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Тоже надо вписаться: Словакия обещает антироссийские меры по делу Скрипаля

23 марта 2018, 16:54  •  65 • Политика
Министерство иностранных дел Словакии обсуждает различные варианты действий в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
Словакия присоединилась к числу стран, которые обещают принять меры в отношении России из-за инцидента в британском городе Солсбери. Вопрос, что именно это могут быть за меры, сейчас обсуждается во внешнеполитическом ведомстве страны.
"Министерство иностранных дел изучает вопрос. На рассмотрении есть различные варианты", - заявляет пресс-служба МИД Словакии.
Напомним, что перед началом второго дня саммита ЕС президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ряд европейских стран сейчас обдумывают свою реакцию на так называемое дело Скрипаля. По словам литовского лидера, о конкретных мерах в отношении России будет объявлено уже на следующей неделе.
О факте обсуждения дипломатических мер по делу Скрипаля в Министерстве иностранных дел Словакии сообщает РИА Новости.

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