся протекционистской фигурой, жёстко действующей в отношении России, что зачастую противоречит нормам ВТО.
 
© Getty Images / Global Look Press
 

Евросоюз начнёт проверку в связи с прекращением действия антидемпинговых мер в отношении импорта нитрата аммония из России, которые были продлены в 2014 году. Об этом говорится в уведомлении Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Продление было рассчитано на пять лет, и срок ограничений истёк в полночь 25 сентября.

Запрос на проверку был подан 21 июня европейской ассоциацией производителей удобрений Fertilizers Europe. В документе указывается, что истечение срока действия мер может привести к якобы продолжению демпинга со стороны России и возникновению «ущерба» для европейских производителей. Объектом рассмотрения являются твёрдые удобрения с долей содержания нитрата аммония выше 80% от общей массы.

В европейской ассоциации обеспокоены и тем, что в случае отмены антидемпинговых мер уровень экспорта такой продукции из России в Евросоюз может увеличиться.

«Заявитель утверждал, что существует вероятность повторного возникновения ущерба. В этом отношении он представил достаточные доказательства того, что, если меры будут отменены, текущий уровень импорта рассматриваемой продукции из соответствующей страны в ЕС, вероятно, возрастёт», — говорится в уведомлении Еврокомиссии.

Согласно документу, это связано с наличием значительных неиспользованных мощностей производителей-экспортёров в России, которые, «предположительно, составляют около 19,5% от общего объёма потребления ЕС».

Такое расследование, как сообщается в уведомлении, займёт год и охватит период с 1 июля 2018-го по 30 июня 2019 года.

Стоит отметить, что российский нитрат аммония не в первый раз становится объектом ограничительных мер других государств. Так, 12 сентября апелляционный орган ВТО подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Напомним, в июле 2014 года Украина более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91 до 36,03%) и продлила срок их действия ещё на пять лет. Спор был инициирован Москвой в 2015 году.

В июле 2018 года третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала правоту России в споре с Украиной относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства.

Как отмечали в Минэкономразвития России, такое решение апелляционного органа повышает шансы Москвы в важном споре с ЕС по поводу применения метода энергокорректировок.

Так, предметом спора с Украиной была так называемая методика энергокорректировок, применяемая для расчёта себестоимости российской продукции, когда вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.

«Решение третейской группы и апелляционного органа указывает на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО и увеличивает российские шансы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер. Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года: обжалуется сама методика энергокорректировок, а также продление действия рассчитанных с её применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб», — отметили в Минэкономразвития.

Сейчас в Евросоюзе действуют четыре антидемпинговые меры, введённые с применением энергокорректировок, — в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

  • Штаб-квартира ВТО в Женеве
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

Евросоюз традиционно действует в интересах других игроков, не российских поставщиков, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«ЕС стремится обеспечить более выгодное положение на мировом рынке собственным производителям и другим экспортёрам, но не российским. Россию, как обычно, ущемляют в интересах, не оглядываясь на то, что такого рода вмешательство в чисто торговый вопрос противоречит всем нормам ВТО, но об этом все стали забывать. Евросоюз как был протекционистской фигурой, жёстко действующей в отношении России, так и остаётся таковым», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Близость рынков

При этом, как говорится в уведомлении Еврокомиссии, предполагается также, что поток импорта рассматриваемого товара в страны «единой Европы» также может возрасти в связи с тем, что «ЕС является для России наиболее привлекательным рынком», а также из-за географической близости. И этот фактор в документе связывается с якобы возможным ущербом после отмены антидемпинговых мер.

После отмены ограничений поставки из России в Евросоюз могли бы увеличиться, однако Брюссель продолжает обвинять Москву в демпинге, отмечает Василий Колташов.

«Это обвинение стандартно основано на якобы заниженном курсе рубля, хотя в реальности мы имеем дело с завышенным курсом евро. И завышенность курса евро обеспечена большой развитостью финансового рынка и огромными «пузырями» на финансовом рынке. Огромный пласт в концентрированной финансовой сфере вращается в зоне фиктивного капитала, то есть в зоне ценных бумаг, и это создаёт высокий курс евро. Это также создаёт дорогую рабочую силу в ЕС и делает неэффективным производство в Европе. Но «виновата», оказывается, Россия, потому что, оказывается, мы «демпингуем». Сейчас наш курс соответствует состоянию рынков. И уж чей курс неадекватен, так это курс евро», — отметил он.

По мнению экономиста, преподавателя РАНХиГС при президенте России Владислава Гинько, действующие меры создают искусственный барьер на пути взаимодействия производителя и потребителя в Европе.

«Когда наши европейские партнёры сталкиваются с тем, что Россия может производить товары дешевле и качественнее, на это сразу возникает реакция, что нужно провести расследование и такого быть не может. Это существующие реалии, и с этим сталкивается не только Россия. Это значит, что, если у какой-то страны Европы или у США есть какие-то «рычаги», как они думают, то, соответственно, можно попытаться под видом антидемпенговых пошлин не пускать конкурентные товары. Это дискриминационные меры, иначе это не назвать», — заключил эксперт.

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