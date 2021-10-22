«Традиционно не связан с походами по магазинам»: власти Москвы рассказали о целях введения периода нерабочих дней

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября покроют два инкубационных периода дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она также отметила, что эффект от эпидканикул будет зависеть от того, насколько ответственно горожане отнесутся к соблюдению ограничений. Как отметили столичные власти, общественный транспорт в этот период будет работать в обычном режиме. При этом будут проведены проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита.

Вице-мэр и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова рассказала, чего власти города ожидают от периода нерабочих дней, объявленного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Она отметила, что, по мнению эпидемиологов, инкубационный период штамма коронавируса «дельта» составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

«Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект... Для эпидканикул специально выбран период (длинные выходные по случаю Дня народного единства. — RT), который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв... Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанами и шумными встречами», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что эффект эпидканикул будет зависеть от того, насколько ответственно горожане отнесутся к соблюдению ограничений.

Она также привела статистику, из которой следует, что в Москве растёт заболеваемость COVID-19: за месяц этот показатель увеличился в четыре раза, число госпитализаций — в три. При этом уровень заболеваемости на 80% выше, чем в 2020 году. В то же время устойчивым вакцинационным иммунитетом обладают менее 3,4 млн москвичей.

«Я понимаю, что любые ограничения не могут вызывать радости, но, к сожалению, обострённая ситуация не оставляет нам иного выбора. Ни одно из решений за эти полтора года не было простым, но все шаги предпринимаются в интересах москвичей, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях пандемии», — отметила заммэра.

Напомним, что ранее указом мэра Москвы Сергея Собянина в городе ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. На эти 11 дней приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города, деятельность заведений общепита может быть организована только навынос.

На этот срок также запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, а также объявляются каникулы в школах и детских садах. Позднее Собянин уточнил, что на время нерабочих дней медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. При этом экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме.

РИА Новости

© Илья Питалев

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как обычно.

«Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию. Мы также продолжаем выполнять все предписания Роспотребнадзора и проводить усиленную дезинфекцию транспорта и всех поверхностей», — говорится в сообщении столичного Дептранса.

Между тем на фоне сложившейся в столице эпидситуации Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за соблюдением требований по борьбе с коронавирусом в транспорте Москвы.

«В связи с ростом заболеваемости... управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах транспорта города Москвы, включая такси», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал о предстоящих проверках в торговых сетях и на предприятиях общепита.

«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем как отслеживать ситуацию при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — приводит его слова РИА Новости.

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, комментируя введение в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, отметил, что некоторые граждане начали планировать отдых на этот период, но их «спустили с небес на землю».

«Выходные получаются как бы и не выходными, праздника не будет. Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек — и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен», — заметил Проценко.

По его словам, «пандемия не испарилась», а подобные «выходные» будут повторяться, если люди «не включат голову». Он подчеркнул, что необходимо вакцинироваться и вырабатывать коллективный иммунитет, а также соблюдать простые эпидемиологические требования.

«Мы уже потеряли слишком много времени», — заключил врач.

Согласно данным оперштаба, в России 21 ноября было зафиксировано 36 339 случаев коронавирусной инфекции, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Общее число выявленных в России случаев COVID-19 достигло 8 131 164.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в Москве — 7897. В общей сложности в столице число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 1 745 681. При этом выздоровели 1 548 573, скончались 30 458 пациентов. Также в столичном оперштабе отметили, что на ИВЛ находится 651 человек.