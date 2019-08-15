Товарищ Болтон (USA) – большой учёный…

Автор:

Покровский Александр

Джон Болтон – личность экстравагантная, но цепкая. Он, конечно, никакой не учёный, хотя и имеет степень доктора права. Но вот консерватор он патентованный, из старых. Из тех, кои считают опорой Америки её промышленность, в противовес надуванию экономики пузырями финансовых махинаций. В этом смысле он – тесный соратник президента Трампа (не путать понятия «соратник» и «друг») и служит представителем американских, так сказать, «реальных производственников».

Хотя сам, конечно, никогда производственником не был. Он – юрист, да к тому же с блатом с самого детства. Но реальному сектору нужен был кто-то на верхах в его противостоянии с «финансистами», они же банкстеры, и этот лютый консерватор, «ястреб» и сторонник использования американской силы, покуда она ещё есть, им подходил. Тем более когда даже любимец пресловутого Джона Маккейна, предшественник Болтона на посту помощника президента по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер, оказался слаб на «соображаловку» и довольно быстро позволил «играть» себя «глубинному государству». Очень уж хотелось военному одержать победу над Россией, что и сделало его управляемым со стороны банкстеров.

Болтон-то похитрее будет.

Что сказал Болтон

Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com

В этом свете и стоит рассматривать забавные, на первый взгляд, слова советника президента США по нацбезопасности о том, что Россия, мол, именно у Штатов похитила технологии, на основе которых и создаёт теперь своё новое гиперзвуковое оружие.

Хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она всё ещё тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки – ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий,

– заявил Джон Болтон в интервью пропагандистскому рупору США радиостанции «Голос Америки».

В этой фразе прекрасно всё. Во-первых, трибуна – а соответственно, и аудитория, – с которой и для которой она была произнесена. «Голос Америки» – это именно голимая пропаганда, без рефлексий и сомнений. «Вы не сомневайтесь, вы распространяйте» – это из того же идеологического устава. То есть мысль вброшена в некритически настроенную аудиторию, как кричалка с трибуны – в толпу на митинге.

Второе: Россия, оказывается, сравнима с Нидерландами по экономике. Ложь, причём ложь безудержная: и по данным ООН, и по данным Всемирного банка, Россия занимает 6-е место в мире по величине ВВП в более чем 4 триллиона долларов, а Голландия не добирает и до одного, отчего ютится на 27-м месте, между Малайзией и Филиппинами. Даже меньше Нигерии и Польши. То есть – голимая пропаганда-с, доктор Болтон! Очень смешная в силу своей лживости.

Третье. Модернизация ядерного арсенала. Ну, этим занимаются все, и как раз США замечены в очень интенсивной работе на этом направлении, где создают новые бомбы и боеголовки с уменьшенным зарядом. Цель понятна: чтобы получить возможность наносить поражение на поле боя, яростно вопя, что это ещё не настоящий ядерный удар и противник не может на этом основании сметь расчехлить свои «Воеводы» и «Тополя».

Где соврал Болтон

А вот с «новыми видами средств доставки» проговаривается наш помнацебез, проговаривается… Потому как нет у США ни планирующих гиперзвуковых блоков, ни гиперзвуковых ракет.

Спора нет – американцы ведут здесь большие и не всегда безуспешные работы, Царьград пару раз рассказывал об этом. Но у них, насколько можно судить, большие проблемы с наукой материаловедением, не позволяющие им разогнать свои гиперзвуковые прототипы до 20 Махов, как это может глайдер комплекса «Авангард». И у них явно серьёзные проблемы с управлением такими аппаратами, из-за чего они пока так и не освоили движения по ломаным, непредсказуемым траекториям.

«Авангард». Фото: www.globallookpress.com

А между тем именно это главное. Даже очень быстро, но по прямой летящую цель сбить при нынешнем уровне локации и техники не очень трудно. Сбивают же люди спутники, которые вообще 7 километров в секунду дают. А поди попади хоть лазерным лучом с его скоростью света в объект, который неизвестно куда в следующую наносекунду свернёт!

Наконец, про уровень технологий можно всё сказать по тому маленькому факту, что, пока американцы отрабатывают их на прототипах, в России по тем же вольно изменяемым траекториям уже летает несколько видов гиперзвукового вооружения. Это и те же планирующие блоки «Авангарда», и противокорабельные ракеты «Циркон», и перспективные крылатые ракеты. Да, пока в испытательном режиме, да, подчас с авариями – но летают! А аварии – что ж, давайте будем объективными: это неизбежная дань прогрессу. И неизбежный спутник испытательного периода любой новой техники.

Так что соврал старина Джонни-бой! Либо американцы, имея пригодные для воровства технологии, увлечённо ковыряли в носу, не пытаясь их развивать. Либо – что куда как вероятнее – воровать там было нечего. Вы бы ещё, доктор Болтон, объявили, что русские украли у Великой Америки технологии межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»! Прямо так вот и сняли с невероятно продвинутого «Минитмен III», стоящего на вооружении с 1970 года и взлетающего на испытаниях через раз на дальность всего в 6,6 тысячи километров…

Зачем соврал Болтон

Это мы ещё оставляем за скобками мысль о том, что тайно позаимствовать военную технологию – не грех, а предусмотрительность. И ордена для разведчиков. На том стояла и стоять будет любая армия в мире, включая американскую. Может, дружище Джонни, запретить в войсках и языков брать? Да, и давайте инструментальную разведку запретим, начиная от прослушек гаджетов силами «Гугла» и «Фейсбука» и заканчивая самолётами и спутниками-шпионами. Не покажет ли Америка пример такого благородства, товарищ Болтон?

Нет, не покажет. Ибо хотел «товарищ» Болтон не в разгильдяйстве и должностном преступлении лиц, такую страшную тайну не уберёгших, обвинить, а кинуть в площадную толпу сторонников США через «матюгальник» «Голоса Америки» очередную пропагандистскую дезинформацию. Из той же серии, что запустил давеча его шеф, президент Дональд Трамп, заявивший по поводу аварии на полигоне под Северодвинском, что им, американцам, теперь, дескать, «многое стало ясно» и что США располагают «похожей, но более совершенной технологией».

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Сказать-то он сказал, но дальше возникают те же вопросы: а где летает эта «более совершенная технология»? Отчего такие совершенные американцы не стукнут ими по носу загордившихся русских? Отчего мечутся в прессе между залихватскими ухмылками про «мультики Путина» и трагическими стонами о том, что русские обогнали Америку и вот-вот съедят её прямо с косточками?

Вот и пришлось прикрывать чисто ради пропагандистского словца сделанное высказывание президента многозначительным надуванием щёк и сведением воедино бровей: Дональд, мол, Трамп раскрыл существование в США «совершенно секретной программы по созданию крылатой ракеты с ядерной силовой установкой». Трепло-де президент наш, проболтался в ажитации своей, как это с ним случается, но зато не сомневайтесь, ребята, что Америка по-прежнему велика! И русские с их беспредельной ракетой «Обрушение небес» (Skyfall) – всё равно жалкие эпигоны рядом с нами, американцами. Вот и помощник президента по национальной безопасности вам это подтвердит…

И Джон Болтон подтвердил.

А что соврал – да кто ж это проверять будет! Война-то идёт информационная, а в ней и ложный выстрел нередко эффективнее настоящего бывает.