«Товарищ волк» не хочет остаться без клыков • 33 • Аналитика







Только что назначенный госсекретарь США Майк Помпео в своем первом публичном спиче после вступления в должность в ходе рандеву министров иностранных дел НАТО Брюсселе 27 апреля с.г. не менее десяти раз в разных контекстах заявил о «российской агрессии», которой блок НАТО должен совместно противостоять. Упоминались, в частности, «российская агрессия» против Грузии в 2008 году, против Украины в 2014 году, а также российские «кибернетические атаки» и «попытки подрыва Россией западных институтов».





Не буду ходить вокруг да около. И сразу скажу, что все вышеупомянутое — наглая, стопроцентная ложь и попытка свалить ответственность с больной головы на здоровую.



Всё, в чём Соединенные Штаты обвиняют Россию, является либо бездоказательной выдумкой вроде того же «российского вмешательства в американские выборы», которое никто так и не смог документально подтвердить, либо «российских хакерских атак», что еще менее доказуемо, чем первое, либо агрессивными действиями самих США.



Общеизвестно, что в 2008 году именно Вашингтон науськал своего грузинского агента Саакашвили напасть на российских миротворцев в Южной Осетии. Для чего полностью перевооружил и обучил его наёмную армию. В результате, Россия вполне закономерно ответила. И попытка тбилисского сатрапа Америки силой вернуть отделившиеся от Грузии территории закончилась полным провалом.



Характерно, что тогда американская пропаганда тоже истошно вопила о «русской агрессии» целых две недели, пока не стали известны неопровержимые факты о том, что первой открыла огонь именно грузинская сторона.



Что же касается Украины, то не кто иной, как Запад, является главным заказчиком, непосредственным организатором и финансовым спонсором дестабилизации этой страны и вооруженного захвата власти путем государственного переворота. Экс-президент США Б. Обама признал, что «США помогли поменять власть в Киеве», а представитель госдепа США В. Нуланд уточнила, что данная операция обошлась Вашингтону в пять миллиардов долларов.



Таким образом, именно США совершили по отношению к Украине беспрецедентный в новейшей истории акт геополитической агрессии, осуществленный методами гибридной войны. То есть как с применением финансового, политического и экономического давления, так и посредством прямой вооруженной агрессии руками нанятых и обученных спецслужбами США местных и заграничных бандформирований. Чему есть огромное количество документальных свидетельств, от документов о военной подготовке украинских боевиков в странах НАТО до заброски иностранных (в т.ч. грузинских) снайперов для расстрела людей на киевском майдане.



Вероломный акт геополитической агрессии США, итогом которого стал захват Западом Украины, страны, входящей в ближайшее окружение Российской Федерации, от ситуации в которой во многом зависит безопасность самой РФ, поставил Москву перед необходимостью немедленных и решительных ответных действий в целях защиты выступивших против вооруженного мятежа граждан и регионов Украины, а также в интересах собственной безопасности.



Таким образом всё, в чём Вашингтон в лице своего нового госсекретаря обвиняет Россию, является либо прямой ложью, либо неприкрытой и документально зафиксированной агрессией самих США.



Американское руководство, руками которого эта агрессия проводится, не может не знать реальной подоплеки всех упомянутых событий. И, следовательно, отдает себе полный отчет в том, что их подлинными виновником является никак не Россия, но сами США. То есть высшие должностные лица американской администрации сознательно и беспардонно лгут. Зачем они это делают? Рассмотрим несколько вариантов ответа. Кризис и война: Хазин спрогнозировал будущее Восточной Европы



Первый. Потому что сами в это верят. Полностью исключается. Ибо они прекрасно знают, чьих это рук дело. Поскольку именно они отдавали соответствующие приказы. Значит, они явно не верят в ту антироссийскую чушь, которую озвучивают.



Второй. Американская администрация на самом деле симпатизирует России и Путину. Но, находясь под огромным внутренним давлением, вынуждена мимикрировать в стиле, о котором предельно четко сказал сам Дональд Трамп: «Никто не был более жестким в отношении к России, чем я!»



