Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Понимают, что проект уже не остановить»: «Нафтогаз» приступил к реализации «пла...
СМИ: Киев ответил на российские санкции задержанием судна с украинским экипажем
Чисто конкретно: Мэр Уфы запретил чиновникам использовать неопределенные термины
Макрон гордится отказом жителей Новой Каледонии от незавимости
Главная / Политика

«Традиции всегда вдохновляли на благородные поступки»: Путин рассказал о роли патриотизма в России

04 ноября 2018, 21:09  •  58 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о значении Дня народного единства.
Высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность для жителей России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, принявший участие в торжественном приеме в Кремле, который приурочен к празднованию Дня народного единства.
По словам президента, чувство патриотизма является не только важной частью общенациональной культуры, но и стержнем генетической памяти.
«Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров», - пояснил он, указав на то, что День народного единства имеет историческое, нравственное и духовное значение.
Напомним, ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 17:54
В память о Захарченко в Донецке заложили парк
04 ноября 2018, 11:24
«Порошенко не доверяет Варфоломею»: в Московском Патриархате прокомментировали соглашение между Украиной и Константинополем
04 ноября 2018, 08:09
Эксперт назвал антииранские санкции США признаком «некомпетентности» Трампа

04 ноября 2018, 14:39
Это все она: В украинской Раде рассказали, как Меркель «подарила» России Крым и Донбасс
04 ноября 2018, 11:24
«Лучше просто не соваться»: Американский портал признал неприступность российской ПВО
04 ноября 2018, 17:54
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 ноября 2018, 01:24
«Столкновение двух парадигм»: почему страны Центральной Европы выходят из глобального...
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
04 ноября 2018, 11:24
«Лучше просто не соваться»: Американский портал признал неприступность российской ПВО
04 ноября 2018, 11:24
Украина признала невозможность остановить "Северный поток - 2" и задействов...
04 ноября 2018, 01:39
Порошенко попросил Эрдогана отправить турецких солдат в Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
30 октября 2018, 07:54
МИД Украины восстал против Верховной Рады: Денонсации договора по Азову не будет
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
30 октября 2018, 14:24
«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.