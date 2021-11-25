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Товаров из Китая мир может и не дождаться: Пекин пошёл на ужесточение антиковидных мер
25 ноября 2021, 23:25 • 61 • В мире
"Чёрная пятница", иные распродажи, рождественские акции и предложения - это то, к чему уже привыкли шопоголики. Но в этом году товаров из Китая мир может и не дождаться. Пекин пошёл на небывалое ужесточение антиковидных мер, которые ударили в первую очередь по транспортной логистике.
Агентство Bloomberg сообщило об ужесточении антиковидных мер, на которые пошли власти Китая. Эта страна ведёт достаточно жёсткую политику в период пандемии.
В попытках свести распространение коронавируса к нулю иностранным экипажам судов запрещено выходить на берег даже для получения экстренной медицинской помощи. Не разрешена и ротация членов экипажа. Некоторые моряки не видели свои семьи по 11 месяцев. И ситуация только ухудшается. Недавно был введён обязательный карантин длительностью в семь недель для китайских моряков, вернувшихся на родину.
Всё это привело к кризису цепочки поставок. Товаров из Китая мир может и не дождаться. Судовладельцы и компании-перевозчики терпят миллионные и миллиардные убытки. Расходы покрываются за счёт роста цен. Сейчас места в контейнерах, отправляемых на судах, стоят как никогда много. С начала пандемии стоимость морских грузоперевозок выросла в шесть раз.
Власти Китая дали понять, что смягчения антиковидных мер не будет, говорится в статье. При этом сбои в цепочках поставок не имеют признаков уменьшения.
"Китай полон решимости достичь нулевого уровня COVID-19 и не будет ослаблять правила. Он может даже ещё сильнее ужесточить правила в связи с зимней Олимпиадой в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года", - уверен представитель одного из перевозчиков.
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