И Трамп действительно дает основания так думать. Он использует практически любую возможность, чтобы публично пропиарить свою антироссийскую «крутость». Не брезгуя при этом вольно интерпретировать факты в максимально выгодном для него ключе. Так, например, недавно в ходе совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Трамп буквально светился гордостью, когда вдохновенно врал присутствующем о том, что русские и сирийцы не сбили ни одной американской ракеты. И выглядел как Наполеон после Аустерлица, когда поведал о победоносной для Америки якобы эпохальной битве с русскими в Сирии.



Все это действительно можно было бы расценивать как операцию прикрытия Белого дома, который таким образом отбивается от наседающих ястребов, требующих «здесь и сейчас» море русской крови. В том же контексте можно при желании понимать и поразительную с военной точки зрения ситуацию, при которой ракетный удар США по Сирии оказался абсолютно бескровным для их противника.



Однако кое-что заставляет усомниться в вышесказанном. Во-первых, "наседающие на Трампа ястребы" сейчас сидят чуть ли не на всех ключевых постах в Белом доме и никак иначе формулировать политику в отношении РФ просто физиологически не способны. Во-вторых, у любой пиар-кампании есть определенные разумные рамки, выходить за которые её организаторам категорически не рекомендуется. В данном же случае этих рамок практически нет. И сама вашингтонская администрация выступает в роли первой скрипки антироссийского пропагандистского оркестра, который формирует массовое сознание населения США в духе страха и ненависти по отношению к России. Почему учения Joint Warrior направлены против России



Между тем массовое сознание — штука очень серьезная. И к тому же опасная, потому что обладает колоссальной психологической инерцией. Которая способна оказывать направляющее влияние на действия самих властей. Массы, наученные пропагандой строго определенным образом реагировать на внешние раздражители, уже не могут воспринимать никакую иную политику своего государства, кроме той, которая прямо вытекает из раздутого этими же властями пропагандистского мифа. И в этом смысле раздуваемый Трампом и его помощниками вымысел о «глобальной российской агрессии» (да, кстати, только что «российские десантники захватили Центрально-Африканскую Республику»!) становится самодостаточным фактором формирования внешней политики США.



Американцы, собаку съевшие на медиапропаганде мирового масштаба, не могут этого не понимать. И коль скоро они, тем не менее, идут на такое, значит, это и есть их реальный политический курс, а не просто операция прикрытия некой скрытой и более дружественной к России политики.



Третий вариант. Итак, мы имеем дело не с самообманом американской правящей верхушки, что в принципе невозможно. И не с операцией прикрытия реальной политики, что в данном её формате слишком опасно. Но с полностью продуманным, последовательным, официально провозглашенным и целиком враждебным по отношению к России курсом США.



Что это означает? Ставка Вашингтона на абсолютно лживые, целиком высосанные из пальца, полностью бездоказательные обвинения в адрес РФ, выдвигаемые по принципу «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!», говорят о его полной неготовности к конструктивным и взаимно уважительным переговорам с Москвой по всему кругу реальных проблем двусторонних отношений.



Обвинительно-прокурорский стиль американской официальной риторики, допускающей выдвижение любых новых обвинений против РФ в любой следующий момент времени без каких-либо объективных причин, просто по прихоти властей США, четко указывает на то, что избранная за океаном стратегия основана только на постоянном наращивании физического и психологического давления на Россию, вплоть до её полной капитуляции. Продержались. Деньги есть. Хорошего вам настроения!



Не хватило «отравления» Скрипаля и выдумки о «химической атаке в Сирии», завтра они придумают душераздирающую историю о генетических экспериментах подосланных Путиным гинекологов над третьим ребенком британской принцессы Кейт. Или, не дай Бог, взорвут собственный авианосец, если посчитают, что без этого им никак не взбодрить своих европейских союзников.



Всё зависит только от их субъективной оценки степени опасности России для системы глобального доминирования Запада. И дело, конечно же, не в международном праве, на которое самим США уже давно наплевать. И не во вполне мифической угрозе российской пропаганды — РФ хорошо бы на собственной территории не пасть жертвой пропаганды западной. Но в том, что Россия по целому ряду параметров действительно реально опасна для этой мировой империи.



Прежде всего просто как страна, которая всё выше поднимает флаг непокорности воле мирового гегемона. А такой пример сам по себе крайне нежелателен. Но одно дело, если он исходит от какой-нибудь Венесуэлы, которую, в крайнем случае, можно и в асфальт закатать. И совсем другое, когда во главе антизападной фронды становится ядерная сверхдержава, у которой этого «асфальта» хватит для всей Америки с Европой в придачу.



