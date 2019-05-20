Традиции альянса: НАТО изучит опыт Украины в борьбе с «российскими тактиками гибридной войны»

НАТО намерено изучить опыт Украины в борьбе с «российскими тактиками гибридной войны», чтобы использовать его для подготовки военных специалистов в странах альянса. Об этом говорится в описании программы НАТО, с которым ознакомился RT. Также указано, что обучение в сфере противодействия гибридным угрозам расширит возможности военных образовательных учреждений стран НАТО и Украины. Москва не раз заявляла, что не ведёт никакой гибридной войны против Киева. Натовская инициатива призвана просто продемонстрировать поддержку украинским вооружённым силам, считают эксперты. Впрочем, по их словам, на Украине рассчитывают на более существенную помощь, но не получают её.

НАТО планирует расширить возможности военных вузов альянса и Украины в вопросах подготовки специалистов по борьбе с гибридными угрозами. Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019—2020 годы.

«Развитие и расширение потенциала военных вузов стран НАТО и Украины в деле подготовки военных специалистов по выявлению угроз в условиях гибридной войны, а также по планированию и осуществлению ответных мер», — говорится в описании деятельности в рамках проекта, с текстом которого ознакомился RT.

Для этого организация хочет изучить военные аспекты гибридной войны, а также «опыт Украины» в вопросе противостояния «российским тактикам гибридной войны», чтобы затем преобразовать его в «общие уроки для более широкого применения».

Согласно планам Научно-технической организации НАТО, результаты исследований будут внедрены в программы подготовки военных специалистов в высших учебных заведениях Вооружённых сил Украины.

«Традиция перекидывать на Россию»

С 2016 года одной из основных задач НАТО и ЕС является борьба с гибридными угрозами. В частности, был создан Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, расположенный в Финляндии. Принимать участие в деятельности центра могут лишь страны, входящие в Североатлантический альянс и Евросоюз.

В октябре 2018 года в Североатлантическом альянсе объявили о создании группы по защите от гибридных атак.

«Мы достигли значительного прогресса в создании новых групп по защите от гибридных угроз, которые будут оказывать техническую помощь нашим странам-членам для подготовки и отражения гибридных атак», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Joshua Roberts/File

Примечательно, что один из старейших американских вузов также ввёл курс под названием «Российская гибридная война». Согласно описанию, студентам будут рассказывать о «троллях и ботах» и «информационных операциях».

Кроме того, в феврале этого года американские сенаторы предложили создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.

Москва неоднократно отвергала обвинения в ведении гибридной войны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ряд стран используют антироссийскую риторику о гибридных угрозах, чтобы оправдать собственные нарушения принципов ОБСЕ.

«Ряд стран используют голословную риторику о российской пропаганде, гибридных угрозах с тем, чтобы снять с себя ответственность за многие вопиющие нарушения принципов, которые лежат в основе деятельности ОБСЕ», — сказал он.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что разговоры о гибридной угрозе со стороны России давно стали штампом, широко используемым странами Запада.

«Разговоры о России и гибридной агрессии — это штамп. Гибридная война подразумевает сочетание военных и невоенных методов давления на другую страну. То есть политическое и экономическое давление, объявление санкций, блокады, доведение страны до крайне истощённого состояния, как это делали американцы против Ирака и Сирии. Просто это некая традиция США и НАТО — все совершаемые ими действия перекидывать на Россию. НАТО повторяет эту мантру постоянно, но на самом деле это именно они ведут гибридные войны», — подчеркнул эксперт.

Инструмент давления

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT отметил, что в проекте Научно-технической организации НАТО пока нет практической составляющей, а лишь декларируются намерения.

«В этом проекте больше психологии, чем реальной практической составляющей. Непонятно, о каком бюджете идёт речь, в каких именно областях «гибридного» противостояния будет вестись подготовка украинских военнослужащих. И пока это никак не консолидировано, можно лишь говорить том, что НАТО декларирует свою поддержку украинскому государству и своё намерение тренировать и поддерживать украинские вооружённые силы. Но явно не в тех масштабах, в которых рассчитывали украинские руководители», — подчеркнул он.

В 2017 году Верховная рада провозгласила членство в НАТО одним из внешнеполитических приоритетов Украины, а в 2019 году стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Североатлантическом альянсе и ЕС был закреплён на уровне Конституции.

Президент Украины Пётр Порошенко обещал, что в течение пяти лет страна «приблизится» к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Vasily Fedosenko

«В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО», — заявил он.

По словам Порошенко, без членства в этих объединениях мир и безопасность на Украине «будут зависеть от России».

Между тем в 2018 году Североатлантический альянс не стал включать Украину в программу «Расширенное партнёрство», по которой предполагался переход ВСУ на стандарты НАТО.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, Украина для альянса в действительности является лишь инструментом давления на Россию.

«НАТО всегда интересовалось Украиной, попыткой оторвать её от России окончательно и бесповоротно. Украина не цель, а средство, инструмент давления на Россию и её ослабления. НАТО обещало Украине, как и Грузии, когда-нибудь принять её в свои ряды, перевести на натовские стандарты. Вот они и пытаются прививать украинской армии те нормы и правила, которые существуют в НАТО, чтобы Украина была подготовлена к проведению операций, которые проводит альянс», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что для НАТО это бесполезная работа, так как у украинской армии нет соответствующих вооружений, и ни НАТО, ни Соединённые Штаты не собираются поставлять Киеву современную технику и укреплять ВСУ настолько, чтобы они были способны решать собственные задачи.