Товарищи, догоним и перегоним Канаду! • 121 • Аналитика







Сразу уточню (не то представляю, что сейчас подумали записные экономисты, иногда почитывающие публикации на «ВО»): всё, о чём сказано выше, не говорит о том, что мы за два года должны въехать в потребительский рай и по уровню жизни обогнать Канаду, потому что накопленные блага тоже влияют на подобные показатели. А мы, к сожалению, добрую сотню лет благосостоянием нации пренебрегали.





Нет, речь идет о том, что у нас есть буквально все для того, чтобы обеспечить себе достаточно длительный и ощутимый экономический рост. Не будем пугать обывателя цифрами, но вполне можно говорить о росте в 6-7% в ближайшие десять-пятнадцать лет. И это только основываясь на той технологической и профессиональной базе, которую мы имеем, и на тех инвестициях, которые мы могли бы обеспечить за счет более адекватной финансовой политики.



Но ничего этого нет, как говорится, и в помине. Почему? А на это однажды отлично ответил наш премьер, Дмитрий Анатольевич Медведев, сказавший, что большинство наших проблем — от некачественного управления. Правда, было бы совсем хорошо, если бы он начал исправлять проблемы с самого себя и сразу после этого спича подал в отставку. Но это уже частность, и мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз.



Так вот, поверим Дмитрию Анатольевичу и примем как данность низкое качество государственного управления в России. Но тогда нам очень помогло бы выявление причин столь низкого качества нашего правящего класса. А если бы удалось понять, погоня за какими миражами мешает нашей экономике двигаться вперед, было бы и вовсе замечательно.



О природе нашей «экономической элиты» я, кажется, уже высказывался. Но такое и повторить не грех, и да простят меня те, кто это уже слышал.



Давным-давно наша страна существовала по законам так называемой плановой экономики. Что это за зверь такой, понять до сих пор никто не может, но не о том речь. Эту самую плановую экономику обслуживали и идейно двигали советские экономисты. Они мало что понимали в самой экономике, но считать, надо отдать им должное, умели. И опираясь на это свое умение, им удавалось худо-бедно двигаться вперед: от затоваривания к дефициту, от хлеба, которым кормили свиней, до экономического кризиса конца восьмидесятых и последовавшего затем коллапса государства.



Ещё раз обращу ваше внимание: о реальной экономике они почти ничего не знали. Поэтому химеры, строившиеся с их подачи, могли хоть как-то работать в условиях «советского лагеря» и активного, почти военного, противостояния систем. Но даже это ещё не самое плохое...



В недрах этой советской экономической школы, где-то глубоко-глубоко на её задворках, работали (или просто числились) совсем уж никчемные экономисты. Такие, что даже по меркам того не очень взыскательного времени считались браком, отрыжкой бесплатного высшего образования и т.д. И все было бы нормально, если бы однажды не грянула перестройка, гласность и не задули свежие ветры перемен.



Вот тут-то и случилось самое страшное: пока те, кто был умнее и порядочнее, кто не менял, как флюгер, своих убеждений, пытались осознать новую реальность и как-то адаптировать свои нехитрые знания под новые требования, «бракованные» почувствовали шанс выбраться из безвестности и, надо отдать им должное, великолепно его использовали.



Увы, глупому человеку всегда легче адаптироваться: он просто поменяет в сознании плюсы на минусы и решит, что уж теперь-то он точно познал истину. А что будет, если в «Капитале» поменять плюсы на минусы, и наоборот, объяснять, наверное, не надо: мы все это помним по девяностым и миллионам «не вписавшихся в рынок». Как далеко можно зайти в союзе с Китаем



Волна гласности и болезненной политизированности наших СМИ конца восьмидесятых моментально вознесла этих «прозревших» псевдоэкономистов на вершину профессионального и политического Олимпа, и мы получили целые плеяды «экономистов-рыночников», начиная с Явлинского и заканчивая нынешними главами счетных палат.



