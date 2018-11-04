«Традиции всегда вдохновляли на благородные поступки»: Путин рассказал о роли патриотизма в России

Высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность для жителей России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, принявший участие в торжественном приеме в Кремле, который приурочен к празднованию Дня народного единства.

По словам президента, чувство патриотизма является не только важной частью общенациональной культуры, но и стержнем генетической памяти.

«Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров», - пояснил он, указав на то, что День народного единства имеет историческое, нравственное и духовное значение.

Напомним, ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.