Но и это еще не все американские обиды на РФ. Москва своими действиями на международной арене действительно угрожает «западным институтам», понимаемым как глобальная тюрьма для народов и государств. Россия своими способностями изобретать и производить все более совершенное оружие, при виде которого даже у самого Запада начинается нервный тик, дает практически всему миру шанс на одоление глобального супостата на его же любимом поприще — в сфере военного противостояния. «Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты



В частности, все более эффективные российские системы ПВО/ПРО, к приобретению которых неравнодушно все больше стран мира, грозят полностью нейтрализовать два главных военных козыря Запада – крылатые ракеты и боевую авиацию. После чего у него, кроме в принципе неприменимого ядерного оружия, вообще ничего не останется. Все эти красоты с героическими похождениями американской морской пехоты на вражеском берегу, хороши только на съемочных площадках Голливуда.



Осознавая эту вполне реальную угрозу, Вашингтон сейчас предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы запретить всем странам мира даже думать о приобретении такого антиамериканского противоракетного «зонтика». Дошло уже до того, что США угрожают своему официальному союзнику Турции лишить её поставок новейших истребителей Ф-35 (что крайне необходимо в финансовом плане самому Вашингтону), если Анкара все-таки примет на вооружение российские ЗРК С-400. Но турки прекрасно понимают геополитическую подоплеку этой американской игры и именно поэтому в пику американцам прикроются российскими ракетами. А далее везде – Филиппины, Иран, Ирак, Пакистан, Индонезия, весь Ближний Восток, Южная Америка и т.д.