А вместе с ними пришли и укоренились мифы исковерканного некомпетентностью и спесью сознания, которые давно уже живут своей жизнью и раз за разом, будто рифы, бьют нашу страну при попытке выбраться из той гавани стабильности, которую нам худо-бедно обеспечивает наша нефтяная труба.



Поэтому черт с ними, с «экономистами». Давайте погорим о мифах в надежде, что когда-то эта псевдоэкономическая формация сменится, и здравый смысл все-таки будет востребован.



Сельское хозяйство – черная дыра экономики



Этот миф является, пожалуй, единственным, сформированным ещё в СССР. Точнее, так: тогда об этом хотя бы не говорили вслух, но с приходом перестройки об этом начали не просто говорить – кричать!







Дело в том, что экономика так устроена, что в её основе лежит удовлетворение потребностей потребителя. А потребность в пропитании – абсолютно базовая, критическая, безотлагательная. А значит, экономика любого крупного государства обречена на то, чтобы холить и лелеять своего крестьянина, потому что именно продукт его труда лежит в основе ежедневных потребностей каждого гражданина и, как следствие, в основе экономического благополучия государства.



Понятное дело, что это не относится к очень маленьким государствам – в том же Сингапуре, безусловно, выгоднее строить фабрики и банковские офисы, потому что при любой интенсивности с/х все равно будет невозможно прокормить огромный многомиллионный город. Но то очень специфический случай городов-государств, и этот пример нужен нам лишь для того, чтобы понимать: всякое сравнение России с Сингапуром есть либо глупость, либо сознательное манипулирование. Пожалеет ли Тегеран неудачника Трампа?



Россию же разумнее сравнивать с Канадой, США, Китаем, Аргентиной или Бразилией, а также с Евросоюзом, проводящим солидарную экономическую политику. А в случае этих государств и образований мы имеем очень мощную поддержку своего сельского хозяйства, сознательный протекционизм и довольно мощные дотации, в разы или в десятки раз превышающие то, что государство выделяет крестьянину в России.



А теперь вспомним о том, что климатические условия в РФ значительно хуже, чем в любой упомянутой стране. И осознаем, что российское сельское хозяйство никогда не станет по-настоящему конкурентоспособным, либо мы должны будем всегда держать село на полуголодном положении, чтобы обеспечить хоть какую-то конкурентоспособность за счет низкой оплаты труда в сельскохозяйственном секторе.



И последнее по этому вопросу. Мне не раз указывали, что сельское хозяйство дает очень небольшой процент в экономике промышленно развитых стран. Там, буквально, от двух до (в редких случаях) пяти процентов. И стоит ли об этом вообще говорить?



Стоит, ибо это фундамент экономики. Обычно эти рассуждения я парирую следующим примером: высота Останкинской телебашни составляет 540 метров, а глубина её фундамента – всего 4,6 метра. Это вообще меньше процента! Но если фундамент правильный, если его грамотно рассчитали и залили, строение может простоять десятилетия, или даже больше, не смотря на огромнейшие ветровые нагрузки.



А это именно то, чего нам сейчас не хватает…



Низкая инфляция придет – порядок наведет!



О том, как низкая инфляция спасет нашу экономику и мгновенно привет нас к процветанию, я слышу уже больше тридцати лет. И вот она, нарядная… В общем, инфляция в РФ на данный момент бьет все рекорды, и составляет, если мне не изменяет память, менее двух процентов. США и Польша: совместный спектакль для европейской аудитории



Наше правительство гордится низкой инфляцией, которую мы наконец-то имеем. И всюду тыкает ею в глаза как свидетельством якобы своей компетентности и верности выбранного курса.



Я отнюдь не являюсь сторонником высокой инфляции. И все-таки вынужден огорчить наших «министров-монетаристов»: нет ничего особенного в том, чтобы иметь инфляцию меньше двух процентов при ставке ЦБ почти 8%. Вот когда вы сделаете 2% инфляции при ставке хотя бы в 3%, мы с вами поговорим о ваших успехах (а заодно и посмотрим, к чему это приведет по итогам вашего управления).



