Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 2,2%

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной вырос на 2,2% — с $12,86 млрд в 2017 года до $14,98 млрд в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Также за 2018 год на Украине вырос экспорт товаров и услуг с $7,9 млрд до $9,5 млрд.

Импорт вырос с $4,4 млрд до $5,5 млрд.

Ранее депутат Государственной думы Валерий Гартунг прокомментировал рост импорта российских товаров на Украину.

«Крыминформ» сообщал, что по состоянию на конец прошлого года Украина ввезла из России товаров на $7,4 млрд.