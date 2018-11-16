«Традиционная политическая слепота»: в России отреагировали на принятие резолюции ООН по Крыму

В Крыму осудили принятую резолюцию ООН о якобы нарушениях прав человека на полуострове. Представители региона в Госдуме и Совфеде, а также местные законодатели уверены: Украина, которая вынесла на голосование этот документ, пытается представить миру выгодную ей картину, а поддержавшие её позицию страны проявили «политическую слепоту». Собеседники RT подчеркнули, что именно после воссоединения с Россией были созданы все условия для жителей полуострова — вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности. Уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина пригласила представителей ООН посетить Крым, чтобы они сами убедились в отсутствии нарушений. Ранее положительную оценку ситуации в регионе дали независимые делегации из США, Германии, Италии и других стран.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.

В поддержку документа проголосовали 67 стран, против — 26, 82 государства воздержались. При этом число стран, которые придерживаются нейтралитета в этом вопросе, возросло: в 2017 году в аналогичной ситуации воздержались при голосовании 76 стран, а в 2016 — 77.

Текст резолюции был составлен Киевом. В ней сообщается о «незаконном установлении РФ законов, юрисдикции и управления» в регионе. По версии авторов документа, на полуострове наблюдается «усиление давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований в отношении приверженцев Украинской православной церкви Киевского патриархата и протестантской церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, грекокатоликов, римокатоликов и «Свидетелей Иеговы»*, и осуждается «безосновательное преследование десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям».

«Бескомпромиссная война с Россией»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин прокомментировал содержание резолюции, отметив агрессивность текста, предложенного Украиной.

«Авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооружённый конфликт, оперируя терминами «аннексия», «оккупация». Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведёт бескомпромиссную войну с Россией. Вот только Россия на эту войну так и не явилась: никто не собирается враждовать с близким по крови украинским народом. Наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится», — подчеркнул он.

Представители крымских татар во время празднования Хыдырлеза (праздника весны и плодородия) в Бахчисарае.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Российский дипломат также напомнил, что референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией был проведён строго в соответствии с международным правом. Жители полуострова открыто проголосовали, высказав своё желание «жить без новых украинских идолов — Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов», а также отстояв право получать образование и свободно разговаривать на родном языке — русском, украинском или крымско-татарском.

«Никакого притеснения нет»

В Крыму возмущены текстом резолюции: они подчёркивают, что ситуация в регионе совершенно не соответствует тому, что изложено в резолюции.

«Никакого притеснения религиозных меньшинств нет, как нет никаких облав, арестов и никакого преследования за свободу слова, свободу вероисповедания. Более того, создаются все условия для удовлетворения потребностей всех религиозных общин», — заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Он напомнил, что именно после воссоединения Крыма с Россией будет построена главная мечеть полуострова. А при украинской власти в Крыму удалось «только земельный участок выделить под строительство мечети, и то с большими конфликтами и скандалами», пояснил Цеков.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также указывает, что представители ООН не принимают во внимание реальное положение дел, при котором «на территории всего полуострова строятся мечети, католики Севастополя торжественно отметили возвращение своего довоенного храма, у филаретовцев — храм в центре Симферополя».

Нарушения, которые отмечаются в резолюции ООН, — это создаваемая Украиной «иллюзия несуществующих нарушений прав человека в Крыму», уверен вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«Уже традиционная для почти 70 государств (проголосовавших за резолюцию. — RT) политическая слепота никого не удивляет. Эта болезнь не позволяет видеть поражающие своими масштабами нарушения прав человека на Украине, которая ведёт уже который год войну против собственного народа на территории Донбасса», — подчеркнул представитель крымского правительства.

«От украинской позиции устали»

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, со своей стороны, отметил, что именно после воссоединения с Россией в республике сформировался консенсус — и межнациональный, и религиозный. Таким образом, ситуация, описанная в резолюции, абсолютно не соответствует действительности.

«Я глубоко убеждён, что время действительно расставляет нужные акценты и играет на пользу российской позиции по Крыму. Она одна: Крым — это Россия. А вот эти резолюции, наверное, лишь в очередной раз позволяют Украине заявить о себе в различных международных структурах. Потому что говорить о том, что сегодня на Украине замерзают города и ведётся кровопролитная гражданская война, никто не хочет», — пояснил Ганжара в беседе с RT.

По его мнению, показательно также, что в этом году при голосовании в ООН увеличилось число воздержавшихся стран: это означает, что представители мирового сообщества всё меньше доверяют заявлениям Киева и стараются сами оценить реальное положение дел.

«Потеря голосов в сравнении с прошлым подобным голосованием говорит о том, что сегодня от украинской позиции по Крыму устали во всём мире. Различные государства прекрасно понимают, что Крым сегодня — это часть РФ, благодаря, в том числе, делегациям, которые уже неоднократно были на полуострове, — заключил Ганжара. — Крым развивается. И развивается достаточно серьёзными темпами — в отличие от деградации полуострова в период нахождения в составе украинского государства».

Из первых уст

В 2017 году президиум крымского парламента обратился к Генассамблее ООН с предложением посетить Крым, чтобы составить независимое мнение о положении дел в регионе. В этом году с таким же призывом выступила уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.

«У меня сведений, подтверждающих эту резолюцию, просто нет. Они повторяют в своих резолюциях одно и то же, не имея для этого никаких оснований. Достоверных сведений, по которым принимаются подобные резолюции, просто не существует. Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет», — заявила Лубина.

Пока международная организация не откликнулась, но российский регион посетили уже десятки независимых делегаций, которые после поездки рассказывали о том, что видели своими глазами.

Рабочие агрофирмы «Золотая Балка» собирают виноград на территории хозяйства в Балаклаве.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

В сентябре 2018 года в Крыму побывала делегация из четырёх граждан США, в составе которой были представители организации «Центр гражданских инициатив». Американцы посетили детский дом в Симферополе, где заложили аллею дружбы, а также встретились с главой крымского парламента и депутатами. По результатам поездки один из членов делегации, Сильвия Демарест, заявила, что возвращение полуострова в состав России было законным, так как референдум 2014 года был «легитимным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение». По её оценке, именно Украина ущемляла права человека в Крыму, когда начала проводить отключение воды и электричества.

В феврале итальянская делегация приняла участие в VI Международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым» в Крыму. Предприниматели высоко оценили аграрные возможности полуострова и заявили о намерении налаживать контакты «между итальянским и крымским бизнесом». В начале года депутаты трёх земельных парламентов ФРГ побывали в разных городах полуострова. Они говорили о возможности отмены санкций и восстановлении контактов с Европой. Кроме того, ряд зарубежных инвесторов выразили заинтересованность в крымских проектах. В частности, в Бельгии был создан Клуб друзей Крыма.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).