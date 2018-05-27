Традиционный формат с новациями: прямая линия с Путиным пройдёт 7 июня

В четверг, 7 июня, в 12:00 состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле. Мероприятие пройдёт уже в 16-й раз. Глава государства ответит на интересующие граждан вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил, что формат программы не претерпит изменений, но при этом будут предусмотрены различные новации. В 2017 году Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на 73 вопроса почти за четыре часа.

Кремль официально сообщил о дате проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в 16-й раз. Мероприятие назначено на четверг, 7 июня. В ходе сеанса связи глава государства ответит на интересующие граждан вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также международной обстановки.

«7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия пройдёт до 14 июня, то есть до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Он отметил, что и без того уникальное мероприятие будет «обогащено» различными технологическими новациями. При этом формат прямой линии, по его словам, не претерпит изменений.

«Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точек зрения мероприятия останется той же, но оно будет чуть-чуть, скажем так, обогащено с точки зрения географии, объёма общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении», — сказал Песков.

Отмечается, что граждане России могут задать свои вопросы по телефону, посредством смс-сообщения, через сайт программы, мобильное приложение, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live» смогут непосредственно во время эфира задать вопрос Путину в режиме прямой видеосвязи.

«Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира», — подчеркнули в Кремле.

Прямая линия

Напомним, что последний на данный момент эфир прямой линии был проведён 15 июня 2017 года. Сеанс общения длился почти четыре часа, за которые российский лидер дал ответ на 73 вопроса. При этом общее число присланных вопросов составило около 2 млн. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, прямую линию прошлого года на трёх российских каналах посмотрели 6,182 млн россиян старше четырёх лет.

Позднее Владимир Путин поделился впечатлениями от прошедшего мероприятия. Он отметил, что это полезная работа, которая позволяет прочувствовать накал и нерв.

«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я всё-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — заявил Путин.

Одним из наиболее острых вопросов программы стало обращение больной раком жительницы Мурманской области Дарьи Стариковой. Она сообщила Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильного диагноза. По её словам, в городе Апатиты не осталось специалистов, занимающихся этой проблемой. Президент отметил, что аналогичная история произошла с его отцом, которого также ошибочно лечили от болей в спине. После обращения к главе государства девушку доставили для специализированного лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена. Однако на прошлой неделе стало известно, что действия врачей не увенчались успехом.

«Даши не стало… Она умерла в Москве в онкоцентре имени Герцена», — сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова 22 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путину доложили о смерти девушки. Церемония прощания со Стариковой прошла в этот четверг.

Между тем сразу же после прямой линии были решены несколько проблем. В частности, власти Забайкальского края оперативно подобрали квартиру в Чите для жительницы села Шивия Натальи Калининой, пожаловавшейся на бездействие местных чиновников. Также 23 июня 2017 года в подмосковной Балашихе закрыли гигантский полигон твёрдых бытовых отходов Кучино, на который во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловались местные жители.

Впервые прямая линия с Владимиром Путиным была проведена 24 декабря 2001 года. Подобные мероприятия проходили ежегодно, исключением стали 2004 и 2012 годы. При этом когда Путин занимал должность премьер-министра России, программа выходила под названием «Разговор с Владимиром Путиным». Рекордным по числу заданных вопросов стал 2015 год, когда в адрес российского лидера было направлено 3,25 млн обращений. Рекорд по продолжительности прямой линии был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что традиционно большую часть горожан в ходе прямой линии волнуют вопросы, связанные с социальной тематикой, ЖКХ и здравоохранением.