Есть и более общий момент: святая уверенность в том, что, раз уж деньги являются кровью экономики, то здоровая кровь решит все наши экономические проблемы. Это на первый взгляд почти разумный миф…



Но при ближайшем рассмотрении мы пронимаем, что это, мягко говоря, не совсем так. И не оспаривая самоценность стабильной кредитно-денежной системы, я все-таки позволю себе продолжить аналогию. А здоровая кровь лечит от слабоумия? Она заставит утерянную ранее руку отрасти? Снимает бельмо с глаза? Удаляет раковую опухоль?



Нет, ничего подобного мы ожидать не можем. Экономикой нужно управлять, а денежные потоки умело направлять в нужное русло – только тогда, как показывает опыт того же Китая, можно рассчитывать на серьезный экономический прорыв.



Увы, чисто монетаристский подход к экономике такого государства, как Россия, со всеми проблемами и вызовами, стоящими перед ней, является свидетельством, мягко говоря, не очень зрелого ума. Давайте же никогда не забывать об этом.



Забота о «кармане потребителя»



Карман потребителя давно стал чуть ли не святым Граалем российской политической и чиновничьей верхушки. Уж так они о нем заботятся, так заботятся… И даже не очень понятно, почему мы так плохо живем, при такой-то искренней заботе.



Что ж, попробую объяснить.



Спасение Скрипалей (английская народная сказка)



Дело в том, что в нормальной экономике потребитель является ещё и получателем. У него не один, а два кармана – из одного он тратит, а вот в другой получает заплату или какие-то социальные выплаты. Карманы эти являются сообщающимися сосудами. И в потребительском кармане всегда столько денег, сколько он складывает в зарплатный.



Опыт множества стран показывает, что хорошо живут не там, где низкие цены, а там, где хорошо зарабатывают. Для примера давайте возьмем, скажем, Норвегию и Марокко.



В Норвегии о кармане потребителя в привычном нам смысле не заботятся вообще. Налоги огромные, цены на все ужасные, на пять евро можно разве что кофе с рогаликом в кафе попить.



А вот в Марокко на эти же пять евро, особенно в стороне от туристических кварталов, можно очень даже прилично пообедать. Все довольно дешево, а уж без «туристической» наценки и вовсе «даром». Казалось бы, живи да радуйся!



Но слышали ли вы хоть раз об огромных очередях норвежцев, желающих мигрировать в Марокко? Нет?



А вот марокканцев, желающих переехать в Норвегию или даже куда победнее, но в Европу – сотни тысяч, если не миллионы.



Забота о кармане потребителя у нас давно стала прикрытием для тех, кто хочет пошарить в зарплатном кармане россиянина. И когда вы это слышите, знайте: вас опять хотят ограбить, либо лишив работы, либо меньше заплатив. Делается это с помощью массы способов: то ввозные пошлины снизят, то гастарбайтеров легализуют, то какую-нибудь «зону свободной торговли» создадут. Это всегда сопровождается сладкими рассказами о благе потребителя и страны в целом, но на деле, к сожалению, всегда приводит к очередному витку обнищания миллионов и обогащения избранных.



Говорить на эту тему можно ещё долго, а всего так и не вспомнить, настолько у нас развито мифотворчество в экономической сфере. Поэтому благоразумнее будет остановиться, напоследок акцентировав ваше внимание всего на одном моменте. Дмитрий Захаров: фальсификатор или профан?



Мифотворчество, о котором говорится в данной статье, вовсе не безобидно. К сожалению, мы с вами на собственном опыте убедились в том, что самозваные Моисеи могут уже тридцать лет водить целый народ по пустыне своего разума, периодически призывая всех устремиться к очередному миражу. Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.



Но пока у нас только одна хорошая новость: Кудрина из экономистов разжаловали в счетоводы.