То есть перед Западом реально маячит перспектива утраты его главного геополитического преимущества – необоримой военной дубины. А это, согласитесь, весьма и весьма существенной повод для сведения счетов с главным возмутителем спокойствия – Российской Федерацией. В констатации данного факта и состоит основной смысл нашего рассуждения. У Запада действительно есть очень серьезные основания опасаться России. Как у любого хищного зверя при виде противника, способного нарушить целостность его шкуры и обломать ему зубы. Американская стратегия направлена против России в силу фундаментальных причин, вытекающих из стремления Запада любой ценой сохранить главный рычаг своего мирового господства – неодолимую военную мощь.Только что назначенный госсекретарь США Майк Помпео в своем первом публичном спиче после вступления в должность в ходе рандеву министров иностранных дел НАТО Брюсселе 27 апреля с.г. не менее десяти раз в разных контекстах заявил о «российской агрессии», которой блок НАТО должен совместно противостоять. Упоминались, в частности, «российская агрессия» против Грузии в 2008 году, против Украины в 2014 году, а также российские «кибернетические атаки» и «попытки подрыва Россией западных институтов».Не буду ходить вокруг да около. И сразу скажу, что все вышеупомянутое — наглая, стопроцентная ложь и попытка свалить ответственность с больной головы на здоровую.Всё, в чём Соединенные Штаты обвиняют Россию, является либо бездоказательной выдумкой вроде того же «российского вмешательства в американские выборы», которое никто так и не смог документально подтвердить, либо «российских хакерских атак», что еще менее доказуемо, чем первое, либо агрессивными действиями самих США.Общеизвестно, что в 2008 году именно Вашингтон науськал своего грузинского агента Саакашвили напасть на российских миротворцев в Южной Осетии. Для чего полностью перевооружил и обучил его наёмную армию. В результате, Россия вполне закономерно ответила. И попытка тбилисского сатрапа Америки силой вернуть отделившиеся от Грузии территории закончилась полным провалом.Характерно, что тогда американская пропаганда тоже истошно вопила о «русской агрессии» целых две недели, пока не стали известны неопровержимые факты о том, что первой открыла огонь именно грузинская сторона.Что же касается Украины, то не кто иной, как Запад, является главным заказчиком, непосредственным организатором и финансовым спонсором дестабилизации этой страны и вооруженного захвата власти путем государственного переворота. Экс-президент США Б. Обама признал, что «США помогли поменять власть в Киеве», а представитель госдепа США В. Нуланд уточнила, что данная операция обошлась Вашингтону в пять миллиардов долларов.Таким образом, именно США совершили по отношению к Украине беспрецедентный в новейшей истории акт геополитической агрессии, осуществленный методами гибридной войны. То есть как с применением финансового, политического и экономического давления, так и посредством прямой вооруженной агрессии руками нанятых и обученных спецслужбами США местных и заграничных бандформирований. Чему есть огромное количество документальных свидетельств, от документов о военной подготовке украинских боевиков в странах НАТО до заброски иностранных (в т.ч. грузинских) снайперов для расстрела людей на киевском майдане.Вероломный акт геополитической агрессии США, итогом которого стал захват Западом Украины, страны, входящей в ближайшее окружение Российской Федерации, от ситуации в которой во многом зависит безопасность самой РФ, поставил Москву перед необходимостью немедленных и решительныхв целях защиты выступивших против вооруженного мятежа граждан и регионов Украины, а также в интересах собственной безопасности.Таким образом всё, в чём Вашингтон в лице своего нового госсекретаря обвиняет Россию, является либо прямой ложью, либо неприкрытой и документально зафиксированной агрессией самих США.Американское руководство, руками которого эта агрессия проводится, не может не знать реальной подоплеки всех упомянутых событий. И, следовательно, отдает себе полный отчет в том, что их подлинными виновником является никак не Россия, но сами США. То есть высшие должностные лица американской администрации сознательно и беспардонно лгут. Зачем они это делают? Рассмотрим несколько вариантов ответа.Первый. Потому что сами в это верят. Полностью исключается. Ибо они прекрасно знают, чьих это рук дело. Поскольку именно они отдавали соответствующие приказы. Значит, они явно не верят в ту антироссийскую чушь, которую озвучивают.Второй. Американская администрация на самом деле симпатизирует России и Путину. Но, находясь под огромным внутренним давлением, вынуждена мимикрировать в стиле, о котором предельно четко сказал сам Дональд Трамп: «Никто не был более жестким в отношении к России, чем я!»И Трамп действительно дает основания так думать. Он использует практически любую возможность, чтобы публично пропиарить свою антироссийскую «крутость». Не брезгуя при этом вольно интерпретировать факты в максимально выгодном для него ключе. Так, например, недавно в ходе совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Трамп буквально светился гордостью, когда вдохновенно врал присутствующем о том, что русские и сирийцы не сбили ни одной американской ракеты. И выглядел как Наполеон после Аустерлица, когда поведал о победоносной для Америки якобы эпохальной битве с русскими в Сирии.Все это действительно можно было бы расценивать как операцию прикрытия Белого дома, который таким образом отбивается от наседающих ястребов, требующих «здесь и сейчас» море русской крови. В том же контексте можно при желании понимать и поразительную с военной точки зрения ситуацию, при которой ракетный удар США по Сирии оказался абсолютно бескровным для их противника.