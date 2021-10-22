|
«Традиционно не связан с походами по магазинам»: власти Москвы рассказали о целях введения периода нерабочих дней
22 октября 2021, 10:50 • 87 • В России
Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября покроют два инкубационных периода дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она также отметила, что эффект от эпидканикул будет зависеть от того, насколько ответственно горожане отнесутся к соблюдению ограничений. Как отметили столичные власти, общественный транспорт в этот период будет работать в обычном режиме. При этом будут проведены проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита.
РИА Новости © Евгений Биятов
Вице-мэр и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова рассказала, чего власти города ожидают от периода нерабочих дней, объявленного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Она отметила, что, по мнению эпидемиологов, инкубационный период штамма коронавируса «дельта» составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.
Она подчеркнула, что эффект эпидканикул будет зависеть от того, насколько ответственно горожане отнесутся к соблюдению ограничений.
Она также привела статистику, из которой следует, что в Москве растёт заболеваемость COVID-19: за месяц этот показатель увеличился в четыре раза, число госпитализаций — в три. При этом уровень заболеваемости на 80% выше, чем в 2020 году. В то же время устойчивым вакцинационным иммунитетом обладают менее 3,4 млн москвичей.
«Я понимаю, что любые ограничения не могут вызывать радости, но, к сожалению, обострённая ситуация не оставляет нам иного выбора. Ни одно из решений за эти полтора года не было простым, но все шаги предпринимаются в интересах москвичей, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях пандемии», — отметила заммэра.
Напомним, что ранее указом мэра Москвы Сергея Собянина в городе ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. На эти 11 дней приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города, деятельность заведений общепита может быть организована только навынос.
На этот срок также запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, а также объявляются каникулы в школах и детских садах. Позднее Собянин уточнил, что на время нерабочих дней медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. При этом экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме.
Кроме того, с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как обычно.
«Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию. Мы также продолжаем выполнять все предписания Роспотребнадзора и проводить усиленную дезинфекцию транспорта и всех поверхностей», — говорится в сообщении столичного Дептранса.
Между тем на фоне сложившейся в столице эпидситуации Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за соблюдением требований по борьбе с коронавирусом в транспорте Москвы.
«В связи с ростом заболеваемости... управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах транспорта города Москвы, включая такси», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал о предстоящих проверках в торговых сетях и на предприятиях общепита.
«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем как отслеживать ситуацию при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — приводит его слова РИА Новости.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, комментируя введение в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, отметил, что некоторые граждане начали планировать отдых на этот период, но их «спустили с небес на землю».
По его словам, «пандемия не испарилась», а подобные «выходные» будут повторяться, если люди «не включат голову». Он подчеркнул, что необходимо вакцинироваться и вырабатывать коллективный иммунитет, а также соблюдать простые эпидемиологические требования.
«Мы уже потеряли слишком много времени», — заключил врач.
Согласно данным оперштаба, в России 21 ноября было зафиксировано 36 339 случаев коронавирусной инфекции, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Общее число выявленных в России случаев COVID-19 достигло 8 131 164.
Больше всего новых пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в Москве — 7897. В общей сложности в столице число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 1 745 681. При этом выздоровели 1 548 573, скончались 30 458 пациентов. Также в столичном оперштабе отметили, что на ИВЛ находится 651 человек.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2021, 00:10
|
16 октября 2021, 21:55
|
18 октября 2021, 07:45
|
20 октября 2021, 00:00
|
21 октября 2021, 09:15
|
21 октября 2021, 06:20
|
18 октября 2021, 13:35