Будем же верить, что это только первая ласточка. А что нам ещё остаётся? Россия является одной из немногих стран, у которой нет экономических проблем (в нормальном понимании слова). Огромный внутренний рынок (почти 150 миллионов своего населения и добрые двести миллионов со странами Таможенного союза), мощная промышленная и технологическая база, развитое сельское хозяйство, хорошо обученное население, достойная транспортная инфраструктура, фактическое отсутствие внешнего долга, стабильный профицит внешней торговли, сложившийся за счёт высокого спроса на российское сырьё…Сразу уточню (не то представляю, что сейчас подумали записные экономисты, иногда почитывающие публикации на «ВО»): всё, о чём сказано выше, не говорит о том, что мы за два года должны въехать в потребительский рай и по уровню жизни обогнать Канаду, потому что накопленные блага тоже влияют на подобные показатели. А мы, к сожалению, добрую сотню лет благосостоянием нации пренебрегали.Нет, речь идет о том, что у нас есть буквально все для того, чтобы обеспечить себе достаточно длительный и ощутимый экономический рост. Не будем пугать обывателя цифрами, но вполне можно говорить о росте в 6-7% в ближайшие десять-пятнадцать лет. И это только основываясь на той технологической и профессиональной базе, которую мы имеем, и на тех инвестициях, которые мы могли бы обеспечить за счет более адекватной финансовой политики.Но ничего этого нет, как говорится, и в помине. Почему? А на это однажды отлично ответил наш премьер, Дмитрий Анатольевич Медведев, сказавший, что большинство наших проблем — от некачественного управления. Правда, было бы совсем хорошо, если бы он начал исправлять проблемы с самого себя и сразу после этого спича подал в отставку. Но это уже частность, и мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз.Так вот, поверим Дмитрию Анатольевичу и примем как данность низкое качество государственного управления в России. Но тогда нам очень помогло бы выявление причин столь низкого качества нашего правящего класса. А если бы удалось понять, погоня за какими миражами мешает нашей экономике двигаться вперед, было бы и вовсе замечательно.О природе нашей «экономической элиты» я, кажется, уже высказывался. Но такое и повторить не грех, и да простят меня те, кто это уже слышал.Давным-давно наша страна существовала по законам так называемой плановой экономики. Что это за зверь такой, понять до сих пор никто не может, но не о том речь. Эту самую плановую экономику обслуживали и идейно двигали советские экономисты. Они мало что понимали в самой экономике, но считать, надо отдать им должное, умели. И опираясь на это свое умение, им удавалось худо-бедно двигаться вперед: от затоваривания к дефициту, от хлеба, которым кормили свиней, до экономического кризиса конца восьмидесятых и последовавшего затем коллапса государства.Ещё раз обращу ваше внимание: о реальной экономике они почти ничего не знали. Поэтому химеры, строившиеся с их подачи, могли хоть как-то работать в условиях «советского лагеря» и активного, почти военного, противостояния систем. Но даже это ещё не самое плохое...В недрах этой советской экономической школы, где-то глубоко-глубоко на её задворках, работали (или просто числились) совсем уж никчемные экономисты. Такие, что даже по меркам того не очень взыскательного времени считались браком, отрыжкой бесплатного высшего образования и т.д. И все было бы нормально, если бы однажды не грянула перестройка, гласность и не задули свежие ветры перемен.Вот тут-то и случилось самое страшное: пока те, кто был умнее и порядочнее, кто не менял, как флюгер, своих убеждений, пытались осознать новую реальность и как-то адаптировать свои нехитрые знания под новые требования, «бракованные» почувствовали шанс выбраться из безвестности и, надо отдать им должное, великолепно его использовали.Увы, глупому человеку всегда легче адаптироваться: он просто поменяет в сознании плюсы на минусы и решит, что уж теперь-то он точно познал истину. А что будет, если в «Капитале» поменять плюсы на минусы, и наоборот, объяснять, наверное, не надо: мы все это помним по девяностым и миллионам «не вписавшихся в рынок».