Традиционно "вопрос – ответ": Помощник Путина назвал тему, на которой заострит внимание президент на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на сессии ПМЭФ подробно остановится на целях и задачах России по обеспечению роста экономики и повышению доходов граждан. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что разговор будет идти в традиционном формате "вопрос – ответ". При этом, указал Ушаков, сессия будет посвящена вопросам как внутренней, так и внешней политики страны, передает "КП".

В Кремле ранее отмечали, что на международный форум, который пройдет 6-8 июня в Петербурге, приедут представители из 75 стран мира. При этом, отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, гостей на мероприятие ждут и из США в том числе.

Как подчеркнули в Кремле, в рамках форума не исключены и незапланированные контакты.