Традиционные иллюзии «Запад нам поможет!» столь же традиционно разбились о «Союзники — сволочи!»

Обвинения некоторых представителей украинской власти в адрес Виктора Медведчука в том, что он своими предложениями завезти российскую вакцину «Спутник-V» и/или организовать её лицензионное производство на Украине раскалывает общество и способствует давлению на власть, могли бы иметь под собой основания только в одном случае. Если бы официальный Киев мог предъявить РЕАЛЬНЫЙ альтернативный вариант. Мол, подписываем договор, оплачиваем, и вакцина/технология её производства заводится в страну.



Однако традиционные иллюзии «Запад нам поможет!» столь же традиционно разбились о бессмертное булгаковское: «Если тебе говорят, что союзники придут на помощь — не верь. Союзники — сволочи!».



Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, запретившая министру здравоохранения Степанову закупать вакцину в России, теперь с фирменным англосаксонским безразличием выслушивает униженные просьбы туземцев помочь с поставками американской вакцины. Но, у США простой принцип — сначала привьём всех своих, потом создадим запас, затем наладим продажи по всему миру и хорошо заработаем. И только потом, может быть...



Не говоря уже о том, что арабские страны, признавшие в последние месяцы Израиль, могут оказаться у Вашингтона в большем приоритете, нежели признавшая его с момента основания (в качества члена ООН) Украина.



Кстати, об определённых проблемах с вакцинацией в США пишут не мифические соцсети, а The New York Times и Newsweek, но, раз это «Штаты» (с придыханием), то 7 случаев тяжёлых аллергических реакций примерно на 30 тысяч привитых Pfizer можно считать допустимой ценой.



Есть ещё «братская Польша», которая пообещала что-то дать из своей квоты внутри ЕС, «если останется». Не останется, потому как европейцы даже «своим» пока дают в разы меньше, нежели требуется для стран ЕС, исходя из количества населения.



Вот и приходится Президенту ЗЕ крутиться как ужу на сковородке, жалуясь в интервью The New York Times, что он не может внятно объяснить украинцам, почему не закупается российская вакцина. Правда, чтобы донести свою позицию до руководства США, Зеленскому лучше бы подошёл Bloomberg, который читает деловая и политическая элита Штатов. Но редакция Bloomberg отдала предпочтение Виктору Медведчуку.



Причём Зеленский и Медведчук в своих интервью обсуждают практически одинаковый круг тем — вызовы и задачи президентского уровня. Но, как видим, элитному Bloomberg более интересно мнение оппозиционного политика. Причём обратите внимание, что Bloomberg сопровождает его интервью такими комплиментарными характеристиками как «лидер» и «магнат». А также Bloomberg прямо даёт понять, что ему удалось сделать невозможное — популярность его партии ОПЗЖ является самой высокой, начиная с 2014 года, и рейтинг стабильно растёт.



Главная проблема власти — она не может себе позволить проверить Медведчука «на слабо» — никто не сомневается, что при согласии официального Киева он легко организует и завоз «Спутника» на Украину, и производство на украинских фармацевтических заводах.



Впрочем, граждане Украины свою оценку такой возможности уже дали: согласно опросу, 55% украинцев готовы воспользоваться предложением Медведчука и получить российскую вакцину, 25% — отвергают его, ещё 20% затруднились ответить.



Кстати, если Украина будет дожидаться своей очереди в рамках программы «для бедных стран», то, по оценке The Economist, вакцинация начнётся не ранее 2022 года...

Обвинения некоторых представителей украинской власти в адрес Виктора Медведчука в том, что он своими предложениями завезти российскую вакцину «Спутник-V» и/или организовать её лицензионное производство на Украине раскалывает общество и способствует давлению на власть, могли бы иметь под собой основания только в одном случае. Если бы официальный Киев мог предъявить РЕАЛЬНЫЙ альтернативный вариант. Мол, подписываем договор, оплачиваем, и вакцина/технология её производства заводится в страну.Однако традиционные иллюзии «Запад нам поможет!» столь же традиционно разбились о бессмертное булгаковское: «Если тебе говорят, что союзники придут на помощь — не верь. Союзники — сволочи!».Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, запретившая министру здравоохранения Степанову закупать вакцину в России, теперь с фирменным англосаксонским безразличием выслушивает униженные просьбы туземцев помочь с поставками американской вакцины. Но, у США простой принцип — сначала привьём всех своих, потом создадим запас, затем наладим продажи по всему миру и хорошо заработаем. И только потом, может быть...Не говоря уже о том, что арабские страны, признавшие в последние месяцы Израиль, могут оказаться у Вашингтона в большем приоритете, нежели признавшая его с момента основания (в качества члена ООН) Украина.Кстати, об определённых проблемах с вакцинацией в США пишут не мифические соцсети, а The New York Times и Newsweek, но, раз это «Штаты» (с придыханием), то 7 случаев тяжёлых аллергических реакций примерно на 30 тысяч привитых Pfizer можно считать допустимой ценой.Есть ещё «братская Польша», которая пообещала что-то дать из своей квоты внутри ЕС, «если останется». Не останется, потому как европейцы даже «своим» пока дают в разы меньше, нежели требуется для стран ЕС, исходя из количества населения.Вот и приходится Президенту ЗЕ крутиться как ужу на сковородке, жалуясь в интервью The New York Times, что он не может внятно объяснить украинцам, почему не закупается российская вакцина. Правда, чтобы донести свою позицию до руководства США, Зеленскому лучше бы подошёл Bloomberg, который читает деловая и политическая элита Штатов. Но редакция Bloomberg отдала предпочтение Виктору Медведчуку.Причём Зеленский и Медведчук в своих интервью обсуждают практически одинаковый круг тем — вызовы и задачи президентского уровня. Но, как видим, элитному Bloomberg более интересно мнение оппозиционного политика. Причём обратите внимание, что Bloomberg сопровождает его интервью такими комплиментарными характеристиками как «лидер» и «магнат». А также Bloomberg прямо даёт понять, что ему удалось сделать невозможное — популярность его партии ОПЗЖ является самой высокой, начиная с 2014 года, и рейтинг стабильно растёт.Главная проблема власти — она не может себе позволить проверить Медведчука «на слабо» — никто не сомневается, что при согласии официального Киева он легко организует и завоз «Спутника» на Украину, и производство на украинских фармацевтических заводах.Впрочем, граждане Украины свою оценку такой возможности уже дали: согласно опросу, 55% украинцев готовы воспользоваться предложением Медведчука и получить российскую вакцину, 25% — отвергают его, ещё 20% затруднились ответить.Кстати, если Украина будет дожидаться своей очереди в рамках программы «для бедных стран», то, по оценке The Economist, вакцинация начнётся не ранее 2022 года...