Волна гласности и болезненной политизированности наших СМИ конца восьмидесятых моментально вознесла этих «прозревших» псевдоэкономистов на вершину профессионального и политического Олимпа, и мы получили целые плеяды «экономистов-рыночников», начиная с Явлинского и заканчивая нынешними главами счетных палат.А вместе с ними пришли и укоренились мифы исковерканного некомпетентностью и спесью сознания, которые давно уже живут своей жизнью и раз за разом, будто рифы, бьют нашу страну при попытке выбраться из той гавани стабильности, которую нам худо-бедно обеспечивает наша нефтяная труба.Поэтому черт с ними, с «экономистами». Давайте погорим о мифах в надежде, что когда-то эта псевдоэкономическая формация сменится, и здравый смысл все-таки будет востребован.Этот миф является, пожалуй, единственным, сформированным ещё в СССР. Точнее, так: тогда об этом хотя бы не говорили вслух, но с приходом перестройки об этом начали не просто говорить – кричать!Дело в том, что экономика так устроена, что в её основе лежит удовлетворение потребностей потребителя. А потребность в пропитании – абсолютно базовая, критическая, безотлагательная. А значит, экономика любого крупного государства обречена на то, чтобы холить и лелеять своего крестьянина, потому что именно продукт его труда лежит в основе ежедневных потребностей каждого гражданина и, как следствие, в основе экономического благополучия государства.Понятное дело, что это не относится к очень маленьким государствам – в том же Сингапуре, безусловно, выгоднее строить фабрики и банковские офисы, потому что при любой интенсивности с/х все равно будет невозможно прокормить огромный многомиллионный город. Но то очень специфический случай городов-государств, и этот пример нужен нам лишь для того, чтобы понимать: всякое сравнение России с Сингапуром есть либо глупость, либо сознательное манипулирование.Россию же разумнее сравнивать с Канадой, США, Китаем, Аргентиной или Бразилией, а также с Евросоюзом, проводящим солидарную экономическую политику. А в случае этих государств и образований мы имеем очень мощную поддержку своего сельского хозяйства, сознательный протекционизм и довольно мощные дотации, в разы или в десятки раз превышающие то, что государство выделяет крестьянину в России.А теперь вспомним о том, что климатические условия в РФ значительно хуже, чем в любой упомянутой стране. И осознаем, что российское сельское хозяйство никогда не станет по-настоящему конкурентоспособным, либо мы должны будем всегда держать село на полуголодном положении, чтобы обеспечить хоть какую-то конкурентоспособность за счет низкой оплаты труда в сельскохозяйственном секторе.И последнее по этому вопросу. Мне не раз указывали, что сельское хозяйство дает очень небольшой процент в экономике промышленно развитых стран. Там, буквально, от двух до (в редких случаях) пяти процентов. И стоит ли об этом вообще говорить?Стоит, ибо это фундамент экономики. Обычно эти рассуждения я парирую следующим примером: высота Останкинской телебашни составляет 540 метров, а глубина её фундамента – всего 4,6 метра. Это вообще меньше процента! Но если фундамент правильный, если его грамотно рассчитали и залили, строение может простоять десятилетия, или даже больше, не смотря на огромнейшие ветровые нагрузки.А это именно то, чего нам сейчас не хватает…О том, как низкая инфляция спасет нашу экономику и мгновенно привет нас к процветанию, я слышу уже больше тридцати лет. И вот она, нарядная… В общем, инфляция в РФ на данный момент бьет все рекорды, и составляет, если мне не изменяет память, менее двух процентов.Наше правительство гордится низкой инфляцией, которую мы наконец-то имеем. И всюду тыкает ею в глаза как свидетельством якобы своей компетентности и верности выбранного курса.Я отнюдь не являюсь сторонником высокой инфляции. И все-таки вынужден огорчить наших «министров-монетаристов»: нет ничего особенного в том, чтобы иметь инфляцию меньше двух процентов при ставке ЦБ почти 8%. Вот когда вы сделаете 2% инфляции при ставке хотя бы в 3%, мы с вами поговорим о ваших успехах (а заодно и посмотрим, к чему это приведет по итогам вашего управления).