Однако кое-что заставляет усомниться в вышесказанном. Во-первых, "наседающие на Трампа ястребы" сейчас сидят чуть ли не на всех ключевых постах в Белом доме и никак иначе формулировать политику в отношении РФ просто физиологически не способны. Во-вторых, у любой пиар-кампании есть определенные разумные рамки, выходить за которые её организаторам категорически не рекомендуется. В данном же случае этих рамок практически нет. И сама вашингтонская администрация выступает в роли первой скрипки антироссийского пропагандистского оркестра, который формирует массовое сознание населения США в духе страха и ненависти по отношению к России.Между тем массовое сознание — штука очень серьезная. И к тому же опасная, потому что обладает колоссальной психологической инерцией. Которая способна оказывать направляющее влияние на действия самих властей. Массы, наученные пропагандой строго определенным образом реагировать на внешние раздражители, уже не могут воспринимать никакую иную политику своего государства, кроме той, которая прямо вытекает из раздутого этими же властями пропагандистского мифа. И в этом смысле раздуваемый Трампом и его помощниками вымысел о «глобальной российской агрессии» (да, кстати, только что «российские десантники захватили Центрально-Африканскую Республику»!) становится самодостаточным фактором формирования внешней политики США.Американцы, собаку съевшие на медиапропаганде мирового масштаба, не могут этого не понимать. И коль скоро они, тем не менее, идут на такое, значит, это и есть их реальный политический курс, а не просто операция прикрытия некой скрытой и более дружественной к России политики.Третий вариант. Итак, мы имеем дело не с самообманом американской правящей верхушки, что в принципе невозможно. И не с операцией прикрытия реальной политики, что в данном её формате слишком опасно. Но с полностью продуманным, последовательным, официально провозглашенным и целиком враждебным по отношению к России курсом США.Что это означает? Ставка Вашингтона на абсолютно лживые, целиком высосанные из пальца, полностью бездоказательные обвинения в адрес РФ, выдвигаемые по принципу «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!», говорят о его полной неготовности к конструктивным и взаимно уважительным переговорам с Москвой по всему кругу реальных проблем двусторонних отношений.Обвинительно-прокурорский стиль американской официальной риторики, допускающей выдвижение любых новых обвинений против РФ в любой следующий момент времени без каких-либо объективных причин, просто по прихоти властей США, четко указывает на то, что избранная за океаном стратегия основана только на постоянном наращивании физического и психологического давления на Россию, вплоть до её полной капитуляции.Не хватило «отравления» Скрипаля и выдумки о «химической атаке в Сирии», завтра они придумают душераздирающую историю о генетических экспериментах подосланных Путиным гинекологов над третьим ребенком британской принцессы Кейт. Или, не дай Бог, взорвут собственный авианосец, если посчитают, что без этого им никак не взбодрить своих европейских союзников.Всё зависит только от их субъективной оценки степени опасности России для системы глобального доминирования Запада. И дело, конечно же, не в международном праве, на которое самим США уже давно наплевать. И не во вполне мифической угрозе российской пропаганды — РФ хорошо бы на собственной территории не пасть жертвой пропаганды западной. Но в том, что Россия по целому ряду параметров действительно реально опасна для этой мировой империи.Прежде всего просто как страна, которая всё выше поднимает флаг непокорности воле мирового гегемона. А такой пример сам по себе крайне нежелателен. Но одно дело, если он исходит от какой-нибудь Венесуэлы, которую, в крайнем случае, можно и в асфальт закатать. И совсем другое, когда во главе антизападной фронды становится ядерная сверхдержава, у которой этого «асфальта» хватит для всей Америки с Европой в придачу.Но и это еще не все американские обиды на РФ. Москва своими действиями на международной арене действительно угрожает «западным институтам», понимаемым как глобальная тюрьма для народов и государств. Россия своими способностями изобретать и производить все более совершенное оружие, при виде которого даже у самого Запада начинается нервный тик, дает практически всему миру шанс на одоление глобального супостата на его же любимом поприще — в сфере военного противостояния.В частности, все более эффективные российские системы ПВО/ПРО, к приобретению которых неравнодушно все больше стран мира, грозят полностью нейтрализовать два главных военных козыря Запада – крылатые ракеты и боевую авиацию. После чего у него, кроме в принципе неприменимого ядерного оружия, вообще ничего не останется. Все эти красоты с героическими похождениями американской морской пехоты на вражеском берегу, хороши только на съемочных площадках Голливуда.Осознавая эту вполне реальную угрозу, Вашингтон сейчас предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы запретить всем странам мира даже думать о приобретении такого антиамериканского противоракетного «зонтика». Дошло уже до того, что США угрожают своему официальному союзнику Турции лишить её поставок новейших истребителей Ф-35 (что крайне необходимо в финансовом плане самому Вашингтону), если Анкара все-таки примет на вооружение российские ЗРК С-400. Но турки прекрасно понимают геополитическую подоплеку этой американской игры и именно поэтому в пику американцам прикроются российскими ракетами. А далее везде – Филиппины, Иран, Ирак, Пакистан, Индонезия, весь Ближний Восток, Южная Америка и т.д.То есть перед Западом реально маячит перспектива утраты его главного геополитического преимущества – необоримой военной дубины. А это, согласитесь, весьма и весьма существенной повод для сведения счетов с главным возмутителем спокойствия – Российской Федерацией. В констатации данного факта и состоит основной смысл нашего рассуждения. У Запада действительно есть очень серьезные основания опасаться России. Как у любого хищного зверя при виде противника, способного нарушить целостность его шкуры и обломать ему зубы. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 33 Источник Похожие новости Последнее кольцо анаконды Итоги недели. Красноречивое молчание России Кризис и война: Хазин спрогнозировал будущее Восточной Европы

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