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«Традиции всегда вдохновляли на благородные поступки»: Путин рассказал о роли патриотизма в России
04 ноября 2018, 21:09 • 58 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о значении Дня народного единства.
Высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность для жителей России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, принявший участие в торжественном приеме в Кремле, который приурочен к празднованию Дня народного единства.
По словам президента, чувство патриотизма является не только важной частью общенациональной культуры, но и стержнем генетической памяти.
«Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров», - пояснил он, указав на то, что День народного единства имеет историческое, нравственное и духовное значение.
Напомним, ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
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