Есть и более общий момент: святая уверенность в том, что, раз уж деньги являются кровью экономики, то здоровая кровь решит все наши экономические проблемы. Это на первый взгляд почти разумный миф…Но при ближайшем рассмотрении мы пронимаем, что это, мягко говоря, не совсем так. И не оспаривая самоценность стабильной кредитно-денежной системы, я все-таки позволю себе продолжить аналогию. А здоровая кровь лечит от слабоумия? Она заставит утерянную ранее руку отрасти? Снимает бельмо с глаза? Удаляет раковую опухоль?Нет, ничего подобного мы ожидать не можем. Экономикой нужно управлять, а денежные потоки умело направлять в нужное русло – только тогда, как показывает опыт того же Китая, можно рассчитывать на серьезный экономический прорыв.Увы, чисто монетаристский подход к экономике такого государства, как Россия, со всеми проблемами и вызовами, стоящими перед ней, является свидетельством, мягко говоря, не очень зрелого ума. Давайте же никогда не забывать об этом.Карман потребителя давно стал чуть ли не святым Граалем российской политической и чиновничьей верхушки. Уж так они о нем заботятся, так заботятся… И даже не очень понятно, почему мы так плохо живем, при такой-то искренней заботе.Что ж, попробую объяснить.Дело в том, что в нормальной экономике потребитель является ещё и получателем. У него не один, а два кармана – из одного он тратит, а вот в другой получает заплату или какие-то социальные выплаты. Карманы эти являются сообщающимися сосудами. И в потребительском кармане всегда столько денег, сколько он складывает в зарплатный.Опыт множества стран показывает, что хорошо живут не там, где низкие цены, а там, где хорошо зарабатывают. Для примера давайте возьмем, скажем, Норвегию и Марокко.В Норвегии о кармане потребителя в привычном нам смысле не заботятся вообще. Налоги огромные, цены на все ужасные, на пять евро можно разве что кофе с рогаликом в кафе попить.А вот в Марокко на эти же пять евро, особенно в стороне от туристических кварталов, можно очень даже прилично пообедать. Все довольно дешево, а уж без «туристической» наценки и вовсе «даром». Казалось бы, живи да радуйся!Но слышали ли вы хоть раз об огромных очередях норвежцев, желающих мигрировать в Марокко? Нет?А вот марокканцев, желающих переехать в Норвегию или даже куда победнее, но в Европу – сотни тысяч, если не миллионы.Забота о кармане потребителя у нас давно стала прикрытием для тех, кто хочет пошарить в зарплатном кармане россиянина. И когда вы это слышите, знайте: вас опять хотят ограбить, либо лишив работы, либо меньше заплатив. Делается это с помощью массы способов: то ввозные пошлины снизят, то гастарбайтеров легализуют, то какую-нибудь «зону свободной торговли» создадут. Это всегда сопровождается сладкими рассказами о благе потребителя и страны в целом, но на деле, к сожалению, всегда приводит к очередному витку обнищания миллионов и обогащения избранных.Говорить на эту тему можно ещё долго, а всего так и не вспомнить, настолько у нас развито мифотворчество в экономической сфере. Поэтому благоразумнее будет остановиться, напоследок акцентировав ваше внимание всего на одном моменте.Мифотворчество, о котором говорится в данной статье, вовсе не безобидно. К сожалению, мы с вами на собственном опыте убедились в том, что самозваные Моисеи могут уже тридцать лет водить целый народ по пустыне своего разума, периодически призывая всех устремиться к очередному миражу. Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.Но пока у нас только одна хорошая новость: Кудрина из экономистов разжаловали в счетоводы.Будем же верить, что это только первая ласточка. А что нам ещё остаётся? Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 121 Источник Похожие новости Новая Англия. Часть 1. В гостях у Кольта, Шермана и Марка Твена Америка поставила «семерку» под вопрос Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение

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