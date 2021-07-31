«Традиционная подмена понятий»: почему в Великобритании заявили об угрозе в космосе со стороны России и Китая

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон заявил, что деятельность России и Китая в космосе угрожает безопасности Великобритании. По словам британского военачальника, Москва и Пекин якобы осуществляют «сомнительные операции», а Россия за последний год разместила целый ряд спутников, которые якобы могут быть использованы в качестве оружия. Ранее Великобритания и США неоднократно обвиняли Москву в испытаниях неких космических вооружений. По мнению экспертов, Лондон и Вашингтон выступают с обвинениями против российской стороны, чтобы отвлечь внимание от собственных планов по милитаризации космоса.

Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства, главный маршал авиации Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что действия России и Китая в космосе представляют угрозу безопасности Великобритании. По словам британского военачальника, Москва и Пекин якобы проводят некие «вызывающие вопросы» операции в космосе, в том числе организуют полёты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также занимаются «опасной деятельностью», которая якобы угрожает спутникам третьих стран.

Уигстон также поведал, что за последний год Россия развернула ряд спутников, которые якобы «могут быть использованы в качестве оружия, и провела манёвр, который, как нам (Великобритании — RT.) кажется, мог быть нацелен только на преднамеренное уничтожение другого спутника».

В свою очередь, Китай, по словам британского военачальника, продолжает «разрабатывать технологию противоспутниковой борьбы, включая ракеты для непосредственного поражения спутников, ослепляющее лазерное оружие, средства электронного подавления и физического тарана других спутников».

По словам Уигстона, околоземное пространство может в будущем стать ареной потенциального конфликта.

«Возможно, в будущем конфликт если не начнётся в космосе, то, несомненно, очень быстро в него перейдёт, и не исключено, что в космосе будет определяться, кто победил, а кто проиграл. Если не думать об этом и не начать готовиться уже сегодня, то мы не будем готовы, когда придёт время», — заявил главный маршал авиации Великобритании.

С этими заявлениями Уигстон выступил на фоне официальной церемонии создания Космического командования Великобритании, которая прошла 29 июня на авиабазе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Газета The Mirror отмечает, что на новую структуру планируется потратить £1,4 млрд в течение десяти лет.

Министр по оборонным закупкам Британии Джереми Куин, комментируя создание нового командования, заявил, что «жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить нам (Великобритании — RT.) военное преимущество».

По данным журналистов The Mirror, после выхода на полную операционную мощность командование будет осуществлять контроль над всеми космическими средствами обороны страны, в том числе над Центром космических операций, авиабазой Файлингдейлс и военными спутниками связи Skynet. Кроме того, новое командование будет проводить сбор информации о возникающих в космосе угрозах и обмениваться данными с союзниками.

Спутник преткновения

Британские военачальники уже не первый раз обвиняют Россию в неких враждебных действиях в космическом пространстве. Так, в июле 2020 года глава космической программы Соединённого Королевства вице-маршал авиации Харви Смит распространил заявление, в котором выражал озабоченность российскими космическими программами.

Речь шла об испытании нового российского спутника-инспектора, которое состоялось 15 июля. Минобороны РФ заявило, что в ходе проверки работоспособности малый спутник-инспектор с близкого расстояния обследовал другой отечественный космический аппарат и собрал ценную информацию о его техническом состоянии.

Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства, главный маршал авиации Майкл Уигстон

© Wikimedia commons / Paul Crouch

Смит, в свою очередь, утверждал, что выведенный на орбиту российский аппарат обладает «характеристиками оружия».

«Мы обеспокоены тем, как Россия провела испытания своего спутника, запустив аппарат, обладающий оружейными характеристиками. Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность появления осколков, несущих угрозу спутникам и космическим системам, которыми пользуется весь мир. Мы призываем Россию в будущем избегать подобных испытаний», — заявил Смит.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR — Ministry of Defence Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники











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