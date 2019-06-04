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Традиционно "вопрос – ответ": Помощник Путина назвал тему, на которой заострит внимание президент на ПМЭФ

04 июня 2019, 21:24  •  23 • Политика
На ПМЭФ президент России Владимир Путин обсудит задачи России по повышению доходов граждан. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа с главой государства на форуме традиционно будет представлена в формате "вопрос - ответ".
Президент России Владимир Путин на сессии ПМЭФ подробно остановится на целях и задачах России по обеспечению роста экономики и повышению доходов граждан. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что разговор будет идти в традиционном формате "вопрос – ответ". При этом, указал Ушаков, сессия будет посвящена вопросам как внутренней, так и внешней политики страны, передает "КП".
В Кремле ранее отмечали, что на международный форум, который пройдет 6-8 июня в Петербурге, приедут представители из 75 стран мира. При этом, отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, гостей на мероприятие ждут и из США в том числе.
Как подчеркнули в Кремле, в рамках форума не исключены и незапланированные контакты.

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