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Традиционный осенний визит: Лукашенко отправился в Эмираты

02 ноября 2019, 17:54  •  25 • Украина
По делам и в короткий отпуск
Пресс-служба президента Беларуси сообщила 1 ноября, что Александр Лукашенко прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
«Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом», – говорится в сообщении.
Президент Белоруссии прибыл в ОАЭ 31 октября вместе с делегацией высокопоставленных чиновников, в составе которой и его старший сын Виктор Лукашенко, куратор восточного направления и помощник президента по национальной безопасности.
В планах главы государства – встречи с руководством ОАЭ и с представителями деловых кругов этой страны. 1 ноября состоялись переговоры Александра Лукашенко с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
В Беларуси рассматривают Эмираты как выход для своих товаров на рынок в регионе. В настоящее время этот вопрос становится особенно актуальным в связи с тем, что в Дубае в следующем году пройдёт Всемирная выставка «ЭКСПО-2020», на которой будет представлен и национальный павильон Белоруссии. Подготовка к выставке уже началась.
В ходе визита белорусского президента «планируется обсудить не только вопросы расширения торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах», говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.
Белорусские СМИ уже назвали визит Лукашенко в ОАЭ «традиционным осенним визитом» – президент посещает Эмираты в седьмой раз.
Этот свой визит Лукашенко анонсировал в беседе с журналистами ещё 30 октября, рассказав о том, что есть готовность со стороны ОАЭ инвестировать в белорусское сельское хозяйство. Тогда же глава государства отметил, что эта поездка станет для него возможностью хотя бы на три дня отдохнуть и «отойти от повседневной жизни».
«Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей. Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск – хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», – заявил Лукашенко журналистам.
Как долго продлится визит президента Белоруссии в ОАЭ – пока официально не сообщается.
Соб. корр. ФСК

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